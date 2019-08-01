В Сургуте мужчина с ножом напал на двух полицейских, которые пытались его задержать. Оба сотрудника МВД получили ранения, один из них скончался. Выживший правоохранитель ликвидировал злоумышленника, выстрелив в него из табельного оружия.

В Сургуте мужчина с ножом напал на полицейских, есть жертвы

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