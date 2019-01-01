Происшествия

В Свердловской области с рельсов сошли грузовые вагоны с углем
РИА Новости
00:34

Специалисты Свердловской железной дороги ликвидируют последствия схода с рельсов 16 вагонов грузового состава, пострадавших в результате ЧП нет, сообщает региональное управление МЧС.
РИА Новости00:34

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В Свердловской области частично восстановлено движение после схода с рельсов товарного поезда

URA.Ru06:03

В Свердловской области поезд сошел с рельсов

РЕН ТВвчера в 21:43

В Свердловской области сошли с рельсов 16 вагонов с углем

Известия01:26

16 вагонов с углем сошли с рельсов на участке Каменск-Уральский – Арамиль

ТагилСити.ру00:54

Пассажиров электричек будут довозить на автобусах: состав с углём сошёл с рельсов под Екатеринбургом

Екатеринбург Онлайн00:52

Под Екатеринбургом сошли с рельсов полтора десятка вагонов грузового поезда

Эхо Москвы00:30

В Свердловской области частично восстановили движение на перегоне после схода вагонов

Интерфакс03:58
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 06:49, Ашберн
Происшествия

Опубликовано видео с места обрушения моста в парке Горького

Обновлено вчера в 18:26
Космос

Зонд New Horizons достиг астероида на границе Солнечной системы

Американский космический зонд New Horizons пролетел мимо астероида Ultima Thule в поясе Койпера, говорится в сообщении в Twitter NASA.
Обновлено в 03:36
Политика

Премьер Японии пообещал не переселять россиян при передаче Курил

Японское издание Mainichi отмечает, что в новогоднем обращении Абэ пообещал активизировать переговоры с Владимиром Путиным по вопросу заключения мирного договора и передаче Курильских островов.
Обновлено в 06:12
Происшествия

Дебоширом в прервавшем полет лайнере оказался известный хоккеист

1 января пассажирский самолет прервал полет из Сочи в Москву и экстренно сел в Воронеже из-за дебошира в бизнес-классе.
Обновлено в 06:29
Политика

Зеленский подтвердил участие в выборах президента Украины

Обновлено вчера в 17:42
Происшествия

В МЧС сообщили об увеличении числа погибших в Магнитогорске

В результате обрушения подъезда многоквартирного дома в Магнитогорске погибли пять человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Обновлено вчера в 20:50
Происшествия

При пожаре в новогоднюю ночь в Орске погибли семь человек

В Орске Оренбургской области при пожаре в жилом доме погибли семь человек. Об этом говорится в сообщении регионального управления МЧС.
Обновлено в 01:20
Спорт

Глава USADA призвал немедленно лишить РУСАДА статуса

К необходимости незамедлительного лишения Всемирным антидопинговым агентством (WADA) Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса из-за сорвавшейся попытки предоставить экспертам WADA доступ в московскую лабораторию РУСАДА призвал глава Американского антидопингового агентства USADA Трэвис Тайгарт, его слова 1 января приводит агентство Associated Press.
Обновлено в 04:44
Хоккей

Россия обыграла Канаду на МЧМ и сыграет в четвертьфинале со Словакией

Обновлено вчера в 22:30
Происшествия

МЧС: угроза обрушения дома в Магнитогорске сохраняется

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ, только после того, как угроза обрушения будет устранена, продолжатся разборы завалов и поисковая операция.
Обновлено в 02:13
Политика

Пресс-секретарь Пентагона ушла в отставку

Телеканал отмечает, что пресс-секретарь объявила об отставке через несколько часов после того, как уходящий глава Пентагона Джеймс Мэттис разослал прощальное письмо сотрудникам ведомства.
Обновлено вчера в 18:18
Армия и оружие

В минобороны США извинились за шутку о сбросе бомбы на Таймс-сквер

В этом году перед церемонией стратегическое командование на своей официальной странице в Twitter сообщило о готовности сбросить на Таймс-сквер «что-нибудь побольше» новогоднего шара.
Обновлено вчера в 23:57
Происшествия

