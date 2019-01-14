Происшествия

В Сызрани сообщили о состоянии избитой школьником учительницы
Российская газета
05:12

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров созвонился с учительницей физкультуры из сызранской школы №27, которая попала в больницу после того, как она разняла драку старшеклассников. Об этом глава региона сообщил в своем аккаунте в Twitter. Губернатор поинтересовался ее здоровьем.
Российская газета05:12
с чего всё началось

«Называли героем, ему это нравилось». Ученица рассказала о конфликте школьника с педагогом в Сызрани

Подросток поссорился со сверстником и избил заступившуюся за потерпевшего учительницу физкультуры в школе № 27 в Сызрани (Самарская область).
Телеканал 360°вчера в 12:26

Подробнее о событии

Удар в лицо: подробности жестокого избиения учительницы в Сызрани

КП - Самара05:18

Психолог прокомментировал избиение школьником учительницы в Сызрани

РИА Новости04:33

«Это был случайный удар»: губернатор прокомментировал нападение школьника на учительницу в Сызрани

63.ru01:58

Самарский губернатор похвалил избитую школьником учительницу за смелость

Телеканал 360°04:42

Дмитрий Азаров поблагодарил учительницу сызранской школы, получившую травму от подростка

Волжская коммуна01:20

С избитой в 27-й школе учительницей лично побеседовал Дмитрий Азаров

Маленькая Сызрань00:24

Министерство образования: пострадавшая в Сызрани учительница выполняла свой профессиональный долг

КТВ-Лучвчера в 10:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7177 источников, обновлено в 05:51, Ашберн
Происшествия

В многоэтажном доме в Ростовской области произошел взрыв газа

Обновлено вчера в 23:01
Происшествия

В сети опубликовано видео с места крушения Boeing 707 в Иране

В сети появилось видео с места крушения в Иране грузового самолёта Boeing 707, который направлялся из Бишкека в Карадж.
Обновлено в 04:17
Происшествия

В Москве рабочий погиб при падении строительной люльки

Обновлено в 05:38
Происшествия

Московские аэропорты проверяют после звонков об угрозе минирования

В аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково поступили анонимные сообщения с угрозой минирования.
Обновлено в 03:54
Происшествия

Бастрыкин рассказал о создании новых подразделений в СК

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин рассказал, что в ведомстве будут созданы новые подразделения.
Обновлено в 04:56
Происшествия

Охрана бездействовала при нападении на мэра Гданьска

Мэр жив, но находится в критическом состоянии. Врачи Гданьска опасаются делать прогнозы и говорят, что все решится в ближайший день.
Обновлено в 05:07
Происшествия

Суд оставил экс-главбуха «Седьмой студии» под домашним арестом

Обновлено в 03:20
Происшествия

В аэропорту Тюмени произошло задымление двигателя самолета Utair

Следователи проводят проверку по факту задымления двигателя самолета авиакомпании Utair, который должен был вылететь утром в понедельник из Тюмени в Ханты-Мансийск.
Обновлено в 00:46
Происшествия

Ульяновца приговорили к колонии за попытку съесть уголовное дело

Суд приговорил жителя Ульяновска, который пытался съесть протокол собственной очной ставки, к заключению в колонии общего режима.
Обновлено в 05:08
Происшествия

Массовая драка в пятигорской бургерной попала на видео

Камеры наблюдения засняли массовую драку в одной из бургерных в Пятигорске.
Обновлено в 05:14
Происшествия

В Москве женщина выжила после падения на рельсы в метро

Женщина осталась жива после падения на рельсы на станции "Перово" Калининской линии метрополитена в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 02:55
Происшествия

В Алма-Ате задержали готовившую теракты группу иностранцев

Все задержанные — выходцы из Центральной Азии, говорится в сообщении КНБ, опубликованном на сайте ведомства в понедельник 14 января.
Обновлено в 00:30
Происшествия

Три человека пострадали в ДТП с автобусом и троллейбусом в Казани

Автобус и троллейбус столкнулись на перекрестке в Казани. С травмами в больницы доставлены три человека.
Обновлено в 04:35
Происшествия

В Иркутске маршрутка проехала по ногам пенсионерки и скрылась

Обновлено в 03:38
Происшествия

Фонтан в 3 метра: труба с кипятком прорвалась на Шуваловском проспекте

Сообщается, что струя кипятка и пара бьет из-под земли на высоту до трех метров. На место ЧП были вызваны экстренные службы.
Обновлено в 04:52
Главное