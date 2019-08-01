Происшествия
Неизвестный с ножом напал на полицейских в СургутеГазета.Ru 15:41
Неизвестный с ножом напал на полицейских в Сургуте, передает ТАСС. Один сотрудник полиции погиб второй ранен.
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Происшествия
Мужчина с мечом убил оппонента на людной улице в Германии
В Германии мужчина убил мечом своего знакомого на людной улице. Об этом сообщили в штаб-квартире полиции Штутгарта.
Обновлено в 05:50
Политика
Генсек ООН призвал Россию и США продлить действие СНВ-3
Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Россию и США продлить действие Договора СНВ-3.
Обновлено в 15:56
Экономика
Чистый убыток «Аэрофлота» по РСБУ за полугодие вырос почти вдвое
Чистый убыток авиакомпании "Аэрофлот" по российским стандартам бухучета за первое полугодие увеличился по сравнению с первым полугодием прошлого года почти в два раза - с 7,2 млрд рублей до 14,1 млрд рублей.
Обновлено в 12:32
Армия и оружие
Истребители ВКС за неделю 12 раз поднимались на перехват у границ РФ
За неделю истребители ВКС России 12 раз поднимались на перехват и сопровождение иностранных воздушных судов.
Обновлено в 18:19
Политика
Медведев поручил проверить, был ли умышленный поджог лесов Сибири
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Генпрокуратуре, МВД и Следственному комитету расследовать возможность умышленного поджога лесов Дальнего Востока и Сибири.
Обновлено в 01:25
Наука
В Японии одобрили эксперименты с эмбрионами человека и животных
Власти Японии дали добро на заявку ученых из Университета Токио по проведению опытов с использованием гибридных эмбрионов, состоящих из клеток мышей и человека.
Обновлено 30 июля в 03:14
Гаджеты
На смартфонах компании Huawei появится российская операционная система
На смартфонах, производимых компанией Huawei, до истечения нынешнего года появится операционная система «Аврора» российской разработки.
Обновлено в 07:46
Экономика
Медведев утвердил правила расчета доплат к пенсиям россиян
Правительство утвердило правила расчета доплат к пенсиям в регионах. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено 30 июля в 10:45
Политика
Минобороны в полтора раза поднимет оклады ряду категорий контрактников
5 июля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об индексации денежного довольствия силовиков и военных с учетом уровня инфляции.
Обновлено в 08:23
Экономика
Экс-владельцы «36,6» запустили алкогольный бизнес
Предприниматели, которые в 2018 году вышли из бизнеса «36,6», учредили компанию AVE Wine, призванную вывести на российский рынок новую продукцию.
Обновлено в 20:10
Футбол
Семак рассказал о подготовке к матчу с «Краснодаром»
Главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак рассказал на пресс-конференции, как команда готовится к матчу 4-го тура премьер-лиги с «Краснодаром».
Обновлено в 06:41
Происшествия
В Хорватии шесть человек погибли в результате стрельбы
Шесть человек найдены застреленными в четверг вечером в столице Хорватии Загребе, сообщила местная полиция.
Обновлено в 19:21
Кино
Ефремов записал видеообращение к главе МВД
Актер и режиссер Михаил Ефремов записал открытое видеообращение к министру внутренних дел Российской Федерации Владимиру Колокольцеву после ареста актера Дмитрия Смолева, изображающего пьяного сотрудника ГИБДД.
Обновлено в 14:34
Гаджеты
Наушники Redmi Airdots пользуются ажиотажным спросом
В результате выяснилось, что наушники Redmi Airdots пользуются ажиотажным спросом, впрочем это и не особо удивительно, ведь их стоимость составляет 15 долларов.
Обновлено в 13:46
Армия и оружие
Трамп прокомментировал пуски ракет в КНДР
Американский президент Дональд Трамп заявил, что США и КНДР не договаривались о том, что Пхеньян прекратит испытания ракет малой дальности.
Обновлено в 16:53
Политика
Стало известно об отставке главы офиса Зеленского
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
Обновлено в 12:49
Политика
МИД России прокомментировал ход расследования гибели журналистов в ЦАР
МИД России прокомментировал ход расследования гибели в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко.
Обновлено в 08:22
Авто
Эксклюзивный усиленный кабриолет «Гелендваген» выставлен на продажу
На продажу был выставлен эксклюзивный «Гелендваген».
Обновлено в 10:17
Политика
Глава «Нафтогаза» обвинил Россию в невыполнении обещания Меркель
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью немецкой газете Handelsblatt рассказал о своих сомнениях по поводу продолжения транзита российского газа через территорию Украины.
Обновлено в 18:16
Происшествия
Магия облачка. Самолет Emirates появился из ниоткуда и попал на видео
В Сети появилось видео с посадкой лайнера авиакомпании Emirates.
Обновлено в 18:13
Политика
Трамп вновь призвал страны ЕС «взять обратно» боевиков ИГ
Ранее Трамп призвал страны ЕС «взять обратно» более 800 боевиков ИГ и предать их суду.
Обновлено в 19:04
Авто
Acura опубликовала тизер новой модели Type S Concept
Японский автопроизводитель опубликовал тизер шоу-кара Acura Type S. Как можно заметить на коротком видео, речь идет о седане с короткими передними и задними свесами и спортивным обвесом.
Обновлено в 07:57
Политика
Борис Джонсон установил в резиденции часы для обратного отсчета Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон установил в своей резиденции часы, которые ведут обратный отсчет до выхода страны из Евросоюза, сообщает газета Mirror.
Обновлено в 14:21
Политика
Кондолиза Райс высказалась об усилиях Украины войти в НАТО
Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что в ближайшее время Украина вряд ли сможет стать членом НАТО.
Обновлено в 16:52
Космос
Из центра Млечного Пути вылетела звезда с рекордной скоростью
Согласно теории астрономов, двойная звезда, в состав которой вошла S5-HVS1, подошла достаточно близко к черной дыре в центре Млечного Пути.
Обновлено в 06:52
Общество
В Нидерландах запретили закрывать лицо
С 1 августа в Нидерландах вступил в силу закон, запрещающий носить элементы одежды, которые закрывают лицо. Об этом сообщают зарубежные СМИ.
Обновлено в 15:42
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в августе
Заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко в беседе с «Российской газетой» рассказал, какая погода ожидает россиян в августе.
Обновлено в 01:45
Армия и оружие
Минобороны сообщило о тестировании спутника-инспектора
Российский спутник-инспектор провел орбитальное обслуживание военного спутника-регистратора. Об этом сообщили в Минобороны, передает ТАСС.
Обновлено в 10:30
Шоу-бизнес
Певица Рита Дакота закрутила роман с чемпионом мира по тайскому боксу
Певица Рита Дакота, год назад расставшаяся с Владом Соколовским, закрутила роман с 34-летним чемпионом мира по тайскому боксу Виталием Гуровым.
Обновлено в 20:28