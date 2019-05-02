Происшествия

В Сухуме произошёл пожар в русской школеRT на русском 02:20

В столице Абхазии Сухуме произошёл пожар в здании русской средней школы №2 имени А.С. Пушкина. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу МЧС Абхазии. Отмечается, что на место происшествия прибыли президент Абхазии Рауль Хаджимба и министр образования Адгур Какоба.
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Причиной пожара в школе в Сухуме могло стать короткое замыкание

РИА Новости07:22

Пожар в школе в Сухуме полностью потушили

ТАСС05:27

В Сухуме локализовали пожар в русской школе

Московский Комсомолец03:33

В Сухуме загорелось здание русской средней школы

РБК02:55

В Сухуми локализовали пожар в русской школе

Эхо Москвы04:00

Пожар в русской школе в Сухуме потушен

RT на русском03:20

Видео с места пожара в русской школе в Сухуме

РЕН ТВ02:06
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Политика

Следующие слушания об экстрадиции Ассанжа состоятся 30 мая

Следующие слушания в Британии по делу об экстрадиции Джулиана Ассанжа состоятся 30 мая, заседание в четверг носило, по сути, технический характер, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 06:44
Общество

Названы города России, в которых живут самые счастливые люди

Мониторинг был проведен в 78 городах России с населением свыше 250 тысяч человек. Данные приведены за первый квартал 2019 года.
Обновлено в 06:57
Шоу-бизнес

Джуд Лоу тайно женился на своей возлюбленной Филиппе Коэн

46-летний британский актер Джуд Лоу во вторник, 30 апреля, связал себя узами брака со своей возлюбленной – 32-летней Филиппой Коэн.
Обновлено в 04:17
Армия и оружие

Корабли НАТО вошли в Балтийское море

Группировка кораблей НАТО вошла в акваторию Балтийского моря, сообщается в твиттере мониторингового ресурса Intel Ska & Air.
Обновлено в 00:09
Политика

Милонов предложил проверить Резника на наркотики

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов предложил депутату ЗакСа Максиму Резнику пройти совместный тест на наркотики, сообщает 78.ru.
Обновлено в 05:31
Происшествия

Два человека погибли и трое пострадали в ДТП в Пензенской области

Два человека погибли, еще трое пострадали. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе областного управления МВД.
Обновлено в 04:25
Общество

Кейт Миддлтон показала подросшую принцессу Шарлотту

Кенсингтонский дворец опубликовал новые фото принцессы Шарлотты Кембриджской. 2 мая британской принцессе исполняется 4 года.
Обновлено в 05:56
Игры

Capcom по ошибке удалила Denuvo из Resident Evil 2 Remake

В компании Capcom случайно опубликовали версию Resident Evil 2 Remake без защиты Denuvo.
Обновлено в 05:17
Шоу-бизнес

Дочь Началовой проводит время с новой семьей Алдонина

12-летняя дочь Юлии Началовой Вера тяжело, но стойко переживает смерть мамы.
Обновлено в 03:58
Армия и оружие

Украинские военные заявили о взятии под контроль 24 кв. км в Донбассе

Обновлено в 07:19
Происшествия

В Финляндии проверяют анонимные угрозы массового расстрела людей в ТРЦ

Финская полиция расследует анонимные угрозы массового расстрела в одном из торговых центров города Эспоо, сообщает ведомство в четверг.
Обновлено в 06:28
Футбол

Капитан «Зенита-2» может оказаться в чемпионате Португалии

Клуб из первого дивизиона Португалии со следующего сезона будет выступать в высшей португальской лиге и может подписать защитника «Зенита-2» Артема Вяткина.
Обновлено в 04:45
Шоу-бизнес

12-летнюю дочь Джоли и Питта приняли за мальчика

Биологическая дочь Джоли и Пита, 12-летняя Шайло, попала в объектив папарацци. Подросшую девочку многие сначала приняли за мальчика.
Обновлено в 00:26
Космос

Метеорит врезался в Луну во время лунного затмения в январе 2019

Согласно новому отчету, метеорит врезался в поверхность Луны со скоростью 17 километров в секунду (61 000 километров в час), в то время как наш лунный сосед находился в полном затмении в январе.
Обновлено вчера в 13:32
Финансы

ФРС США сохранила ключевую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США решила сохранить ключевую ставку в диапазоне от 2,25% до 2,5% годовых.
Обновлено в 02:43
Происшествия

В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю

Обновлено вчера в 19:00
Происшествия

В ООН отчитали Украину за провал расследования трагедии в Одессе

По словам Фрейзер, радикальные националистические активисты систематически срывают судебные заседания по делу одесской трагедии.
Обновлено в 06:33
Политика

Путин уволил главу московского ГИБДД

Обновлено вчера в 23:09
Происшествия

Назван топ-10 «проклятых» автомобилей

Обновлено вчера в 07:48
Музыка

Billboard назвал лучших исполнителей года

В прошлом году лучшим исполнителем года Billboard назвал Эда Ширана.
Обновлено в 02:48
Политика

В Минэнерго США объяснили позицию по «Северному потоку — 2»

Соединённые Штаты выступают против строительства газопровода «Северный поток — 2», поскольку, по мнению Вашингтона, он усилит влияние России на внешнюю политику стран Евросоюза.
Обновлено в 04:43
Энергетика

Польша распечатала запасы нефти в связи с ситуацией с «Дружбой»

В ответ на приостановку поставок российской нефти Urals, вызванных загрязнением, Польша распечатала собственные аварийные запасы, об этом сообщило международное энергетическое агентство (IEA).
Обновлено в 07:37
Культура

Звезда «Игры престолов» вышла замуж

Исполнительница роли Сансы Старк в сериале «Игры престолов» Софи Тернер вышла замуж за участника группы Jonas Brothers Джо Джонаса.
Обновлено в 05:40
Политика

Путин упростил получение российского гражданства для части украинцев

Президент Владимир Путин упростил получение российского гражданства некоторым категориям граждан Украины и других стран.
Обновлено вчера в 06:56
Армия и оружие

Террористы 12 раз за месяц пытались обстрелять авиабазу Хмеймим

Обновлено вчера в 20:20
Происшествия

Девять человек пострадали при столкновении машин в Калужской области

Девять человек, среди которых шестеро детей, пострадали в ДТП в Калужской области. Об этом ТАСС сообщили в четверг в ГИБДД России.
Обновлено в 07:23
Здоровье

Ученые назвали первые признаки серьезных проблем со здоровьем

Ранний артрит можно диагностировать, обратив внимание на состояние мелких косточек и суставов стоп, - рассказал врач-ортопед Майкл Харрисон-Блаунт.
Обновлено в 01:06
Шоу-бизнес

Ксения Собчак и Максим Виторган отдыхают вместе после развода

Несмотря на расставание, экс-супругам удалось сохранить теплые отношения ради общего сына Платона.
Обновлено в 04:00
Политика

Зеленский определился с главой администрации

Обновлено вчера в 22:40
Общество

Автор «Сталингулага» раскрыл свою личность

Уроженец Махачкалы Александр Горбунов в интервью «Русской службе Би-би-си» подтвердил, что является автором Telegram-канала «Сталингулаг», а также одноименных аккаунтов в Twitter и Instagram, на которые в общей сложности подписаны более 1,3 миллиона пользователей.
Обновлено в 04:32
Как работают Яндекс.Новости?
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