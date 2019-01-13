Происшествия
В Сызрани школьник ударил учительницу по голове
В Сызрани школьник ударил учительницу по головеГазета.Ru10:19
В одной из школ города Сызрань Самарской области пятнадцатилетний ученик нанес учительнице удар по голове, преподаватель госпитализирована. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным источника, инцидент произошел 10 января.
Газета.Ru10:19
с чего всё началось
Вопиющий случай произошел 10 января. О случившемся КТВ-ЛУЧ рассказал источник. По его словам, один из старшеклассников сорвал урок физкультуры и напал на учительницу в коридоре школы около спортзала, после чего к избиению присоединились еще несколько подростков.КТВ-Луч06:32
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