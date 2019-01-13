Происшествия

В Сызрани школьник ударил учительницу по голове
Газета.Ru
10:19

В одной из школ города Сызрань Самарской области пятнадцатилетний ученик нанес учительнице удар по голове, преподаватель госпитализирована. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным источника, инцидент произошел 10 января.
Газета.Ru10:19
с чего всё началось

В Сызрани во время урока старшеклассники избили учительницу до потери сознания

Вопиющий случай произошел 10 января. О случившемся КТВ-ЛУЧ рассказал источник. По его словам, один из старшеклассников сорвал урок физкультуры и напал на учительницу в коридоре школы около спортзала, после чего к избиению присоединились еще несколько подростков.
КТВ-Луч06:32

Подробнее о событии

В Сызрани старшеклассник ударил по голове учительницу

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Происшествия

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Обновлено в 13:24
Происшествия

В Сызрани школьник ударил учительницу по голове

В одной из школ города Сызрань Самарской области пятнадцатилетний ученик нанес учительнице удар по голове, преподаватель госпитализирована.
Обновлено в 10:19
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В МИД Израиля взорвалась газовая граната

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