Происшествия
В Свердловской области сошли с рельсов 16 вагонов с углем
В Свердловской области сошли с рельсов 16 вагонов с углемИзвестия01:26
Груженные углем вагоны сошли во вторник, 1 января, с рельсов в Свердловской области. В связи с этим пассажирские поезда были направлены в объезд места происшествия. Об этом заявила пресс-служба Свердловской железной дороги.
Известия01:26
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На станции Бородинская грузовой поезд сошёл с рельсов. За ним встал рельсовый автобус
47 новостей30.12.18 в 08:39
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Происшествия
Опубликовано видео с места обрушения моста в парке Горького
Обновлено вчера в 18:26
Происшествия
МЧС: угроза обрушения дома в Магнитогорске сохраняется
Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ, только после того, как угроза обрушения будет устранена, продолжатся разборы завалов и поисковая операция.
Обновлено в 02:13
Происшествия
В Челябинской области 2 января объявлен днём траура
В Челябинской области 2 января объявлен днём траура.
Обновлено в 04:47
Спорт
Глава USADA призвал немедленно лишить РУСАДА статуса
К необходимости незамедлительного лишения Всемирным антидопинговым агентством (WADA) Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса из-за сорвавшейся попытки предоставить экспертам WADA доступ в московскую лабораторию РУСАДА призвал глава Американского антидопингового агентства USADA Трэвис Тайгарт, его слова 1 января приводит агентство Associated Press.
Обновлено в 04:44
Политика
Шоумен Зеленский подтвердил участие в выборах президента Украины
Обновлено вчера в 18:43
Хоккей
Сборная России победила команду Канады на МЧМ-2019
Сборная России по хоккею для игроков не старше 20 лет в заключительном матче группового этапа молодёжного чемпионата мира взяла верх над национальной командой Канады со счётом 2:1.
Обновлено вчера в 22:26
Происшествия
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Тело пятого погибшего в результате обрушения подъезда дома в Магнитогорске извлекли из-под завалов.
Обновлено вчера в 15:14
Космос
Зонд New Horizons достиг астероида на границе Солнечной системы
Американский космический зонд New Horizons пролетел мимо астероида Ultima Thule в поясе Койпера, говорится в сообщении в Twitter NASA.
Обновлено в 03:36
Происшествия
При пожаре в новогоднюю ночь в Орске погибли семь человек
В Орске Оренбургской области при пожаре в жилом доме погибли семь человек. Об этом говорится в сообщении регионального управления МЧС.
Обновлено в 01:20
Общество
В России вступили в силу изменения в пенсионном законодательстве
Основной пакет законов о нововведениях в пенсионном законодательстве вступает в силу в России с 1 января.
Обновлено в 03:02
Экономика
Ставка НДС выросла до 20 процентов
Ставка налога на добавленную стоимость (НДС) с 1 января 2019 года увеличилась с 18 до 20 процентов.
Обновлено в 00:27
Армия и оружие
Военные в США извинились за шутку о бомбардировке Нью-Йорка
Стратегическое командование Вооруженных сил США извинилось за свой твит о том, что оно может сбросить в Нью-Йорке на Таймс-сквер что-то намного "большее", чем новогодний шар, передает Reuters.
Обновлено в 03:11
Происшествия
Взрыв газа обрушил подъезд жилого дома в Магнитогорске
Как сообщают федеральные издания, в Магнитогорске в жилом многоквартирном доме произошёл взрыв бытового газа, в результате чего обрушился один из подъездов.
Обновлено 30.12.18 в 23:20
Политика
Глава МИД Украины пожаловался на советские фильмы в Новый год
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин остался недоволен большим количеством советских фильмов в новогоднем эфире украинского телевидения.
Обновлено вчера в 23:55
Хоккей
Определены все пары четвертьфинала МЧМ-2019 по хоккею
Все пары четвертьфинала молодежного Кубка мира по хоккею 2019 года, проходящему в Канаде, определены, сообщает 1 января Советский спорт.
Обновлено в 04:22
Кино
Рязанский митрополит осудил фильм «Ирония судьбы»
Митрополит Рязанский Марк в канун Нового года выступил с критикой традиционного новогоднего фильма "Ирония судьбы, или с легким паром".
Обновлено вчера в 12:23
Политика
Ким Чен Ын заявил о готовности встретиться с Дональдом Трампом
Сегодня в 9 часов утра по местному времени (3 утра по Москве) северокорейские СМИ передали запись новогоднего послания к нации лидера КНДР Ким Чен Ына.
Обновлено вчера в 23:37
Политика
Лукашенко не упомянул Россию в новогоднем поздравлении
Обновлено вчера в 22:19
Хоккей
Костин об эпизоде с Комтуа: «Может быть, он лучший друг Неймара»
Может быть, лучший друг Неймара, точно не знаю, – сказал Костин в эфире «Матч ТВ».
Обновлено в 03:55
Происшествия
В Великобритании вооруженный ножом мужчина напал на людей в метро
В британском Манчестере неизвестный мужчина, вооруженный ножом, напал на людей в метро. Об этом сообщила газета The Sun.
Обновлено вчера в 18:00
Хоккей
Валерий Брагин: наши хоккеисты сделали стране новогодний подарок
Обновлено в 01:35
Культура
В Новой Москве обнаружено тело отца Дмитрия Бикбаева, пишут СМИ
Амириза Бикбаева, отца известного певца и актера Дмитрия Бикбаева, нашли мертвым в Новой Москве, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 02:43
Общество
Более 8 млн человек посетили фестиваль «Путешествие в Рождество»
Свыше 8 млн человек посетили площадки московского фестиваля «Путешествие в Рождество».
Обновлено в 04:56
Происшествия
Сбивший пешеходов в Токио собирался поджечь машину после наезда
Обновлено в 02:52
Политика
В Госдепе отреагировали на задержание в Москве американца за шпионаж
Госдепартамент США получил официальное уведомление от России по поводу задержания в Москве гражданина США по обвинению в шпионаже, сообщил агентству Reuters официальный представитель внешнеполитического ведомства.
Обновлено вчера в 11:07
Происшествия
Самолет экстренно сел в Воронеже из-за дебоша на борту
Выполнявший утром 1 января рейс из Сочи в Москву авиалайнер был вынужден совершить незапланированную посадку в Воронеже из-за пьяного дебоша на борту.
Обновлено в 03:55
Общество
Россиянам разрешили бесплатно собирать валежник
"По статье 11 Лесного кодекса РФ граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах и для собственных нужд собирать и заготавливать дикорастущие плоды, ягоды, орехи, грибы, а также недревесные лесные ресурсы, к которым теперь отнесен и валежник", - пояснили "РГ" в Рослесхозе.
Обновлено в 04:23
Происшествия
МЧС опубликовало видео спасения жильца дома в Магнитогорске
Видео спасения жильца дома в Магнитогорске было опубликовано в Сети. Спасение проходило в доме, где из-за взрыва газа обрушился подъезд.
Обновлено в 05:04
Политика
Порошенко в новогоднем поздравлении пообещал вернуть Донбасс и Крым
Президент Украины Петр Порошенко в своем новогоднем поздравлении пообещал вернуть Донбасс и Крым с тем, чтобы вся украинская семья "воссоединилась за одним столом".
Обновлено в 04:35
Происшествия
Эвакуированы все заблокированные на неисправном аттракционе во Франции
Все восемь человек, заблокированные на аттракционе во Франции, эвакуированы спасателями. Об этом 1 января сообщает телеканал BFMTV.
Обновлено в 04:22