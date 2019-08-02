Прибыв на вызов, полиция обнаружила во дворе дома неизвестного мужчину. Когда правоохранители попытались его задержать, мужчина активно сопротивлялся и нанес одному из полицейских смертельные ножевые ранения, а также ранил второго, который применил табельное оружие на поражение.

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