Происшествия

В Сызрани школьник ударил учительницу по голове
Газета.Ru
10:19

В одной из школ города Сызрань Самарской области пятнадцатилетний ученик нанес учительнице удар по голове, преподаватель госпитализирована. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным источника, инцидент произошел 10 января.
Газета.Ru10:19
с чего всё началось

В Сызрани во время урока старшеклассники избили учительницу до потери сознания

Вопиющий случай произошел 10 января. О случившемся КТВ-ЛУЧ рассказал источник. По его словам, один из старшеклассников сорвал урок физкультуры и напал на учительницу в коридоре школы около спортзала, после чего к избиению присоединились еще несколько подростков.
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