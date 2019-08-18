с чего всё началось

На Белоярской атомной электростанции сегодня в 9:15 отключили энергоблок №4 из-за срабатывания автоматической защиты. Как рассказали в «Росэнергоатоме», отключение проводилось по штатному алгоритму по нормальной схеме.

В Свердловской области на Белоярской АЭС отключили энергоблок

Происшествия За попавшим в ДТП в Москве туристическим автобусом числятся 30 штрафов Порядка 30 штрафов за нарушения правил дорожного движения выписаны на туристический автобус, который в воскресенье попал в ДТП в Москве, сообщается в Twitter столичного транспортного блока.

Космос Ученые показали Землю глазами инопланетян Американские ученые показали модель того, как выглядела бы Земля, если бы ее изучали на других планетах. Об этом сообщает журнал Science.

Политика Иранский танкер покинул Гибралтар Иранский танкер Grace 1 покинул Гибралтар, сообщает местная телерадиовещательная компания GBC.

Происшествия Власти нашли отца ульяновского подростка, убившего всю семью Правоохранители установили местонахождение и связались с отцом подростка из села Патрикеево Ульяновской области, который убил свою семью из пяти человек.

Происшествия Ведущий шоу «Умницы и умники» вспомнил устроившего бойню подростка Ведущий передачи «Умницы и умники» Юрий Вяземский рассказал, что убивший свою семью подросток из Ульяновской области не участвовал в конкурсе.

Экономика В России хотят легализовать часть такси В правительстве предлагают разрешить работать в такси, зарегистрировавшись в качестве самозанятого лица.

Общество На российских таможнях начнут по-новому проверять багаж С 19 августа в России вступают в силу новые правила фитосанитарного контроля, из-за которых на нескольких таможенных пунктах начнут проверять наличие цветов и фруктов в багаже и ручной клади.

Кино «Люди Икс: Темный Феникс» стал худшим фильмом киносерии по сборам Вышедший в июне 2019 года, в мировом прокате фильм заработал 252 миллиона при бюджете в 200 миллионов долларов.

Происшествия Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле превысило 60 Число погибших из-за взрыва во время свадьбы на западе Кабула увеличилось до 63 человек.

Общество Моцарелла признана лучшим сыром для гипертоников Эксперты сообщили, что Моцарелла является лучшим сыром для гипертоников.

Музыка Менеджер Шатунова прокомментировал скандал из-за песен «Ласкового мая» Певец Юрий Шатунов не отказывался от исполнения хитов группы «Ласковый май». Об этом сообщил представитель артиста Аркадий Кудряшов.

Энергетика Названы регионы с самым доступным бензином для населения В среднем по России значение доступности бензина марки АИ-92 для населения составляет 926 литров, при этом в 68 регионах страны показатели ниже этого уровня.

Политика На Украине объявили о задержании «российского шпиона» Украинские спецслужбы задержали сотрудника стратегического завода «МиГремонт», который якобы шпионил в пользу России.

Политика Кличко восхитился собственной фразой про «не только лишь всех» Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что он в восторге от собственного высказывания о завтрашнем дне, которое стало интернет-мемом.

Армия и оружие В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском Британская исследовательская группа Forensic Architecture собрала доказательства участия российских военных в боях под Иловайском в августе 2014 года, пишет The Guardian.

Здоровье Минздрав предложил тестировать работников на алкоголь Министерство здравоохранения России предлагает работодателям тестировать сотрудников на употребление алкоголя для снижения количества несчастных случаев на производстве, следует из программы "Укрепление здоровья работающих".

Политика Белоруссия, Украина и Венесуэла оказались крупнейшими должниками России Белоруссия: долг без рефинансирования Крупнейшим должником России является Белоруссия — $7,55 млрд на 1 июня 2019 года (цифру предоставил РБК белорусский Минфин).

Политика Трамп подтвердил свою заинтересованность в покупке Гренландии Президент США Дональд Трамп подтвердил, что действительно интересовался покупкой острова Гренландия у Дании.

Экономика Минприроды намерено заставить бизнес оплатить мусорную реформу Минприроды предложило реформировать систему ответственности производителей за отходы.

Происшествия Опубликована расшифровка переговоров пилотов А321 с диспетчерами Telegram-канал Baza опубликовал расшифровку переговоров пилотов А321 с диспетчером.

Общество Жители Сочи сообщили о подтоплениях улиц в результате дождей Сильные дожди привели к подтоплению автодорог в Центральном и Хостинском районах, пишут в субботу в социальных сетях жители Сочи.

Происшествия Чешские полицейские около восьми часов гонялись за сбежавшими свиньями Полицейские в Чехии вместе с пожарными и ветеринарами около восьми часов гонялась за четырьмя свиньями, сбежавшими из загона в центральном парке.

Общество Тысячи протестующих вышли на улицы Гонконга Тысячи демонстрантов вышли на улицы Гонконга с протестом против закона об экстрадиции.

Теннис Теннисист Медведев впервые в карьере выиграл турнир серии «Мастерс» Россиянин Даниил Медведев обыграл бельгийца Давида Гоффена в финале турнира серии «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Цинциннати (США).

Транспорт На юге Москвы из-за утечки газа перекрыли движение по улице Дорожная На юге Москвы из-за утечки газа перекрыли движение по улице Дорожная от пересечения с Проектируемым проездом № 4628 и до пересечения с внутренней стороной МКАД.