Общество

В Сыктывкаре завершился митинг КПРФКомиинформ 08:16

В Сыктывкаре завершился митинг КПРФ. Как рассказала "Комиинформу" заместитель главы администрации Сыктывкара Елена Семейкина, митинг КПРФ против строительства полигона на Шиесе Архангельской области, который проходил сегодня в Мичуринском парке был согласован с городской администрацией.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Митинг-концерт в защиту Шиеса собрал рекордное число сыктывкарцев

Первоисточник Сыктывкар12:24

В Сыктывкаре завершился митинг КПРФ /подробности/

Комиинформ11:06

Протесты на севере России сходят на нет. Оппозиция пытается политизировать процесс

URA.Ru09:42

Фоторепортаж: в Сыктывкаре прошел митинг против строительства мусорного полигона на станции Шиес

Pro Город Сыктывкар12:50

Около 3,5 тыс. человек приняли участие в митинге КПРФ в Сыктывкаре

REGNUM09:24

«Тырмас!». Участники антимусорного митинга в Сыктывкаре потребовали прекратить все строительные работы в Шиесе

7х713:04

Коммунисты Коми провели в Сыктывкаре митинг против незаконного ввоза мусора на Шиес

ИА БНК10:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 23:10, Ашберн
Происшествия

Друг погибшего в Подмосковье спецназовца назвал предполагаемого убийцу

К убийству бывшего спецназовца Никиту Белянкина, погибшего в ходе драке в Подмосковье, может быть причастен сотрудник расположенного рядом бара.
Обновлено в 21:51
Политика

Мэр Харькова выступил за прямые переговоры с Россией

Мэр Харькова Геннадий Кернес выступил за прямые переговоры между Россией и Украиной. Об этом сообщает агентство "МедиаПорт".
Обновлено в 20:25
Единоборства

Леннокс Льюис поздравил Энди Руиса с победой над Энтони Джошуа

Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".
Обновлено в 01:33
Футбол

Смолов оценил физическую форму девушки, выбежавшей на поле в финале ЛЧ

Нападающий московского футбольного клуба «Локомотив» и сборной России Фёдор Смолов высказал мнение об инциденте с выбежавшей на поле во время финального матча Лиги чемпионов девушкой.
Обновлено в 07:35
Футбол

«Крылья Советов» проиграли, но сохранили место в премьер-лиге

В воскресенье, 2 июня «Крылья Советов» на домашнем стадионе провели ответный матч стыковых игр против Нижнего Новгорода.
Обновлено в 12:34
Происшествия

На территорию Белого дома пытался проникнуть неизвестный

По информации агентства Синьхуа, по пытавшемуся проникнуть на прилегающему к Белому дому охраняемую территорию человеку открыли огонь сотрудники Секретной службы США, в задачи которой входит охрана первых лиц Соединенных Штатов, в том числе, главы американской администрации.
Обновлено в 22:18
Политика

Максакова назвала имя убийцы Вороненкова

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова рассказала, кто был организатором убийства ее супруга экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Обновлено в 11:12
Происшествия

Школьник умер на зарядке в детском лагере

В Амурской области подросток скончался в ходе утренней зарядке в детском лагере. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 22:55
Экономика

18% россиян пожаловались на снижение зарплат

В 2018 году около 18,3% жителей России заметили снижение размера своей зарплаты.
Обновлено в 23:05
Шоу-бизнес

Саша Зверева: «„Подарок смерти“ Анны Седоковой может угрожать онкобольным детям»

В Международный день защиты детей Анна Седокова решила не оставаться в стороне от чужой беды и отправилась в Российский Онкологический Центр им. Блохина.
Обновлено в 18:00
Политика

Трамп пригрозил Мексике выводом американских компаний

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские компании уйдут из Мексики, если она не остановит поток нелегальной миграции в Соединённые Штаты.
Обновлено в 16:13
Гаджеты

Huawei объяснил высокую цену Honor 20 в Европе

Фото chinadaily.com.cn Президент подразделения Honor Жао Минг (Zhao Ming) объяснил положение дел и объяснил столь завышенную стоимость.
Обновлено в 17:29
Общество

Кто помогает большим боссам искать «золотые кадры» и как получить работу с зарплатой в миллион

