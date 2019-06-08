Происшествия

В Свердловской области горит исправительная колонияВести.Ru 02:58

В исправительной колонии в Свердловской области горят четыре жилых корпуса и производственное здание. Огнем охвачено две тысячи квадратных метров.
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В Свердловской области загорелась исправительная колония

В исправительной колонии в Свердловской области вспыхнул крупный пожар, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. Колония расположена в поселке Гари. Возгорание началось в производственном ангаре, затем огонь перешел на четыре жилых корпуса.
РИА Новости02:48

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Под Екатеринбургом загорелась исправительная колония

Коммерсантъ03:14

В Свердловской области загорелась исправительная колония

РИА Новости02:48

В колонии в Свердловской области произошёл крупный пожар

RT на русском02:54

Под Екатеринбургом загорелась исправительная колония

Интерфакс03:03

Заключенных решили не эвакуировать из горящей колонии на Урале

URA.Ru03:45

В Свердловской области загорелась исправительная колония

Znak.com02:42

Пострадавших при пожаре в колонии под Екатеринбургом нет, эвакуация не проводится

ТАСС03:07
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