Происшествия
В Свердловской области горит исправительная колонияВести.Ru 02:58
В исправительной колонии в Свердловской области горят четыре жилых корпуса и производственное здание. Огнем охвачено две тысячи квадратных метров.
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с чего всё началось
В исправительной колонии в Свердловской области вспыхнул крупный пожар, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. Колония расположена в поселке Гари. Возгорание началось в производственном ангаре, затем огонь перешел на четыре жилых корпуса.РИА Новости02:48
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