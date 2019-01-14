Происшествия
В Сызрани сообщили о состоянии избитой школьником учительницы
В Сызрани сообщили о состоянии избитой школьником учительницыРоссийская газета05:12
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров созвонился с учительницей физкультуры из сызранской школы №27, которая попала в больницу после того, как она разняла драку старшеклассников. Об этом глава региона сообщил в своем аккаунте в Twitter. Губернатор поинтересовался ее здоровьем.
Российская газета05:12
с чего всё началось
«Называли героем, ему это нравилось». Ученица рассказала о конфликте школьника с педагогом в Сызрани
Подросток поссорился со сверстником и избил заступившуюся за потерпевшего учительницу физкультуры в школе № 27 в Сызрани (Самарская область).Телеканал 360°вчера в 12:26
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