Президент корпорации кадровых агентств Business Connection Ильгиз Валинуров рассказал altapress.ru о фишках рекрутеров и хедхантеров, идет ли «охота за головами» в регионах и как скажется на карме первое место работы.
Обновлено в 20:34
Футбол

Евсеев продолжит тренировать «Уфу»

Обновлено в 10:43
Музыка

Лоза пристыдил Алсу за миллион рублей, отданный на благотворительность

Лоза добавил, что артистке нужно было отдать на благотворительность собственные деньги.
Обновлено вчера в 19:35
Армия и оружие

В Тульской области обезврежено более 100 взрывоопасных устройств

Обновлено в 15:20
Общество

На Сахалине опять подорожал бензин

Рабочая неделя началась с повышения цены на все бензины на АЗС "Роснефти" на Сахалине, пишет телеграм-канал "Стоит", отслеживающий цены на топливо.
Обновлено в 17:57
Шоу-бизнес

Родион Газманов: «Она представилась: «Люси», – и смотрит враждебно...»

Обновлено в 22:00
Происшествия

В Находке пропала семилетняя девочка

Правоохранители и волонтеры разыскивают семилетнюю девочку, которая в воскресенье пропала в Находке, сообщает управление МВД по Приморскому краю.
Обновлено в 21:15
Здоровье

Для жителей анивских сел провели медицинскую акцию

Жители сел смогли проверить уровень холестерина и глюкозы в крови, пройти УЗИ-диагностику, экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию, получить консультацию терапевта, отоларинголога и офтальмолога, сделать электрокардиограмму сердца, пройти обследование в передвижной рентген-лаборатории и др.
Обновлено в 20:12
Политика

Трамп заявил, что не в восторге от политической ситуации в Израиле

Президент Дональд Трамп заявил в воскресенье, что не в восторге от политической ситуации в Израиле, парламент которого утвердил 30 мая закон о самороспуске и назначил первые в истории страны повторные парламентские выборы на 17 сентября.
Обновлено в 21:45
Космос

Проект самолёта-носителя Stratolaunch объявлен закрытым

Компания довела разработку до лётного образца. 19 апреля этого года самолёт-носитель совершил первый полёт над пустыней Мохаве.
Обновлено вчера в 11:08
Происшествия

Небольшой самолет разбился в Канаде, есть жертвы

Как сообщает телеканал CTV, в канадской провинции Альберта вскоре после вылета из аэропорта города Медисин-Хэт потерпел крушение небольшой самолет.
Обновлено в 20:08
Авто

Где в РФ чаще всего покупают новые пикапы

За январь—апрель 2019 года в России было продано 3 тысячи новых пикапов.
Обновлено в 05:00
Происшествия

В самолетах Boeing обнаружили дефектные детали

Компания Boeing обнаружила дефектные детали у моделей 737NG и 737MAX. Об этом 2 июня сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 16:40
Спорт

Россию могут отстранить от Олимпиады-2020 в Токио

Британская газета The Sun заявила о том, что Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 из-за скандала, связанного с прыгуном в высоту Данилом Лысенко.
Обновлено в 00:53
Армия и оружие

Трамп призвал Россию остановить бомбардировки Идлиба

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter-аккаунте призвал Россию, Сирию и Иран прекратить бомбардировки сирийской провинции Идлиб.
Обновлено в 21:37
Армия и оружие

В ВМФ России нашли замену фрегатам без украинских двигателей

«В составе ВМФ России корветы проекта 20386 смогут в полном объеме заменить фрегаты проекта 11356», — сообщает портал.
Обновлено в 20:43
Происшествия

Подробности романа главы Раменского района: «Готова была порвать за него»

Сам Кулаков отмалчивался, если и появлялся от него комментарий, то очень аккуратный, глава района пытался вежливо сгладить любой конфликт в сети.
Обновлено в 09:48
Религия

Легойда рассказал, как должен жить православный священник

Православный священник должен жить так, как живет "среднестатистический прихожанин его прихода", и доходы у него могут быть только "от алтаря" — от пожертвований прихожан, считает глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Обновлено в 08:58
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сыктывкар
Город в России
Город республиканского значения, столица Республики Коми в России. Образует городской округ «Сыктывкар». В Сыктывкаре находятся региональные органы государственной власти Республики Коми, территориальные структуры федеральных органов власти, штаб-квартиры региональных коммерческих организаций и общественных объединений.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное