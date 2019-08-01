Происшествия
В Свердловской области перевернулась лодка с пятью людьмиРИА Новости 02:15
Моторная лодка, на которой из одного поселка в другой переправлялись двое взрослых и трое детей, перевернулась на реке в Свердловской области, ведется поиск людей, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
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Трагедия на реке Лозьва и проект трамвайной линии в Академический: дайджест новостей
Областная газета07:20
Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 08:29, Ашберн
Экономика
Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии
Пенсионный фонд 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, которые работали в 2018 году. Об этом сообщается на сайте ПФР.
Обновлено вчера в 07:59
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Политика
Порошенко заявил, что он лично составлял текст Минских соглашений
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что он лично составлял текст Минских соглашений и делал он это совместно с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Обновлено в 07:33
Экономика
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности ПСБ на 3 ступени до уровня ruAA-
Немаловажным фактором при принятии решения рейтинговым агентством "Эксперт РА" явились утверждение долгосрочной стратегии развития ПСБ до 2023 года, а также фактическое подтверждение статуса ПСБ "в качестве опорного финансового института для предприятий ОПК".
Обновлено в 08:01
Экономика
«Роскосмос» планирует в 2019 году увеличить консолидированную прибыль
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация намерена в 2019 году увеличить консолидированную прибыль в пять раз по сравнению с предыдущим годом.
Обновлено в 08:00
Космос
Россия готовится к запуску модуля «Наука» к МКС
Россия начала подготовку к запуску к МКС нового многофункционального лабораторного модуля "Наука", заявили в Роскосмосе.
Обновлено в 07:44
Политика
Саперы ВСУ начали разминировать территорию у моста в Станице Луганской
Украинские саперы начали разминировать территорию, прилегающую к мосту в районе пункта пропуска «Станица Луганская», сообщили в администрации поселка.
Обновлено в 06:12
Политика
Ляшко призвал избавить Украину от «нашествия зеленой чумы»
Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко сообщил, что объединяется с мэром Киева Виталием Кличко для противостояния президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 07:17
Общество
В ЕАО введен режим ЧС из-за паводка
В Еврейской автономной области введен режим чрезвычайной ситуации в связи с паводком на Амуре, сообщает 1 августа пресс-служба региональной администрации.
Обновлено в 06:24
Экономика
Правила расчета прожиточного минимума пенсионеров утвердили в РФ
Правительство России утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионеров, сообщает во вторник РИА Новости.
Обновлено 30 июля в 11:15
Происшествия
Двухметровый питон залез через унитаз в квартиру в Перми
В Перми двухметровый питон заполз в квартиру многодетной семьи через унитаз, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 07:27
Армия и оружие
США подтвердили, что поддерживают боевиков в Сирии
Вашингтон действительно занимается подготовкой бойцов группировки "Магавир Ас-Саура" в Сирии, сообщили РИА Новости в пресс-службе коалиции, возглавляемой США.
Обновлено в 07:49
Армия и оружие
В Сибирь для тушения пожаров перебросили десять военных самолетов
Минобороны России перебросило в Сибирь десять самолетов Ил-76 для борьбы с масштабными лесными пожарами, доложил в четверг министру обороны Сергею Шойгу его зам Дмитрий Булгаков из Красноярского края.
Обновлено в 05:52
Общество
Школьная задача по математике вызвала споры в Сети
Обновлено в 05:37
Политика
В Nord Stream 2 AG прокомментировали возможные санкции США
В среду комитет сената США по международным делам проголосовал за принятие законопроекта о санкциях против "Северного потока — 2". Законопроект подготовлен сенатором-республиканцем Тедом Крузом и демократом Джин Шахин.
Обновлено в 06:16
Космос
Дым от пожаров в Сибири достиг США и Канады
Дым от горящих сибирских лесов достиг территории Аляски и западного побережья Канады, сообщает NASA со ссылкой на спутниковые снимки.
Обновлено в 06:27
Политика
В ЕС отреагировали на санкции США против главы МИД Ирана
Европейский союз выражает сожаление по поводу решения Соединённых Штатов ввести персональные санкции в отношении министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа.
Обновлено в 07:45
Кино
Дуэйн Джонсон и Джейсон Стэтем отправились громить Припять
Джонсон называет Стэтема «Фродо» и «карликом», Стэтем выправляет ему фальшивые документы на ближневосточное имя «Малень Кихрен» (и потом с наслаждением слушает, как это звучит в аэропорту по громкой связи).
Обновлено в 07:58
Политика
Новый кабмин на Украине могут сформировать в начале сентября
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус считает, что новый кабинет министров будет сформирован в первые дни работы нового парламента.
Обновлено в 05:45
Путешествия
Популярный у россиян курорт сделал визы для туристов бесплатными
Шри-Ланка сделала бесплатными визы для россиян и граждан еще 48 государств на полгода, чтобы привлечь туристов.
Обновлено в 05:27
Гаджеты
Новый вирус-вымогатель для Android атаковал любителей порно
Эксперты по информационной безопасности обнаружили новый вирус, вымогающий деньги у пользователей устройств на базе Android.
Обновлено в 05:43
Гаджеты
Компания Xiaomi выпустила самый мощный смартфон в мире
Обновлено в 00:36
Экономика
«Норникель» в первой половине 2019 года увеличил выпуск меди на 9%
Объём производства меди предприятиями «Норникеля» в первом полугодии 2019 года составил 251 тыс. тонн, что на 9% превышает показатель в аналогичном периоде прошлого года.
Обновлено в 01:21
Экономика
Счетная палата сочла неэффективной господдержку классической музыки
Директор департамента аудита социальной сферы и науки Счетной палаты Светлана Меркушина пояснила, что законодательно меры государственной поддержки развития концертной деятельности в области академической музыки не закреплены и вся помощь оказывается на основании отдельных решений президента и правительства страны.
Обновлено в 02:00
Космос
Корабль «Прогресс МС-12» установил рекорд скорости по полетам к МКС
Российский грузовой космический корабль «Прогресс МС-12» совершил сегодня в 18:29 по московскому времени успешную стыковку с модулем «Пирс» МКС.
Обновлено вчера в 14:25
Происшествия
Врачи нашли во рту у ребенка 526 лишних зубов
В Индии врачи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов, сообщает Times of India. Мальчик жаловался на сильную боль в нижней челюсти.
Обновлено в 07:04