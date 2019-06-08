В Свердловской области горит исправительная колонияВести.Ru 02:58

В исправительной колонии в Свердловской области вспыхнул крупный пожар, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. Колония расположена в поселке Гари. Возгорание началось в производственном ангаре, затем огонь перешел на четыре жилых корпуса.

с чего всё началось

В исправительной колонии в Свердловской области горят четыре жилых корпуса и производственное здание. Огнем охвачено две тысячи квадратных метров.

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