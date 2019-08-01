Неизвестный с ножом напал на полицейских в Сургуте, передает ТАСС. Один сотрудник полиции погиб второй ранен.

Неизвестный с ножом напал на полицейских в Сургуте

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