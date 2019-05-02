В Сухуме произошёл пожар в русской школеRT на русском 02:20

В столице Абхазии Сухуме произошёл пожар в здании русской средней школы №2 имени А.С. Пушкина. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу МЧС Абхазии. Отмечается, что на место происшествия прибыли президент Абхазии Рауль Хаджимба и министр образования Адгур Какоба.

В Сухуме произошёл пожар в русской школе

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