Происшествия

Неизвестный с ножом напал на полицейских в СургутеГазета.Ru 15:41

Неизвестный с ножом напал на полицейских в Сургуте, передает ТАСС. Один сотрудник полиции погиб второй ранен.
Читать в источнике
Комментировать11

Подробнее о событии

В Сургуте совершили нападение на полицейских. Один сотрудник погиб, его напарник получил ранения

ИА СИА-Пресс17:30

В Сургуте мужчина с ножом напал на полицейских

РИА Новости15:42

В ХМАО рассказали о состоянии пострадавшего в Сургуте полицейского

RT на русском17:32

Полицейский погиб при нападении неизвестного в Сургуте

Интерфакс15:57

В Сургуте полицейский умер после нападения неизвестного с ножом

РБК15:54

Медики рассказали о состоянии полицейского, пострадавшего при нападении в Сургуте

ТАСС17:24

В Сургуте налетчик убил полицейского

Новости Югры15:41
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 20:46, Ашберн
Происшествия

Мужчина с мечом убил оппонента на людной улице в Германии

В Германии мужчина убил мечом своего знакомого на людной улице. Об этом сообщили в штаб-квартире полиции Штутгарта.
Обновлено в 05:50
Политика

Генсек ООН призвал Россию и США продлить действие СНВ-3

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Россию и США продлить действие Договора СНВ-3.
Обновлено в 15:56
Экономика

Чистый убыток «Аэрофлота» по РСБУ за полугодие вырос почти вдвое

Чистый убыток авиакомпании "Аэрофлот" по российским стандартам бухучета за первое полугодие увеличился по сравнению с первым полугодием прошлого года почти в два раза - с 7,2 млрд рублей до 14,1 млрд рублей.
Обновлено в 12:32
Армия и оружие

Истребители ВКС за неделю 12 раз поднимались на перехват у границ РФ

За неделю истребители ВКС России 12 раз поднимались на перехват и сопровождение иностранных воздушных судов.
Обновлено в 18:19
Политика

Медведев поручил проверить, был ли умышленный поджог лесов Сибири

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Генпрокуратуре, МВД и Следственному комитету расследовать возможность умышленного поджога лесов Дальнего Востока и Сибири.
Обновлено в 01:25
Наука

В Японии одобрили эксперименты с эмбрионами человека и животных

Власти Японии дали добро на заявку ученых из Университета Токио по проведению опытов с использованием гибридных эмбрионов, состоящих из клеток мышей и человека.
Обновлено 30 июля в 03:14
Гаджеты

На смартфонах компании Huawei появится российская операционная система

На смартфонах, производимых компанией Huawei, до истечения нынешнего года появится операционная система «Аврора» российской разработки.
Обновлено в 07:46
Экономика

Медведев утвердил правила расчета доплат к пенсиям россиян

Правительство утвердило правила расчета доплат к пенсиям в регионах. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено 30 июля в 10:45
Политика

Минобороны в полтора раза поднимет оклады ряду категорий контрактников

5 июля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об индексации денежного довольствия силовиков и военных с учетом уровня инфляции.
Обновлено в 08:23
Экономика

Экс-владельцы «36,6» запустили алкогольный бизнес

Предприниматели, которые в 2018 году вышли из бизнеса «36,6», учредили компанию AVE Wine, призванную вывести на российский рынок новую продукцию.
Обновлено в 20:10
Футбол

Семак рассказал о подготовке к матчу с «Краснодаром»

Главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак рассказал на пресс-конференции, как команда готовится к матчу 4-го тура премьер-лиги с «Краснодаром».
Обновлено в 06:41
Происшествия

В Хорватии шесть человек погибли в результате стрельбы

Шесть человек найдены застреленными в четверг вечером в столице Хорватии Загребе, сообщила местная полиция.
Обновлено в 19:21
Кино

