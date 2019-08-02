Происшествия
В Сургуте возбудили уголовное дело после нападения на полицейскихРИА Новости 00:51
Уголовное дело возбуждено после нападения мужчины на двух сотрудников полиции в Сургуте (ХМАО), находившихся при исполнении, сообщили РИА Новости в пятницу в региональном следственном управлении СК РФ. Инцидент произошел поздно вечером в четверг во дворе дома.
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В Сургуте совершили нападение на полицейских. Один сотрудник погиб, его напарник получил ранения
ИА СИА-Прессвчера в 17:30
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Названа причина распространения пожаров в Сибири
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В Бангкоке произошло семь взрывов
В центральных районах Бангкока произошло семь взрывов. Об этом сообщает телеканал Nation TV.
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Происшествия
Здания в Бурятии, в которые врезался Ан-24, были построены незаконно
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Происшествия
Пять человек погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом в Ставрополье
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Футбол
Bild: «Бавария» сделала «Манчестер Сити» предложение по трансферу Сане
Мюнхенский клуб направил в Манчестер официальное предложение по трансферу 23-летнего футболиста.
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По мнению Ехнаурова, в будущем украинским властям придётся найти механизмы, чтобы вернуться к реальному сектору экономики, создать рабочие места.
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Вашингтон ввел новые санкции против России из-за дела Скрипалей
В августе 2018-го Вашингтон ввел очередной пакет санкций против России из-за инцидента с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.
Обновлено в 00:33
Политика
Горбачев назвал последствия выхода из ДРСМД
Бывший президент СССР Михаил Горбачев прокомментировал прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 19:44
Общество
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Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе.
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Политика
Стало известно об отставке главы офиса Зеленского
Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан написал заявление об отставке.
Обновлено вчера в 15:10
Политика
Кондолиза Райс оценила шансы Украины на вступление в НАТО
Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс выразила мнение, что в ближайшем будущем Украина вряд ли сможет стать членом НАТО.
Обновлено вчера в 18:50
Общество
Мэрия Москвы заявила о согласовании протестного митинга 10 августа
Обновлено вчера в 14:48
Экономика
С 1 августа у работающих пенсионеров вырастут пенсии
С 1 августа производится перерасчет размеров страховых пенсий.
Обновлено вчера в 11:08
Авто
Toyota выпустит новый RAV4 с другим названием и дизайном
Кстати, уже в октябре 2019-го с конвейера другого завода, принадлежащего "поднебесному" концерну FAW и Toyota, начнет сходить Toyota RAV4 с глобальным дизайном.
Обновлено вчера в 12:12
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Порошенко заявил, что он автор Минских соглашений
Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил журналистам "Украинской правды", что именно он является автором Минских соглашений, а помогала ему в этом канцлер Германии Ангела Меркель.
Обновлено вчера в 07:53
Финансы
Международные резервы России за неделю снизились на $0,4 млрд
Международные резервы РФ на 26 июля 2019 года составили $519,9 млрд, что на $0,4 млрд ниже уровня неделей ранее, сообщает Банк России.
Обновлено вчера в 09:19
Общество
Для борьбы с лесными пожарами в Сибири искусственно вызовут дожди
Обновлено вчера в 08:19
Общество
Названо самое чистое место для купания в Черном море
Воды поступают из глубоководной части моря, где они чище.
Обновлено вчера в 20:19
Политика
ЕК предложила России и Украине заключить газовый контракт на 10 лет
Еврокомиссия (ЕК) предложила России и Украине заключить транзитный газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года.
Обновлено вчера в 10:37
Общество
2 августа православные Твери отмечают Ильин день
Обновлено вчера в 16:26
Общество
Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян
Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 03:07
Общество
Школьная задача по математике вызвала споры в Сети
Обновлено вчера в 05:37
Происшествия
В США внучка Кеннеди умерла от передозировки
Обновлено в 00:49
Наука
Археологи нашли на дне Нила главный храм «египетской Атлантиды»
Археологами-водолазами, работающими в месте затопленного древнего города Гераклион, находящегося в Средиземном море около города Александрия (Египт), найдены остатки древнего храма, различные золотые украшения и множество золотых монет, а также фрагменты корабля, информирует египетская газета "Сада аль-баляд".
Обновлено вчера в 11:14
Политика
Трамп объявил о новых пошлинах на товары из Китая
Глава Белого дома заявил, что США с 1 сентября вводят пошлину в 10% на товары из КНР стоимостью в $300 млрд.
Обновлено вчера в 16:54
Футбол
Дани Алвес стал игроком «Сан-Паулу»
Защитник сборной Бразилии Дани Алвес подписал контракт с «Сан-Паулу». Об этом сообщается на сайте клуба.
Обновлено в 01:01
Происшествия
В Германии более 100 человек заразились туберкулезом в одной школе
Все началось с того, что активную форму болезни обнаружили у двух учеников разных школ. После этого в Бад-Шёнборне прошли проверки.
Обновлено в 00:05