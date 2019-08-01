Происшествия
В Сургуте мужчина с ножом напал на полицейских, есть жертвыГазета.Ru 17:31
В Сургуте мужчина с ножом напал на двух полицейских, которые пытались его задержать. Оба сотрудника МВД получили ранения, один из них скончался. Выживший правоохранитель ликвидировал злоумышленника, выстрелив в него из табельного оружия.
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Здоровье
Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов
Стоматологи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов в Индии. Об этом сообщает Times of India.
Обновлено в 08:51
Общество
Глава Бурятии вылетел в Закаменский и Джидинский районы
Обновлено вчера в 23:38
Происшествия
СК возбудил первое уголовное дело по пожарам в Сибири
Обновлено в 11:41
Культура
Первое издание книги о Гарри Поттере продали за 40 тысяч долларов
Раритетное первое издание книги "Гарри Поттер и философский камень", ранее купленное за один фунт, ушло с молотка за 28 тысяч 500 фунтов, сообщает портал Sky News.
Обновлено в 08:25
Транспорт
ГИБДД показала на карте все свои дорожные камеры
Обновлено вчера в 04:25
Космос
Спутник «ВДНХ-80» передал первый звуковой сигнал о юбилее выставки
Отмечается, что звуковой "репертуар" аппарата будет меняться и передавать сигналы о других значимых событиях выставки.
Обновлено в 09:17
Политика
Трамп вновь призвал страны ЕС «взять обратно» боевиков ИГ
Ранее Трамп призвал страны ЕС «взять обратно» более 800 боевиков ИГ и предать их суду.
Обновлено в 19:04
Экономика
Регионы Дальнего Востока получат более 94 миллиардов рублей поддержки
В ближайшие три года общий размер единой субсидии для регионов Дальнего Востока составляет более 94 миллиардов рублей.
Обновлено в 21:54
Политика
Дым от пожаров Сибири дошел до США и Канады
"Можно увидеть дым от сибирских пожаров, который простирается через восточную часть России, на Аляску, вниз по западному побережью Канады (и над восточной частью Тихого океана), а затем доходит до Ванкувера и Сиэтла", - сказал Колин Сефтор, ученый из Центра космических полетов NASA в Гринбелте, штат Мэриленд.
Обновлено в 08:51
Игры
Вышел трейлер Borderlands 3 с Моуз и ее Железным медведем
Обновлено в 11:58
Общество
S7 вернула название «Сибирь» из-за лесных пожаров
Обновлено в 16:42
Политика
Стало известно об идеальном для США главе офиса Зеленского
По данным источников, причиной отставки стало давление со стороны США.
Обновлено в 21:42
Общество
Гороскоп на август. Что нас ждет после разворота Меркурия и Юпитера
Гороскоп говорит, что в августе успех придет к тем Тельцам, которые не будут бояться проявить личную инициативу и рисковать.
Обновлено вчера в 07:23
Шоу-бизнес
Елена Малышева рассказала, как спаслась от рака
Заслуженный врач России, телеведущая Елена Малышева рассказала, что три года назад ее удалось спасти от рака благодаря удалению полипа кишечника.
Обновлено в 18:18
Футбол
Определились все пары третьего квалификационного раунда Лиги Европы
В четверг вечером прошли ответные матчи второго квалификационного раунда Лиги Европы, по результатам которых сформировались пары следующего этапа.
Обновлено в 18:18
Шоу-бизнес
Кэтрин Зета-Джонс порадовала поклонников пикантным фото
Актриса переживает вторую молодость.
Обновлено в 18:00
Общество
2 августа православные Твери отмечают Ильин день
Обновлено в 16:26
Футбол
«Арсенал» проиграл «Нефтчи» и не попал в следующий раунд Лиги Европы
Тульский "Арсенал" проиграл азербайджанскому "Нефтчи" в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено в 15:00
Политика
Как во всех нормальных странах
Из телеграм-канала Андрея Медведева У наших либеральных оппозиционеров есть устойчивое выражение "А вот в нормальных странах".
Обновлено в 10:12
Футбол
Петербург обходит Краснодар благодаря «Зениту» и Гонсалу Гедешу
Преимущество над Краснодарским краем, где "быкам" внушительную поддержку оказал вырвавшийся в элиту "Сочи", составило менее 7000 баллов – на тот самый гол валенсийца Гедеша.
Обновлено в 17:45
Экономика
Исследование выявило связь между ипотекой и разводами
Выплачивающие ипотеку пары разводятся в десять раз реже других россиян.
Обновлено в 21:51
Футбол
Экс-защитник «Барселоны» перешел в «Сан-Паулу»
Защитник сборной Бразилии Дани Алвес перешел в "Сан-Паулу", информация об этом появилась на официальном сайте команды.
Обновлено в 22:00
Футбол
Малком отправился в Санкт-Петербург для завершения трансфера в «Зенит»
Нападающий "Барселоны" Малком вылетел в Санкт-Петербург для завершения перехода в "Зенит", сообщает Mundo Deportivo.
Обновлено в 09:32
Происшествия
В Хорватии шесть человек погибли в результате стрельбы
Шесть человек найдены застреленными в четверг вечером в столице Хорватии Загребе, сообщила местная полиция.
Обновлено в 19:21
Интернет
Одноклассники запустили маску дополненной реальности к юбилею ВДНХ
Одноклассники запустили 3D-маску дополненной реальности, посвященную юбилею ВДНХ.
Обновлено в 10:51
Экономика
Российские миллиардеры с начала года заработали более 36 млрд долларов
Совокупное состояние богатейших россиян за первые семь месяцев 2019 года увеличилось на 36,324 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Обновлено в 10:32
Армия и оружие
Минобороны сообщило о тестировании спутника-инспектора
Российский спутник-инспектор провел орбитальное обслуживание военного спутника-регистратора. Об этом сообщили в Минобороны, передает ТАСС.
Обновлено в 10:30
Политика
Шойгу приказал ввести надбавки в половину оклада ряду контрактников
Военнослужащие контрактной службы с первого по четвертый тарифный разряд с 1 сентября начнут получать ежемесячные надбавки в половину размера своего оклада.
Обновлено в 07:08
Армия и оружие
США закупили вооружений на два триллиона долларов
Обновлено в 21:06