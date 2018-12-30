Специалисты Свердловской железной дороги ликвидируют последствия схода с рельсов 16 вагонов грузового состава, пострадавших в результате ЧП нет, сообщает региональное управление МЧС.

В Свердловской области с рельсов сошли грузовые вагоны с углем

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