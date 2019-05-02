Происшествия
В Сухуме произошёл пожар в русской школеRT на русском 02:20
В столице Абхазии Сухуме произошёл пожар в здании русской средней школы №2 имени А.С. Пушкина. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу МЧС Абхазии. Отмечается, что на место происшествия прибыли президент Абхазии Рауль Хаджимба и министр образования Адгур Какоба.
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В Краснодаре уволят унизившую ребенка заведующую детсадом
Заведующая детским садом № 74 в Краснодаре, где ребенка унизили, заставив целовать землю, будет в ближайший рабочий день уволена по статье.
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Истребители F-35A ВВС США впервые использовали в бою
Американские истребители F-35A Lightning II впервые применили в бою в рамках операции «Непоколебимая решимость».
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Происшествия
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Андрею Боровикову в течение двух месяцев запрещено участвовать в массовых и публичных мероприятиях, общаться с организаторами и участниками этих мероприятий, в том числе с помощью почтовой связи, а также использовать телефонную связь и Интернет (за исключением экстренных ситуаций).
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Первый особый анализ крови поможет медикам выявить у пациентов синдром хронической усталости.
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Для тренировки украинских солдат по стандартам НАТО на Украину прибыли более 130 американских военных.
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Советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин считает, что Киев сможет вернуть Донбасс под свой контроль через пять лет.
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Зеленский оценил выход на НТВ шоу с его участием
Избранный президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал выход на телеканале НТВ шоу с его участием.
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Зеленский назвал единственным общим у России и Украины госграницу
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что у Украины осталось общего с Россией.
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Футбол
Объявлены претенденты на звание лучшего игрока года во Франции
Союз профессиональных футболистов Франции (UNFP) назвал имена футболистов, которые претендуют на приз лучшему игроку года в Лиге 1. За награду поспорят Атем Бен Арфа ("Ренн"), Анхель Ди Мария, Килиан Мбаппе, Неймар (все - ПСЖ) и Николя Пепе ("Лилль").
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Футбол
Касильяс может не вернуться в футбол
Португальский клуб купил Касильяса у мадридского "Реала", с которым он трижды выиграл Лигу чемпионов и пять раз чемпионат Испании.
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Банк Англии сохранил базовую ставку
Банк Англии принял решение вновь сохранить базовую процентную ставку на уровне 0,75%.
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Знамение: В Харькове молния срезала украинский флаг на монументе Воину-освободителю
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Американский генерал и основной кандидат на должность начальника штаба Сухопутных войск США Джеймс Макконвилл поддержал идею увеличения американского военного контингента в Европе.
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Самбурскую вырезали из эфира Первого канала
Актриса Настасья Самбурская призналась, что ее выступление было вырезано из передачи о премии "Шансон года" на Первыом канале.
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Американец собрал вертикальный бикоптер с поворотными роторами
Американский инженер Дэниел Райли (Daniel Riley) создал бикоптер с необычной конструкцией, в котором корпус располагается вертикально, а роторы с винтами установлены на концах корпуса и оснащены механизмами управления вектором тяги.
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Хави объявил о завершении игровой карьеры. Он станет тренером
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Суд арестовал министра экономики Дагестана на два месяца
Кировский районный суд Махачкалы на два месяца заключил под стражу главу Министерства экономики и территориального развития Дагестана Османа Хасбулатова, он подозревается в хищении более 20 млн рублей.
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Зеленский встретился с духовными лидерами мусульман Украины
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский встретился с духовными лидерами мусульман Украины. Об этом сообщает "112 Украина".
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Происшествия
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Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о введении упрощенной процедуры получения российского гражданства жителям Луганской и Донецкой республик.
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что позиции Москвы и Вашингтона по ситуации в Боливарианской Республике несовместимы, однако не исключил возможности продолжения диалога по указанной проблематике.
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