Происшествия
Специалисты Свердловской железной дороги ликвидируют последствия схода с рельсов 16 вагонов грузового состава, пострадавших в результате ЧП нет, сообщает региональное управление МЧС.
РИА Новости00:34
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На станции Бородинская грузовой поезд сошёл с рельсов. За ним встал рельсовый автобус
47 новостей30.12.18 в 08:39
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Происшествия
В Челябинской области объявлен траур по погибшим в Магнитогорске
Обновлено в 03:10
Происшествия
МЧС уточнило данные о погибших при пожаре в Орске
Ранее стало известно, что утром во вторник, 1 января, в жилом доме в Орске по улице Салтыкова-Щедрина произошел пожар, в результате которого погибли семь человек.
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Происшествия
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В Сети появилось видео с места обрушения пешеходного моста в Парке Горького в Москве. Инцидент произошел сразу после боя курантов.
Обновлено вчера в 18:37
Происшествия
Самолет из Сочи прервал полет из-за дебоша в бизнес-классе
Пассажирский лайнер прервал полет и экстренно сел в Воронеже из-за дебоша пассажира бизнес-класса, сообщил "Интерфаксу" источник в службах аэропорта.
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Происшествия
Сбивший пешеходов в Токио собирался поджечь машину после наезда
Совершивший наезд на пешеходов в Токио 21-летний Кадзухиро Кусакабэ собирался поджечь машину.
Обновлено в 02:52
Происшествия
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Происшествия
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Спасатели во французском городе Ренн смогли эвакуировать двух человек с аттракциона, который остановился на высоте около 60 м.
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Происшествия
Во Владимире при хлопке пиротехники в квартире пострадали пять человек
В результате пострадали пять человек", - сообщил собеседник агентства. Он уточнил, что пострадавшие были госпитализированы.
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Происшествия
Найдено тело пропавшей клиентки сервиса BlaBlaCar
Найдено тело 29-летней клиентки BlaBlaCar. Ранее сообщалось, что москвичка выехала из Москвы в Тулу на личном автомобиле.
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Происшествия
В Великобритании вооруженный ножом мужчина напал на людей в метро
В британском Манчестере неизвестный мужчина, вооруженный ножом, напал на людей в метро. Об этом сообщила газета The Sun.
Обновлено вчера в 18:00
Происшествия
Скворцова рассказала о состоянии пострадавших в Магнитогорске
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова рассказала о состоянии пострадавших при обрушении подъезда жилого дома в Магнитогорске, сообщает "Доступ".
Обновлено в 02:13
Происшествия
В Тихом океане горит судно для перевозки автомобилей
Судно Sincerity Ace под флагом Панамы находится в Тихом океане в двух тысячах милях (более 3,5 тысячи километров) от гавайского острова Оаху.
Обновлено в 00:22
Происшествия
В Татарстане четверо детей и двое взрослых отравились угарным газом
По информации МЧС, после осмотра работниками скорой медицинской помощи в детское отделение ЦРБ Альметьевского района с отравлением угарным газом легкой степени тяжести госпитализированы четверо детей.
Обновлено вчера в 17:50
Происшествия
Полиция задержала угрожавшего взорвать бомбу в аэропорту Амстердама
Мужчина, угрожавший взорвать бомбу в амстердамском аэропорту Схипхол, задержан. Об этом информирует пресс-служба воздушной гавани.
Обновлено вчера в 15:35
Происшествия
Семь человек спасли при тушении пожара на юго-западе Москвы
Обновлено вчера в 23:54