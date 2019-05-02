В Сухуме потушили пожар в русской школеРИА Новости 03:16

О причинах пока пожара не сообщается. Площадь возгорания, по оценкам пожарных, составила около 1,5 тысячи квадратных метров. Сообщение о возгорании во второй русской школе имени Пушкина в Сухуме поступило в дежурную часть МЧС в 6.40 мск.

В Сухуме потушили пожар в русской школе

Общество Мокрый снег и штормовой ветер испортят петербуржцам праздники Мокрый снег и сильные порывы ветра испортят петербуржцам остатки майских праздников.

Культура Джо Джонас и Софи Тернер поженились в Лас-Вегасе Свадьба прошла в лучших традициях Лас-Вегаса (в одной из часовен на территории игорной столицы Америки, с конфетными кольцами, артистом, ряженым в Элвиса Пресли, в роли священника, и фотографиями на фоне винтажного розового "Кадиллака") и стоила Джонасу и Тернер 600 долларов (лицензию на брак они получили несколькими часами ранее).

Происшествия На Куликовом поле в Одессе начались стычки Сегодня, 2 мая, проходит чествование памяти жертв трагедии в Доме профсоюзов.

Политика Путин уволил главу ГИБДД по Москве Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности начальника управления ГИБДД по Москве Виктора Коваленко, передает ТАСС со ссылкой на текст указа.

Энергетика Польша распечатала резервы нефти после приостановки поставок из России Министерство энергетики Польши приняло решение использовать 800 тыс. т нефти из стратегических запасов, чтобы компенсировать поставки российского сырья, транзит которого Варшава приостановила из-за снижения качества нефти в трубопроводе «Дружба», передает Reuters со ссылкой на сообщение официального представителя министерства.

Политика Венгрия рассмотрит альтернативу транзиту газа через Украину Глава МИД Венгрии Петер Сиярто заявил, что страна думает над южными маршрутами Венгрия собирается рассмотреть альтернативные маршруты с южного направления, потому что с вопрос с транзитом российского газа через Украину до сих пор не решен, пишет РИА Новости со ссылкой на главу МИД Венгрии Петера Сиярто.

Гаджеты Дешевле большинства флагманов. Цену Honor V20 снизили до $400 Флагманский смартфон Honor V20, оснащенный однокристальной системой Kirin 980, врезанной в экран фронтальной и достойной тройной основной камерой, был представлен в конце прошлого года.

Общество Эксперты спрогнозировали рост цен на продукты Эксперты спрогнозировали возможный рост цен на продукты в России из-за праздников.

Авто Самый дорогой автомобиль в мире приобрел Криштиану Роналду 34-летний португальский футболист Криштиану Роналду, выступающий за итальянский клуб "Ювентус" и сборную Португалии, стал обладателем самого дорого автомобиля в мире.

Футбол Бранислав Иванович: Хочу остаться в «Зените» 35-летний сербский защитник «Зенита» Бранислав Иванович заявил в интервью Sport24 о том, что хочет остаться в «Зените».

Армия и оружие Против создания ядерного оружия Украиной выступил соратник Зеленского Иван Апаршин, который является советником избранного президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что украинским властям не следует создавать ядерное оружие.

Происшествия На Украине гражданина Бразилии повторно приговорили к 13 годам тюрьмы за поддержку ДНР Суд в Павлограде повторно признал гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги виновным по статье об участии в незаконных вооруженных формированиях и террористических организациях, приговорив его к 13 годам тюрьмы.

Космос SpaceX назвала возможную причину аварии при испытаниях Dragon-2 Представители компании SpaceX сообщили, что вероятной причиной аварии во время наземного испытания космического корабля Crew Dragon (Dragon-2) стало срабатывание систем двигателя.

Технологии Пользователи Last.fm сообщили о блокировке сервиса в России В России ограничили доступ к музыкальной социальной сети Last.fm, внимание на это обратили пользователи Twitter.

Происшествия Женщина погибла из-за упавшего дерева в Ленинградской области Дерево упало на легковой автомобиль в городе Волхове Ленинградской области в четверг.

Кино Что смотреть в кино в первую неделю мая В первые дни мая на российские киноэкраны выходит сразу несколько картин.

Происшествия В Кировской области загорелись пять частных домов Спасатели тушат пожар в пяти частных жилых домах в деревне Кульма Кировской области, сообщается на сайте регионального главка МЧС.

Политика Зеленский назвал госграницу единственным общим у России и Украины 27 апреля Зеленский заявил, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным, но предупредил, что разговаривать с Украиной и ее гражданами «на языке угроз, военного и экономического давления не следует».

Происшествия В ООН назвали неэффективным расследование трагедии в Одессе Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине (ММПЧУ) считает, что расследование трагедии в Одессе, случившейся 2 мая 2014 года, идет неэффективно, а власти страны бездействуют.

Гаджеты Продажи смартфонов Huawei растут на фоне падения у Apple и Samsung Лидерами на рынке остаются в основном пять компаний, среди которых Samsung, Huawei, Apple, Xiaomi и Oppo.