В Великобритании вооруженный ножом мужчина напал на людей в метро

В британском Манчестере неизвестный мужчина, вооруженный ножом, напал на людей в метро. Об этом сообщила газета The Sun.
Обновлено вчера в 18:00
Политика

Украинский телеканал передвинул поздравление Порошенко из-за Зеленского

Украинский телеканал "1+1" впервые в истории передвинул новогоднее поздравление президента страны.
Обновлено в 01:12
Экономика

В России вступили в силу изменения в пенсионном законодательстве

Основной пакет законов о нововведениях в пенсионном законодательстве вступает в силу в России с 1 января.
Обновлено в 03:02
Кино

Рязанский митрополит осудил фильм «Ирония судьбы»

Митрополит Рязанский Марк в канун Нового года выступил с критикой традиционного новогоднего фильма "Ирония судьбы, или с легким паром".
Обновлено вчера в 12:23
Происшествия

Автомобиль врезался в группу пешеходов в Токио

Легковой автомобиль 1 января, в первые минуты после наступления нового года, сбил группу пешеходов в токийском районе Сибуя.
Обновлено вчера в 12:05
Происшествия

В Челябинской области объявлен День траура по погибшим в Магнитогорске

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский распорядился объявить среду, 2 января, Днем траура по погибшим в Магнитогорске.
Обновлено в 02:48
Экономика

С 1 января выросли тарифы ЖКХ, ставка НДС и акцизы на табак

На 1,7 процента выросли тарифы ЖКХ, сообщает "Россия 24". Акцизы на табачную продукцию выросли на 10 процентов.
Обновлено в 02:48
Общество

Вступил в силу закон о бесплатном сборе валежника в России

Сегодня, 1 января, в России вступил в силу закон, позволяющий бесплатно собирать в лесу валежник, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 16:00
Политика

Глава МИД Украины пожаловался на советские фильмы в Новый год

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин остался недоволен большим количеством советских фильмов в новогоднем эфире украинского телевидения.
Обновлено вчера в 23:55
Политика

Ким Чен Ын сказал, когда готов встретиться с Трампом

В любое время готов провести встречу с американским президентом Дональдом Трампом лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, сообщает «Ренхап».
Обновлено вчера в 20:43
Происшествия

Нетрезвый подросток ранил полицейского осколком бутылки в Туле

17-летний юноша напал на полицейского в новогоднюю ночь в Туле, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СКР.
Обновлено в 04:02
Политика

Госдеп отреагировал на задержание американца за шпионаж в Москве

Госдеп прокомментировал задержание в Москве гражданина США из-за обвинений в шпионаже.
Обновлено вчера в 10:34
Экономика

НДС в России вырос до 20 процентов

Федерация независимых профсоюзов России подсчитала, что расходы каждого платёжеспособного гражданина вырастут в среднем на 5 тыс. руб. в год.
Обновлено в 01:41
Политика

Лукашенко не стал упоминать Россию в новогоднем поздравлении

Обновлено вчера в 19:29
Хоккей

Определились все пары четвертьфиналистов МЧМ

В четвертьфинале россияне сыграют со сборной Словакии, занявшей четвертое место в группе В. Пары четвертьфиналистов выглядят следующим образом: Россия - Словакия Швеция - Швейцария Канада - Финляндия США - Чехия Все четвертьфиналы состоятся 2 января по канадскому времени.
Обновлено в 01:13
Культура

В Новой Москве обнаружено тело отца Дмитрия Бикбаева, пишут СМИ

Амириза Бикбаева, отца известного певца и актера Дмитрия Бикбаева, нашли мертвым в Новой Москве, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 02:43
Экономика

Что изменится в российских законах в 2019 году

1 января вступает в силу закон «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
Обновлено в 01:29
Футбол

Два игрока «Зенита» могут перейти в «Ривер Плейт»

В список интересов аргентинского футбольного клуба "Ривер Плейт" попали два игрока питерского "Зенита", об этом пишет Clarin.
Обновлено в 06:20
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