Экономика
В ТОСЭР Приангарья утверждены два новых резидентаREGNUM вчера в 23:22
Министерство экономического развития России утвердил две компании в качестве резидентов территорий опережающего социально-экономического развития Саянска и Черемхово Иркутской области. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.
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Минэкономразвития РФ включило две компании в список резидентов ТОСЭР Саянска и Черемхово
Телеинформвчера в 22:47
Две компании получили статус резидентов ТОСЭР в Саянске и Черемхове Иркутской области
IrkutskMediaвчера в 23:20
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