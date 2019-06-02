Общество
В Сыктывкаре завершился митинг КПРФКомиинформ 08:16
В Сыктывкаре завершился митинг КПРФ. Как рассказала "Комиинформу" заместитель главы администрации Сыктывкара Елена Семейкина, митинг КПРФ против строительства полигона на Шиесе Архангельской области, который проходил сегодня в Мичуринском парке был согласован с городской администрацией.
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Фоторепортаж: в Сыктывкаре прошел митинг против строительства мусорного полигона на станции Шиес
Pro Город Сыктывкар12:50
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 23:10, Ашберн
Происшествия
Друг погибшего в Подмосковье спецназовца назвал предполагаемого убийцу
К убийству бывшего спецназовца Никиту Белянкина, погибшего в ходе драке в Подмосковье, может быть причастен сотрудник расположенного рядом бара.
Обновлено в 21:51
Политика
Мэр Харькова выступил за прямые переговоры с Россией
Мэр Харькова Геннадий Кернес выступил за прямые переговоры между Россией и Украиной. Об этом сообщает агентство "МедиаПорт".
Обновлено в 20:25
Единоборства
Леннокс Льюис поздравил Энди Руиса с победой над Энтони Джошуа
Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".
Обновлено в 01:33
Футбол
Смолов оценил физическую форму девушки, выбежавшей на поле в финале ЛЧ
Нападающий московского футбольного клуба «Локомотив» и сборной России Фёдор Смолов высказал мнение об инциденте с выбежавшей на поле во время финального матча Лиги чемпионов девушкой.
Обновлено в 07:35
Футбол
«Крылья Советов» проиграли, но сохранили место в премьер-лиге
В воскресенье, 2 июня «Крылья Советов» на домашнем стадионе провели ответный матч стыковых игр против Нижнего Новгорода.
Обновлено в 12:34
Происшествия
На территорию Белого дома пытался проникнуть неизвестный
По информации агентства Синьхуа, по пытавшемуся проникнуть на прилегающему к Белому дому охраняемую территорию человеку открыли огонь сотрудники Секретной службы США, в задачи которой входит охрана первых лиц Соединенных Штатов, в том числе, главы американской администрации.
Обновлено в 22:18
Политика
Максакова назвала имя убийцы Вороненкова
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова рассказала, кто был организатором убийства ее супруга экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Обновлено в 11:12
Происшествия
Школьник умер на зарядке в детском лагере
В Амурской области подросток скончался в ходе утренней зарядке в детском лагере. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 22:55
Экономика
18% россиян пожаловались на снижение зарплат
В 2018 году около 18,3% жителей России заметили снижение размера своей зарплаты.
Обновлено в 23:05
Шоу-бизнес
Саша Зверева: «„Подарок смерти“ Анны Седоковой может угрожать онкобольным детям»
В Международный день защиты детей Анна Седокова решила не оставаться в стороне от чужой беды и отправилась в Российский Онкологический Центр им. Блохина.
Обновлено в 18:00
Политика
Трамп пригрозил Мексике выводом американских компаний
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские компании уйдут из Мексики, если она не остановит поток нелегальной миграции в Соединённые Штаты.
Обновлено в 16:13
Гаджеты
Huawei объяснил высокую цену Honor 20 в Европе
Фото chinadaily.com.cn Президент подразделения Honor Жао Минг (Zhao Ming) объяснил положение дел и объяснил столь завышенную стоимость.
Обновлено в 17:29
Общество
Кто помогает большим боссам искать «золотые кадры» и как получить работу с зарплатой в миллион
Президент корпорации кадровых агентств Business Connection Ильгиз Валинуров рассказал altapress.ru о фишках рекрутеров и хедхантеров, идет ли «охота за головами» в регионах и как скажется на карме первое место работы.
Обновлено в 20:34
Футбол
Евсеев продолжит тренировать «Уфу»
Обновлено в 10:43
Музыка
Лоза пристыдил Алсу за миллион рублей, отданный на благотворительность
Лоза добавил, что артистке нужно было отдать на благотворительность собственные деньги.
Обновлено вчера в 19:35
Общество
На Сахалине опять подорожал бензин
Рабочая неделя началась с повышения цены на все бензины на АЗС "Роснефти" на Сахалине, пишет телеграм-канал "Стоит", отслеживающий цены на топливо.
Обновлено в 17:57
Происшествия
В Находке пропала семилетняя девочка
Правоохранители и волонтеры разыскивают семилетнюю девочку, которая в воскресенье пропала в Находке, сообщает управление МВД по Приморскому краю.
Обновлено в 21:15
Здоровье
Для жителей анивских сел провели медицинскую акцию
Жители сел смогли проверить уровень холестерина и глюкозы в крови, пройти УЗИ-диагностику, экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию, получить консультацию терапевта, отоларинголога и офтальмолога, сделать электрокардиограмму сердца, пройти обследование в передвижной рентген-лаборатории и др.
Обновлено в 20:12
Политика
Трамп заявил, что не в восторге от политической ситуации в Израиле
Президент Дональд Трамп заявил в воскресенье, что не в восторге от политической ситуации в Израиле, парламент которого утвердил 30 мая закон о самороспуске и назначил первые в истории страны повторные парламентские выборы на 17 сентября.
Обновлено в 21:45
Космос
Проект самолёта-носителя Stratolaunch объявлен закрытым
Компания довела разработку до лётного образца. 19 апреля этого года самолёт-носитель совершил первый полёт над пустыней Мохаве.
Обновлено вчера в 11:08
Происшествия
Небольшой самолет разбился в Канаде, есть жертвы
Как сообщает телеканал CTV, в канадской провинции Альберта вскоре после вылета из аэропорта города Медисин-Хэт потерпел крушение небольшой самолет.
Обновлено в 20:08
Авто
Где в РФ чаще всего покупают новые пикапы
За январь—апрель 2019 года в России было продано 3 тысячи новых пикапов.
Обновлено в 05:00
Происшествия
В самолетах Boeing обнаружили дефектные детали
Компания Boeing обнаружила дефектные детали у моделей 737NG и 737MAX. Об этом 2 июня сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 16:40
Спорт
Россию могут отстранить от Олимпиады-2020 в Токио
Британская газета The Sun заявила о том, что Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 из-за скандала, связанного с прыгуном в высоту Данилом Лысенко.
Обновлено в 00:53
Армия и оружие
Трамп призвал Россию остановить бомбардировки Идлиба
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter-аккаунте призвал Россию, Сирию и Иран прекратить бомбардировки сирийской провинции Идлиб.
Обновлено в 21:37
Армия и оружие
В ВМФ России нашли замену фрегатам без украинских двигателей
«В составе ВМФ России корветы проекта 20386 смогут в полном объеме заменить фрегаты проекта 11356», — сообщает портал.
Обновлено в 20:43
Происшествия
Подробности романа главы Раменского района: «Готова была порвать за него»
Сам Кулаков отмалчивался, если и появлялся от него комментарий, то очень аккуратный, глава района пытался вежливо сгладить любой конфликт в сети.
Обновлено в 09:48
Религия
Легойда рассказал, как должен жить православный священник
Православный священник должен жить так, как живет "среднестатистический прихожанин его прихода", и доходы у него могут быть только "от алтаря" — от пожертвований прихожан, считает глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Обновлено в 08:58