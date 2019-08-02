Происшествия
В Сургуте мужчина с ножом напал на полицейскихРИА Новости 15:42
Прибыв на вызов, полиция обнаружила во дворе дома неизвестного мужчину. Когда правоохранители попытались его задержать, мужчина активно сопротивлялся и нанес одному из полицейских смертельные ножевые ранения, а также ранил второго, который применил табельное оружие на поражение.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 17:39, Ашберн
Армия и оружие
Сирийские власти согласились на перемирие в Идлибе
Власти Сирии согласились при выполнении нескольких условий на прекращение огня в провинции Идлиб, сообщил источник.
Обновлено в 14:19
Общество
Финляндия объяснила ужесточение требований к визам для россиян
Ранее в Министерстве иностранных дел Финляндии сообщалось, что с 1 сентября страна ужесточит требования к документам для получения шенгенской визы для россиян.
Обновлено в 07:40
Политика
Трамп оценил свой разговор с Путиным
Президент США Дональд Трамп дал комментарий насчет прошедшего 31 июля разговора с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 16:13
Общество
Роскосмос показал спутниковые снимки горящей Сибири
Обновлено в 11:01
Кино
Ефремов записал видеообращение к главе МВД
Актер и режиссер Михаил Ефремов записал открытое видеообращение к министру внутренних дел Российской Федерации Владимиру Колокольцеву после ареста актера Дмитрия Смолева, изображающего пьяного сотрудника ГИБДД.
Обновлено в 14:34
Общество
2 августа православные Твери отмечают Ильин день
Обновлено в 16:26
Политика
Трамп объявил о новых пошлинах на товары из Китая
Глава Белого дома заявил, что США с 1 сентября вводят пошлину в 10% на товары из КНР стоимостью в $300 млрд.
Обновлено в 16:54
Здоровье
Жители Московской области стали меньше ждать приема у врачей
В несколько раз удалось сократить время ожидания приема у медицинских специалистов после запуска Центра управления регионом в Подмосковье, сообщили в пресс-службе областного Минздрава.
Обновлено в 15:12
Хоккей
НХЛ. Александров заключил контракт с «Сент-Луисом»
Обладатель Кубка Стэнли заключил с 18-летним форвардом трехлетний контракт новичка, сообщает официальный сайт «блюзменов».
Обновлено в 15:54
Происшествия
Генпрокуратура требует завести дело против экс-главы Клинского района
Генпрокуратура требует возбудить уголовное дело в отношении экс-главы Клинского района Московской области Александра Постриганя.
Обновлено в 11:39
Общество
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе.
Обновлено вчера в 22:00
Кино
Крис Хемсворт признался, что ему понравилось играть «толстого Тора»
Австралийский актер Крис Хемсворт рассказал, что играть роль «толстого Тора» было для него очень весело.
Обновлено вчера в 19:35
Политика
Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине
Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине.
Обновлено в 00:28
Происшествия
«Материализовавшийся из ниоткуда» самолет совершил посадку в Лондоне
Самолет Airbus A380 авиакомпании Emirates «материализовался из ниоткуда» в аэропорту Лондона. Необычное видео было опубликовано в Сети.
Обновлено в 08:50
Политика
Шойгу приказал ввести надбавки в половину оклада ряду контрактников
Военнослужащие контрактной службы с первого по четвертый тарифный разряд с 1 сентября начнут получать ежемесячные надбавки в половину размера своего оклада.
Обновлено в 07:08
Общество
Авиакомпания S7 из-за пожаров вернула название «Сибирь»
Обновлено в 11:42
Происшествия
Пилот рухнувшего в Калифорнии истребителя погиб
Пилот палубного истребителя-бомбардировщика FA-18E, потерпевшего крушение в Калифорнии в среду 31 июля, погиб.
Обновлено в 17:08
Экономика
Россия сократила разрыв между экспортом и импортом технологий
В 2015 году были зафиксированы максимальный объем экспорта технологий ($1,65 млрд) и минимальный разрыв его с импортом, составлявшим $2,2 млрд.
Обновлено в 17:01
Футбол
Малком отправился в Санкт-Петербург для завершения трансфера в «Зенит»
Нападающий "Барселоны" Малком вылетел в Санкт-Петербург для завершения перехода в "Зенит", сообщает Mundo Deportivo.
Обновлено в 09:32
Экономика
Крупнейший производитель троллейбусов продлил простой на пятый месяц
Саратовское предприятие "Тролза", крупнейший производителей троллейбусов в России, продлил простой, начавшийся в середине марта, до 19 августа включительно.
Обновлено в 10:02
Авто
Новый Renault Duster оснастили экономичным мотором
Общемировой тренд лишний раз подтвердила компания Dacia (румынская «дочка» Renault), оснастившая кроссовер Duster новым 1,0-литровым трехцилиндровым турбомотором TCe 100.
Обновлено в 10:02
Авто
АвтоВАЗ снова поднял цены на автомобили Lada
Обновлено в 03:17
Хоккей
Овечкин ответил на критику российских властей со стороны Панарина
Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» и сборной России Александр Овечкин прокомментировал интервью соотечественника — форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, в котором тот негативно оценил ситуацию в России.
Обновлено в 09:46
Гаджеты
Intel представила 10-нм мобильные процессоры Ice Lake
Сегодня Intel анонсировала долгожданные 10-нм мобильные процессоры Core 10-го поколения Ice Lake.
Обновлено в 14:16
Здоровье
Врачи рассказали, при каких болезнях купание противопоказано
Врачи из министерства здравоохранения Подмосковья рассказали, при каких заболеваниях человеку противопоказано плавание в водоемах.
Обновлено в 15:04
Футбол
«Реал» рассчитывает продать Бэйла в АПЛ за 65 млн евро
Обновлено в 11:34