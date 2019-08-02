Происшествия

В Сургуте возбудили уголовное дело после нападения на полицейскихРИА Новости 00:51

Уголовное дело возбуждено после нападения мужчины на двух сотрудников полиции в Сургуте (ХМАО), находившихся при исполнении, сообщили РИА Новости в пятницу в региональном следственном управлении СК РФ. Инцидент произошел поздно вечером в четверг во дворе дома.
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Погибшему было всего 25: подробности убийства полицейского в Сургуте

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Уголовное дело возбуждено из-за нападения на полицейских в Сургуте

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В Сургуте возбудили уголовное дело после нападения на полицейских

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В ближайшие три года из бюджета РФ будет выделено более 94 млрд рублей в виде субсидий для поддержки Дальнего Востока.
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В Бангкоке произошло семь взрывов

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Здания в Бурятии, в которые врезался Ан-24, были построены незаконно

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По меньшей мере пять человек погибли, 14 получили ранения в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком в Апанасенковском районе Ставропольского края.
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Мюнхенский клуб направил в Манчестер официальное предложение по трансферу 23-летнего футболиста.
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«АвтоВАЗ» мог выпустить полноприводный ВАЗ-21099

ВАЗ 21099 «Виктория» была выпущена малым тиражом и из-за ее ддороговизны не обрела популярность среди советских потребителей, после чего проект пришлось свернуть.
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По мнению Ехнаурова, в будущем украинским властям придётся найти механизмы, чтобы вернуться к реальному сектору экономики, создать рабочие места.
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Вашингтон ввел новые санкции против России из-за дела Скрипалей

В августе 2018-го Вашингтон ввел очередной пакет санкций против России из-за инцидента с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.
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Политика

Горбачев назвал последствия выхода из ДРСМД

Бывший президент СССР Михаил Горбачев прокомментировал прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 19:44
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В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе

Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе.
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Стало известно об отставке главы офиса Зеленского

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан написал заявление об отставке.
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Кондолиза Райс оценила шансы Украины на вступление в НАТО

Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс выразила мнение, что в ближайшем будущем Украина вряд ли сможет стать членом НАТО.
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На Черной Сопке пропали отец и дочь. Волонтеры просят помочь с поиском

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Общество

Мэрия Москвы заявила о согласовании протестного митинга 10 августа

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Кстати, уже в октябре 2019-го с конвейера другого завода, принадлежащего "поднебесному" концерну FAW и Toyota, начнет сходить Toyota RAV4 с глобальным дизайном.
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Для борьбы с лесными пожарами в Сибири искусственно вызовут дожди

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Общество

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Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".
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Школьная задача по математике вызвала споры в Сети

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Археологи нашли на дне Нила главный храм «египетской Атлантиды»

Археологами-водолазами, работающими в месте затопленного древнего города Гераклион, находящегося в Средиземном море около города Александрия (Египт), найдены остатки древнего храма, различные золотые украшения и множество золотых монет, а также фрагменты корабля, информирует египетская газета "Сада аль-баляд".
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В Германии более 100 человек заразились туберкулезом в одной школе

Все началось с того, что активную форму болезни обнаружили у двух учеников разных школ. После этого в Бад-Шёнборне прошли проверки.
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