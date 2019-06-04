Происшествия
Под Екатеринбургом загорелся склад с лакокрасочной продукциейКоммерсантъ вчера в 20:28
Складские помещения с лакокрасочной продукцией загорелись в городе Арамиле Свердловской области.
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Общество
Собчак прокомментировала ситуацию с BadComedian
Теле- и радиоведущая, журналист, политик и общественный деятель Ксения Собчак вступилась за блогера BadComedian (настоящее имя — Евгений Баженов), который пожаловался на судебный иск против него.
Обновлено вчера в 22:03
Происшествия
В Японии за попытку запустить дрон с крыши задержан россиянин
В Токио задержан россиянин, который пытался запустить дрон с крыши жилого дома.
Обновлено в 00:44
Общество
У россиян растет готовность участвовать в массовых протестных акциях
У россиян растет готовность участвовать в массовых протестах, хотя доля граждан, считающих возможными такие акции там, где они живут, снижается, следует из майского опроса «Левада-центра».
Обновлено вчера в 17:45
Общество
ФСБ потребовала ключи шифрования переписки пользователей у «Яндекса»
Почему ФСБ потребовала от "Яндекса" ключи "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск" находятся в реестре организаторов распространения информации (ОРИ), то есть интернет-площадок, на которых пользователи могут обмениваться сообщениями.
Обновлено в 00:00
Политика
Помпео призвал Россию «сделать больше» для расследования крушения MH17
Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию "сделать больше" для расследования крушения рейса MH-17 на Украина в 2014 году.
Обновлено вчера в 16:17
Футбол
Сборная России по футболу разгромила «Чертаново» в контрольном матче
Обновлено вчера в 10:51
Хоккей
«Сент-Луис» сравнял счет в финале розыгрыша Кубка Стэнли
Сегодняшняя забитая шайба в ворота «Бостона» стала для россиянина 11-й в текущем play-off Кубка Стэнли, и теперь он занимает третье место в снайперской гонке, отставая на одну шайбу от одноклубника Джейдена Шварца и на три — от форварда «Сан-Хосе Шаркс» Логана Кутюра.
Обновлено в 00:56
Экономика
Долговая нагрузка Антипинского НПЗ превысила ожидания Сбербанка
Долговая нагрузка Антипинского НПЗ оказалась существенно больше, чем предполагал Сбербанк при выстраивании отношений с заводом, сообщили ТАСС в пресс-службе банка.
Обновлено вчера в 20:27
Наука
Иммунные клетки оказались способны стимулировать рост опухоли
Обновлено вчера в 14:01
Политика
Вакарчук призвал Зеленского разработать закон об отношениях с Россией
Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук призвал президента Украины Владимира Зеленского разработать закон для регулирования отношений с Россией.
Обновлено вчера в 22:18
Экономика
Росстат назвал отрасли с самыми большими зарплатами
Росстат представил данные о размерах зарплат в различных отраслях экономики в пересчете за час по итогам 2018 года.
Обновлено вчера в 19:03
Шоу-бизнес
Вышедшая замуж за короля Малайзии «Мисс Москва» родила сына
Супруга бывшего короля Малайзии и обладательница титула «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина родила мальчика.
Обновлено вчера в 14:39
Политика
Команда Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма»
Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель, заявила его пресс-секретарь Юлия Мендель в эфире Телевизионной службы новостей на телеканале 1+1.
Обновлено вчера в 18:02
Происшествия
Обыски проходят в здании филиала РЖД в Хабаровске
Сотрудники силовых ведомств проводят обыски в здании филиала РЖД Дальневосточной железной дороги (ДВЖД).
Обновлено в 00:01
Общество
«Роскачество» проверило черный чай в листьях и пакетиках
«Роскачество» провело исследование одного из наиболее востребованных и потребляемых в стране напитков — черного чая.
Обновлено в 01:00
Гаджеты
Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта
Чаще всего среди китайских смартфонов в ремонт сдают Huawei Nova 2, Honor 8, Xiaomi Redmi Note 4 и Redmi 4X.
Обновлено 02 июня в 17:55
Происшествия
Зеленский обещает наказать виновных в смерти ребенка полицейских
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал «сделать все», чтобы привлечь к ответственности виновных в смерти пятилетнего ребенка, в которого попала пуля во время стрельбы полицейских по банкам в Киевской области.
Обновлено вчера в 22:10
Религия
Мусульмане отмечают праздник Ураза-байрам
Во вторник утром в мечетях пройдут торжественные намазы в честь праздника Ураза-байрам (по-арабски - Ид аль-Фитр), который знаменует окончание священного исламского месяца рамадан.
Обновлено вчера в 19:55
Авто
Новый глобальный кроссовер Kia Seltos дебютирует до конца июня
Уже давно не секрет, что компания Kia разработала новый компактный кроссовер, который должен стать альтернативой Hyundai Kreta.
Обновлено в 00:34
Гаджеты
Apple представила новый Mac Pro
Apple в ходе презентации WWDC 2019 представила новый настольный компьютер Mac Pro.
Обновлено вчера в 14:38
Транспорт
В ГИБДД предложили запретить каршеринг для злостных нарушителей ПДД
ГИБДД планирует ввести запрет на использование каршеринга водителями, которые регулярно нарушают правила дорожного движения и хотя бы единожды были лишены водительских прав, сообщил газете «Известия» начальник управления надзорной деятельности ГИБДД МВД России Роман Мишуров.
Обновлено вчера в 21:41
Экономика
Новый сбор на сигареты хотят ввести в России
В России может появиться новый "экологический" сбор с производителей сигарет, который будет составлять не менее пяти рублей за каждую пачку.
Обновлено 02 июня в 20:39
Политика
Ким Чен Ын появился на публике вместе с «репрессированной» сестрой
Сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон, которую СМИ ранее включили в список «репрессированных» чиновников за срыв саммита с США, появилась на публике вместе с Ким Чен Ыном.
Обновлено вчера в 21:34
Космос
В Екатеринбурге школьник разработал лазерный сканер для исследования планет
Лучшей работой была признана модель лазерного сканера для исследования ландшафта планет.
Обновлено вчера в 11:17
Футбол
Испанская полиция задержала организаторов договорных матчей
Испанская полиция произвела серию арестов в связи с предполагаемой организацией договорных матчей в двух ведущих подразделениях футбольного клуба страны.
Обновлено 02 июня в 09:10
Здоровье
Почти 60% регионов не выполнили указ Путина по зарплатам медработников
Майские указы 2012 года президента России Владимира Путина по повышению зарплат среднему и младшему медперсоналу не были выполнены в 50 из 85 российских регионов.
Обновлено вчера в 09:15
Происшествия
У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 миллиардов рублей
Генпрокуратура потребовала изъять в доход государства имущество бывшего главы Клинского района Московской области Александра Постриганя на 9 миллиардов рублей.
Обновлено вчера в 06:12
Происшествия
Задержан первый подозреваемый в убийстве бывшего спецназовца ГРУ
Обновлено вчера в 17:00
Футбол
Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали
Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено 02 июня в 16:45
Авто
«АвтоВАЗ» объявил цены на внедорожный универсал LADA Granta Cross
«АвтоВАЗ» объявил цены и комплектации нового «внедорожного» универсала LADA Granta Cross, который поступит в продажу 12 июня.
Обновлено вчера в 05:47