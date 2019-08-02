Уголовное дело возбуждено после нападения мужчины на двух сотрудников полиции в Сургуте (ХМАО), находившихся при исполнении, сообщили РИА Новости в пятницу в региональном следственном управлении СК РФ. Инцидент произошел поздно вечером в четверг во дворе дома.

В Сургуте возбудили уголовное дело после нападения на полицейских

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