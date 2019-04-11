В Судане военные берут власть в свои рукиИА REX 05:30

По информации различных средств массовой информации, в Судане военные совершают переворот. Они уже захватили главную телерадиокомпанию страны, где будет озвучено официальное заявление армии. Уже под арестом находится вице-президент Судана, который пытался покинуть столицу.

В Судане военные берут власть в свои руки

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