Ефремов записал видеообращение к главе МВД

Актер и режиссер Михаил Ефремов записал открытое видеообращение к министру внутренних дел Российской Федерации Владимиру Колокольцеву после ареста актера Дмитрия Смолева, изображающего пьяного сотрудника ГИБДД.
Обновлено в 14:34
Гаджеты

Наушники Redmi Airdots пользуются ажиотажным спросом

В результате выяснилось, что наушники Redmi Airdots пользуются ажиотажным спросом, впрочем это и не особо удивительно, ведь их стоимость составляет 15 долларов.
Обновлено в 13:46
Армия и оружие

Трамп прокомментировал пуски ракет в КНДР

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США и КНДР не договаривались о том, что Пхеньян прекратит испытания ракет малой дальности.
Обновлено в 16:53
Политика

Стало известно об отставке главы офиса Зеленского

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
Обновлено в 12:49
Общество

ФБК нашел у семьи вице-мэра Москвы недвижимость на 6,5 млрд рублей

Обновлено в 10:22
Политика

МИД России прокомментировал ход расследования гибели журналистов в ЦАР

МИД России прокомментировал ход расследования гибели в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко.
Обновлено в 08:22
Авто

Эксклюзивный усиленный кабриолет «Гелендваген» выставлен на продажу

На продажу был выставлен эксклюзивный «Гелендваген».
Обновлено в 10:17
Политика

Глава «Нафтогаза» обвинил Россию в невыполнении обещания Меркель

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью немецкой газете Handelsblatt рассказал о своих сомнениях по поводу продолжения транзита российского газа через территорию Украины.
Обновлено в 18:16
Происшествия

Магия облачка. Самолет Emirates появился из ниоткуда и попал на видео

В Сети появилось видео с посадкой лайнера авиакомпании Emirates.
Обновлено в 18:13
Политика

Трамп вновь призвал страны ЕС «взять обратно» боевиков ИГ

Ранее Трамп призвал страны ЕС «взять обратно» более 800 боевиков ИГ и предать их суду.
Обновлено в 19:04
Авто

Acura опубликовала тизер новой модели Type S Concept

Японский автопроизводитель опубликовал тизер шоу-кара Acura Type S. Как можно заметить на коротком видео, речь идет о седане с короткими передними и задними свесами и спортивным обвесом.
Обновлено в 07:57
Политика

Борис Джонсон установил в резиденции часы для обратного отсчета Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон установил в своей резиденции часы, которые ведут обратный отсчет до выхода страны из Евросоюза, сообщает газета Mirror.
Обновлено в 14:21
Политика

Кондолиза Райс высказалась об усилиях Украины войти в НАТО

Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что в ближайшее время Украина вряд ли сможет стать членом НАТО.
Обновлено в 16:52
Космос

Из центра Млечного Пути вылетела звезда с рекордной скоростью

Согласно теории астрономов, двойная звезда, в состав которой вошла S5-HVS1, подошла достаточно близко к черной дыре в центре Млечного Пути.
Обновлено в 06:52
Общество

В Нидерландах запретили закрывать лицо

С 1 августа в Нидерландах вступил в силу закон, запрещающий носить элементы одежды, которые закрывают лицо. Об этом сообщают зарубежные СМИ.
Обновлено в 15:42
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в августе

Заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко в беседе с «Российской газетой» рассказал, какая погода ожидает россиян в августе.
Обновлено в 01:45
Армия и оружие

Минобороны сообщило о тестировании спутника-инспектора

Российский спутник-инспектор провел орбитальное обслуживание военного спутника-регистратора. Об этом сообщили в Минобороны, передает ТАСС.
Обновлено в 10:30
Шоу-бизнес

Певица Рита Дакота закрутила роман с чемпионом мира по тайскому боксу

Певица Рита Дакота, год назад расставшаяся с Владом Соколовским, закрутила роман с 34-летним чемпионом мира по тайскому боксу Виталием Гуровым.
Обновлено в 20:28
Главное