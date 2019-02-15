В Сургуте задержали смертников со взрывчаткойLenta.ru 10:35

В Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ) силовики задержали нескольких человек, у которых при себе были пояса смертников и огнестрельное оружие. Об этом в пятницу, 15 февраля, URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

В Сургуте задержали смертников со взрывчаткой

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