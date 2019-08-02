Происшествия
Мужчина с ножом напал на полицейских в СургутеВести.Ru вчера в 15:49
В Сургуте неизвестный мужчина, вооруженный ножом, напал на полицейских. Один сотрудник правоохранительных органов убит, второй получил ранения. Нападавший ликвидирован, сообщает ТАСС со ссылкой на Управление МВД по ХМАО-Югре.
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В Сургуте совершили нападение на полицейских. Один сотрудник погиб, его напарник получил ранения
ИА СИА-Прессвчера в 17:30
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено вчера в 23:51, Ашберн
Политика
Кондолиза Райс оценила шансы Украины на вступление в НАТО
Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс выразила мнение, что в ближайшем будущем Украина вряд ли сможет стать членом НАТО.
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Происшествия
Животные бегут из горящего леса в Иркутской области
В Усть-Кутском районе Иркутской области очевидец снял на видео, как из горящего леса выбегают дикие животные.
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В июле 2019 года руководитель ФАС Игорь Артемьев сообщил, что в Омской области будет снижен «мусорный» тариф.
Обновлено вчера в 22:50
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Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций в отношении России за предполагаемое использование химического оружия в 2018 году, когда в Великобритании был отравлен бывший британский агент и экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль, а также его дочь Юлия.
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Общество
Из Росреестра уволили пермскую чиновницу, пнувшую бездомного
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По результатам субботней акции треть опрошенных назвали виновными в большом количестве задержаний участников и организаторов протеста (12,5% — организаторов, 20,9% — участников митинга).
Обновлено вчера в 13:37
Происшествия
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Обновлено вчера в 11:41
Экономика
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Дальний Восток на ближайшие три года получит единую субсидию в размере более 94 млрд руб. Об этом, пишет ТАСС, на совещании в регионе заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
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Происшествия
Пять человек погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом на Ставрополье
По меньшей мере пять человек погибли, 14 получили ранения в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком в Апанасенковском районе Ставропольского края.
Обновлено вчера в 22:32
Космос
В созвездии Гидры обнаружили потенциально живую планету
Планета вращается вокруг маленькой звезды в созвездии Гидры, сообщает Business Insider.
Обновлено вчера в 02:03
Происшествия
В Бангкоке прогремели семь взрывов
Обновлено вчера в 23:33
Экономика
Акционеры «Русала» утвердили перерегистрацию компании в Калининграде
Акционеры алюминиевого холдинга "Русал" на внеочередном собрании в четверг утвердили перерегистрацию компании с острова Джерси на острове Октябрьский в Калининграде, следует из сообщения компании, распространенного на Гонконгской фондовой бирже в пятницу.
Обновлено вчера в 20:53
Экономика
Выручка Apple в России выросла на 30%
Прибыль от продаж продукции компании за прошлый выросла в 1,5 раза и составила 5,77 млрд руб. По итогам 2018 финансового года, который завершился 29 сентября, выручка всего Apple Inc. составила $265,6 млрд, что на 11% больше показателей предыдущего года ($229,2 млрд).
Обновлено вчера в 23:00
Общество
Финляндия объяснила ужесточение требований к визам для россиян
Ранее в Министерстве иностранных дел Финляндии сообщалось, что с 1 сентября страна ужесточит требования к документам для получения шенгенской визы для россиян.
Обновлено вчера в 07:40
Политика
Россия предложила США и НАТО объявить мораторий на размещение РСМД
Москва предложила Соединённым Штатам и НАТО по аналогии с Россией объявить мораторий на размещение ракет меньшей и средней дальности.
Обновлено вчера в 19:23
Политика
Захарова вспомнила анекдот о наглом студенте после вопроса журналиста
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге вспомнила анекдот о наглом студенте.
Обновлено вчера в 11:22
Политика
Трамп объявил о новых пошлинах на товары из Китая
Глава Белого дома заявил, что США с 1 сентября вводят пошлину в 10% на товары из КНР стоимостью в $300 млрд.
Обновлено вчера в 16:54
Общество
ФБК нашел у семьи вице-мэра Москвы недвижимость на 6,5 млрд рублей
Обновлено вчера в 10:22
Политика
Стало известно об отставке главы офиса Зеленского
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
Обновлено вчера в 12:49
Футбол
Медведев предложил музыкантам Rammstein сходить на футбол
Гендиректор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев пригласил немецкую группу Rammstein посетить игру с «Краснодаром», которая состоится в рамках 4-го тура Российской премьер-лиги на «Газпром Арене» в Петербурге.
Обновлено вчера в 16:44
Происшествия
Здания в Бурятии, в которые врезался Ан-24, были построены незаконно
Обновлено вчера в 22:15
Общество
Православные отмечают Ильин день
Обновлено вчера в 18:00
Общество
Ученый РАН назвал самое чистое место для купания в Черном море
Директор Морского гидрофизического института РАН Сергей Коновалов считает, что воды вблизи мыса Тарханкут в Крыму лучше всего подходят для купания, потому что являются самыми чистыми в Черном море.
Обновлено вчера в 22:00
Экономика
«Газпром» на 71% завершил строительство «Северного потока – 2»
Обновлено вчера в 11:39
Энергетика
Венесуэла потеряла 17,5% экспорта нефти за месяц
Падение объёмов экспорта нефти в Венесуэле в июле составило 17,5%, сообщает Reuters. Госкомпания PDVSA объяснила это потерей рынков сбыта.
Обновлено вчера в 22:27
Кино
Ефремов записал видеообращение к главе МВД
Актер и режиссер Михаил Ефремов записал открытое видеообращение к министру внутренних дел Российской Федерации Владимиру Колокольцеву после ареста актера Дмитрия Смолева, изображающего пьяного сотрудника ГИБДД.
Обновлено вчера в 14:34
Происшествия
В столице Хорватии шесть человек погибли в результате стрельбы
В Загребе (столица Хорватии) шесть человек, включая 10-летнего ребенка, погибли в результате стрельбы в районе Кайзерица.
Обновлено вчера в 21:52
Экономика
С 1 августа в стране повысят пенсии работающим пенсионерам
С 1 августа в стране повысят пенсии работающим пенсионерам. Максимально их выплаты могут увеличиться на 261 рубль.
Обновлено 31 июля в 08:37
Здоровье
Диетологи назвали идеальные летние продукты
Диетологи назвали два сезонных летних продукта, которые принесут удивительную пользу организму человека.
Обновлено вчера в 11:02
Гаджеты
Принимают аппарат: продажи смартфонов через трейд-ин выросли в разы
За год (вторая половина 2018-го — первая половина 2019-го) продажи смартфонов по трейд-ин в «Связном» в штуках выросли в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом 2017–2018 годов.
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