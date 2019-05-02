Происшествия
В Сухуме произошёл пожар в русской школеRT на русском 02:20
В столице Абхазии Сухуме произошёл пожар в здании русской средней школы №2 имени А.С. Пушкина. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу МЧС Абхазии. Отмечается, что на место происшествия прибыли президент Абхазии Рауль Хаджимба и министр образования Адгур Какоба.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 07:38, Ашберн
Политика
Следующие слушания об экстрадиции Ассанжа состоятся 30 мая
Следующие слушания в Британии по делу об экстрадиции Джулиана Ассанжа состоятся 30 мая, заседание в четверг носило, по сути, технический характер, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 06:44
Общество
Названы города России, в которых живут самые счастливые люди
Мониторинг был проведен в 78 городах России с населением свыше 250 тысяч человек. Данные приведены за первый квартал 2019 года.
Обновлено в 06:57
Шоу-бизнес
Джуд Лоу тайно женился на своей возлюбленной Филиппе Коэн
46-летний британский актер Джуд Лоу во вторник, 30 апреля, связал себя узами брака со своей возлюбленной – 32-летней Филиппой Коэн.
Обновлено в 04:17
Армия и оружие
Корабли НАТО вошли в Балтийское море
Группировка кораблей НАТО вошла в акваторию Балтийского моря, сообщается в твиттере мониторингового ресурса Intel Ska & Air.
Обновлено в 00:09
Политика
Милонов предложил проверить Резника на наркотики
Депутат Государственной Думы Виталий Милонов предложил депутату ЗакСа Максиму Резнику пройти совместный тест на наркотики, сообщает 78.ru.
Обновлено в 05:31
Происшествия
Два человека погибли и трое пострадали в ДТП в Пензенской области
Два человека погибли, еще трое пострадали. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе областного управления МВД.
Обновлено в 04:25
Общество
Кейт Миддлтон показала подросшую принцессу Шарлотту
Кенсингтонский дворец опубликовал новые фото принцессы Шарлотты Кембриджской. 2 мая британской принцессе исполняется 4 года.
Обновлено в 05:56
Игры
Capcom по ошибке удалила Denuvo из Resident Evil 2 Remake
В компании Capcom случайно опубликовали версию Resident Evil 2 Remake без защиты Denuvo.
Обновлено в 05:17
Шоу-бизнес
Дочь Началовой проводит время с новой семьей Алдонина
12-летняя дочь Юлии Началовой Вера тяжело, но стойко переживает смерть мамы.
Обновлено в 03:58
Армия и оружие
Украинские военные заявили о взятии под контроль 24 кв. км в Донбассе
Обновлено в 07:19
Происшествия
В Финляндии проверяют анонимные угрозы массового расстрела людей в ТРЦ
Финская полиция расследует анонимные угрозы массового расстрела в одном из торговых центров города Эспоо, сообщает ведомство в четверг.
Обновлено в 06:28
Футбол
Капитан «Зенита-2» может оказаться в чемпионате Португалии
Клуб из первого дивизиона Португалии со следующего сезона будет выступать в высшей португальской лиге и может подписать защитника «Зенита-2» Артема Вяткина.
Обновлено в 04:45
Шоу-бизнес
12-летнюю дочь Джоли и Питта приняли за мальчика
Биологическая дочь Джоли и Пита, 12-летняя Шайло, попала в объектив папарацци. Подросшую девочку многие сначала приняли за мальчика.
Обновлено в 00:26
Космос
Метеорит врезался в Луну во время лунного затмения в январе 2019
Согласно новому отчету, метеорит врезался в поверхность Луны со скоростью 17 километров в секунду (61 000 километров в час), в то время как наш лунный сосед находился в полном затмении в январе.
Обновлено вчера в 13:32
Финансы
ФРС США сохранила ключевую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США решила сохранить ключевую ставку в диапазоне от 2,25% до 2,5% годовых.
Обновлено в 02:43
Происшествия
В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю
Обновлено вчера в 19:00
Происшествия
В ООН отчитали Украину за провал расследования трагедии в Одессе
По словам Фрейзер, радикальные националистические активисты систематически срывают судебные заседания по делу одесской трагедии.
Обновлено в 06:33
Политика
Путин уволил главу московского ГИБДД
Обновлено вчера в 23:09
Происшествия
Назван топ-10 «проклятых» автомобилей
Обновлено вчера в 07:48
Музыка
Billboard назвал лучших исполнителей года
В прошлом году лучшим исполнителем года Billboard назвал Эда Ширана.
Обновлено в 02:48
Политика
В Минэнерго США объяснили позицию по «Северному потоку — 2»
Соединённые Штаты выступают против строительства газопровода «Северный поток — 2», поскольку, по мнению Вашингтона, он усилит влияние России на внешнюю политику стран Евросоюза.
Обновлено в 04:43
Энергетика
Польша распечатала запасы нефти в связи с ситуацией с «Дружбой»
В ответ на приостановку поставок российской нефти Urals, вызванных загрязнением, Польша распечатала собственные аварийные запасы, об этом сообщило международное энергетическое агентство (IEA).
Обновлено в 07:37
Культура
Звезда «Игры престолов» вышла замуж
Исполнительница роли Сансы Старк в сериале «Игры престолов» Софи Тернер вышла замуж за участника группы Jonas Brothers Джо Джонаса.
Обновлено в 05:40
Политика
Путин упростил получение российского гражданства для части украинцев
Президент Владимир Путин упростил получение российского гражданства некоторым категориям граждан Украины и других стран.
Обновлено вчера в 06:56
Армия и оружие
Террористы 12 раз за месяц пытались обстрелять авиабазу Хмеймим
Обновлено вчера в 20:20
Происшествия
Девять человек пострадали при столкновении машин в Калужской области
Девять человек, среди которых шестеро детей, пострадали в ДТП в Калужской области. Об этом ТАСС сообщили в четверг в ГИБДД России.
Обновлено в 07:23
Здоровье
Ученые назвали первые признаки серьезных проблем со здоровьем
Ранний артрит можно диагностировать, обратив внимание на состояние мелких косточек и суставов стоп, - рассказал врач-ортопед Майкл Харрисон-Блаунт.
Обновлено в 01:06
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Максим Виторган отдыхают вместе после развода
Несмотря на расставание, экс-супругам удалось сохранить теплые отношения ради общего сына Платона.
Обновлено в 04:00
Политика
Зеленский определился с главой администрации
Обновлено вчера в 22:40
Общество
Автор «Сталингулага» раскрыл свою личность
Уроженец Махачкалы Александр Горбунов в интервью «Русской службе Би-би-си» подтвердил, что является автором Telegram-канала «Сталингулаг», а также одноименных аккаунтов в Twitter и Instagram, на которые в общей сложности подписаны более 1,3 миллиона пользователей.
Обновлено в 04:32