Происшествия
В Сухуме загорелась русская школаРИА Новости 02:04
Школа горит в столице Абхазии, с огнем борются 100 спасателей, пострадавших нет, передает корреспондент РИА Новости. Сообщение о пожаре во второй русской школе Сухума имени Пушкина поступило в дежурную часть МЧС республики в 6.40 мск. Когда на место приехали спасатели, горела крыша здания.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 09:11, Ашберн
Политика
Зеленский: у России и Украины из «общего» осталась только граница
Господин Зеленский считает, что сейчас у Украины и России общая только граница.
Обновлено в 08:06
Происшествия
Выжившие рассказали о трагедии в Доме профсоюзов 2 мая в Одессе
Выжившие в Доме профсоюзов рассказали о трагедии, произошедшей 2 мая 2014 года в Одессе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:34
Общество
Опрос: Японцы хотят видеть на троне женщину
Хотя в древней истории Японии насчитывается восемь императриц, однако закон о престолонаследии 1947 года предусматривает передачу престола только по мужской линии.
Обновлено в 08:00
Происшествия
Причастного к убийству следователя Шишкиной экстрадируют в Россию
Городской суд Тбилиси принял решение об экстрадиции в Россию Ярослава Сумбаева, которого подозревают в организации преступной хакерской группировки и в причастности к убийству подмосковного следователя Евгении Шишкиной.
Обновлено вчера в 16:50
Политика
Следующие слушания по делу Ассанжа состоятся 30 мая
Следующие слушания по делу об экстрадиции основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа состоятся 30 мая.
Обновлено в 07:04
Политика
Киев грозится лишать гражданства за паспорта РФ
Власти ссылаются на Конституцию, запрещающую второе гражданство Замминистра Украины по временно оккупированным территориям Юрий Грымчак пригрозил украинцам, что в случае получения российских паспортов их лишат гражданства, сообщает ФАН.
Обновлено вчера в 22:59
Общество
Король Таиланда женился на начальнице своей охраны
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.
Обновлено вчера в 11:55
Политика
ЕС продолжит сотрудничество с США в сфере энергобезопасности Украины
Евросоюз намерен продолжить работать с США по вопросу энергетической безопасности на Украине.
Обновлено в 05:54
Музыка
Лазарев объяснил, зачем сдал кровь перед «Евровидением»
Российский певец Сергей Лазарев, который будет представлять Россию на "Евровидении-2019", объяснил, зачем сдал кровь перед шоу.
Обновлено в 08:44
Футбол
Владельцы «ПСЖ» могут снизить финансирование клуба
Владельцам французского "ПСЖ" перестал быть интересен клуб, в связи с чем ему могут урезать финансирование ради покупки итальянской "Ромы", сообщает Get French Football News.
Обновлено в 08:22
Музыка
Billboard назвал лучших исполнителей года
В прошлом году лучшим исполнителем года Billboard назвал Эда Ширана.
Обновлено в 02:48
Гаджеты
Новый смартфон OnePlus 7 Pro показали на качественном рендере
По некоторым данным, качественный рендер, на котором показали OnePlus 7 Pro, создавался уже на основании увиденных «вживую» экземпляров.
Обновлено в 07:13
Политика
В Белоруссию поступила чистая российская нефть
По нефтепроводу "Дружба" на границу Белоруссии чистая нефть поступила 2 мая, идет ее транспортировка на Мозырский НПЗ.
Обновлено в 08:22
Общество
Названы города России, в которых живут самые счастливые люди
Мониторинг был проведен в 78 городах России с населением свыше 250 тысяч человек. Данные приведены за первый квартал 2019 года.
Обновлено в 06:57
Футбол
«Арсенал» и «Валенсия» сыграют в полуфинале Лиги Европы
Лондонский «Арсенал» и «Валенсия» сыграют в первом полуфинальном матче Лиги Европы. Встреча пройдёт в Лондоне 2 мая.
Обновлено в 05:26
Происшествия
В Москве четыре человека ранены из помпового ружья
Полицейские задержали в Москве мужчину, который открыл стрельбу по людям из помпового ружья и ранил четырех человек.
Обновлено в 07:05
Культура
Лоза: шоу «Голос. Дети» выбирает участников по типажу, а не по таланту
На своей странице в Facebook Лоза написал, что отвечающий за музыкальное вещание на Первом канале Юрий Аксюта однажды сказал, что участников взрослых и детских шоу «Голос» выбирают по типажам.
Обновлено вчера в 09:19
Политика
Известные россияне призвали бойкотировать продукцию «Мираторга»
Обновлено вчера в 05:27
Общество
В Нижнем Новгороде продают георгиевские ленточки со свастикой
Вероятно, китайские товарищи сделали такой "креатив" с той задумкой, что звезда "раздавила" свастику.
Обновлено в 06:06
Политика
Путин снял с должности посла России в Белоруссии Михаила Бабича
России Владимир Путин подписал указ об освобождении Михаила Бабича с поста посла РФ в Белоруссии.
Обновлено 30 апреля в 14:32
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров отметил день рождения в Дубае в компании друзей
День рождения известный российский исполнитель отметил в одном из роскошных отелей в Дубае вместе с друзьями.
Обновлено в 08:13
Политика
Преемница Меркель поддержала «Северный поток – 2»
«Неважно, является ли это сейчас нашим главным приоритетом или нет, мы поддерживаем этот проект», — заявила Крамп-Карренбауэр, отметив, что многие инвестиции уже реализованы в ходе строительства газопровода.
Обновлено в 05:09
Здоровье
В Уфе из-за отсутствия нужных лекарств умер 8-летний ребенок
8-летний ребенок умер в РДКБ в конце апреля — препарат, который ему прописали врачи, производят в Швейцарии, и в аптеке лекарство пытались заменить отечественным аналогом, который оказался малоэффективен.
Обновлено в 01:20
Кино
Netflix опубликовал гонорары известных актеров
Обновлено в 03:00
Политика
Советник Зеленского назвал сроки возвращения Донбасса
Военный советник избранного президента Украины Владимира Зеленского Иван Апаршин заявил, что Киев может вернуть Донбасс через пять лет.
Обновлено в 09:05
Шоу-бизнес
Дочь Юлии Началовой проводит время с новой семьей Евгения Алдонина
Дочь покойной певицы Юлии Началовой Вера много времени проводит с новой семьей отца и бывшего футболиста Евгения Алдонина.
Обновлено в 06:15
Общество
В Татарстане объявили штормовое предупреждение по ветру
В Татарстане в четверг 2 мая объявили штормовое предупреждение по ветру — в ближайшие 1 − 3 часа ожидается очень сильный южный ветер порывами 20 − 25 м / с. Предупреждение распространяется на 2 мая и ночь пятницы 3 мая, сообщает МЧС Татарстана.
Обновлено в 04:51
Интернет
Пользователи Last.fm сообщили о блокировке сервиса в России
В России ограничили доступ к музыкальной социальной сети Last.fm, внимание на это обратили пользователи Twitter.
Обновлено в 08:08