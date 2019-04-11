Политика

В Судане военные берут власть в свои рукиИА REX 05:30

По информации различных средств массовой информации, в Судане военные совершают переворот. Они уже захватили главную телерадиокомпанию страны, где будет озвучено официальное заявление армии. Уже под арестом находится вице-президент Судана, который пытался покинуть столицу.
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Обстановка в Хартуме остается спокойной после военного переворота

ФАН12:08

Президент Судана Омар аль-Башир ушел в отставку, а затем был помещен под домашний арест, — сообщил телеканал CNN

Эхо Москвы07:07

Президент Судана ушел в отставку. Хунта ищет преемника

Вести.Ru04:12

Попытка военного переворота в Судане. Главное

РБК05:11

Reuters: президент Судана аль-Башар был свергнут военными

Газета.Ru06:17

СМИ сообщили о намерении президента Судана уйти в отставку

RT на русском01:38

СМИ: заявление армии Судана задерживается из-за консультаций по переходному совету

ТАСС05:06
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 15:46, Ашберн
Происшествия

Футболист «Спартака» сломал нос иностранцу и был доставлен в полицию

Полузащитник московского "Спартака" Аяз Гулиев сломал нос американцу Майклу Коу Джону Эли в ходе дорожного конфликта.
Обновлено в 11:07
Политика

Друг Зеленского объяснил, почему не явился на пресс-конференцию

Обновлено в 10:13
Политика

Казахстан ответил на предложение вывести Байконур из аренды России

Комментарий ведомства последовал в ответ на заявления вице-министра цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Марата Нургожина, который в четверг сообщил о том, что «вопрос о поэтапном выводе города Байконур из аренды стоит на повестке дня для Казахстана».
Обновлено в 15:22
Экономика

Экономисты оценили влияние пенсионной реформы на бедность в России

Повышение пенсионного возраста не окажет негативного влияния на бедность населения России в целом, но бедность среди граждан предпенсионного возраста возрастет, следует из доклада «Анализ влияния повышения пенсионного возраста на уровень бедности», подготовленного экспертами РАНХиГС (есть в распоряжении РБК).
Обновлено вчера в 17:00
Политика

Опрос показал шансы Зеленского на победу во втором туре выборов

Второй тур выборов президента Украины пройдёт 21 апреля.
Обновлено в 04:57
Наука

Останки людей нового вида нашли на Филиппинах

Археологи нашли на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые принадлежат, предполагают ученые, ранее неизвестному виду человека.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие

США разместят систему ПРО THAAD в Румынии

США собираются по запросу НАТО разместить в Румынии систему ПРО THAAD.
Обновлено в 10:41
Экономика

Reuters: Сбербанк ведет переговоры о покупке ритейлера «О’кей»

Сбербанк ведет переговоры о покупке ритейлера «О’кей», сообщает Reuters со ссылкой на шесть источников в отрасли и близких к топ-менеджменту кредитной организации.
Обновлено в 11:46
Политика

Штаб Порошенко отрицает причастность к видео с Зеленским и фурой

Обновлено в 11:30
Происшествия

При пожаре в квартире на западе Москвы погиб человек

Один человек погиб в четверг вечером в результате пожара в пятиэтажном доме на западе Москвы.
Обновлено в 15:30
Авто

Вникаем в технические детали кроссовера Renault Arkana

Обновлено в 15:00
Политика

«Справедливая Россия» отменила внеочередной апрельский съезд

Президиум центрального совета «Справедливой России» сегодня отменил внеочередной съезд, который намечался на 21 апреля.
Обновлено в 09:15
Кино

Скончался народный артист России Геннадий Фролов

Обновлено вчера в 12:57
Происшествия

В Нижнем Тагиле при хлопке газа на химзаводе пострадал рабочий

В результате пострадал один рабочий, он был госпитализирован с ожогами, сообщается на сайте главного управления МЧС по Свердловской области.
Обновлено в 15:28
Происшествия

В Бурятии проверят гибель пациента в больничном «карцере»

Баргузинский межрайонный следственный отдел СК Бурятии занялся проверкой смерти пациента центральной районной больницы.
Обновлено в 12:59
Армия и оружие

На Украине рассказали, когда направят корабли в Керченский пролив

Обновлено в 12:55
Политика

Трамп прокомментировал задержание Ассанжа

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему ничего не известно о задержании в Лондоне основателя и бывшего главного редактора WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 13:04
Политика

Полиэтиленовые пакеты в России предложили запретить

Запретить в России использование полиэтиленовых пакетов предложил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов.
Обновлено в 15:05
Кино

Вышел трейлер нового боевика Люка Бессона «Анна»

Обновлено в 06:01
Политика

Русскоязычный политик избран новым мэром Таллина

Новым мэром эстонской столицы стал русскоязычный политик, член Центристской партии и председатель таллинского горсобрания Михаил Кылварт.
Обновлено в 11:04
Хоккей

Зинэтула Билялетдинов покинул пост главного тренера «Ак Барса»

Билялетдинов возглавил «Ак Барс» в июле 2014 года. Ранее он также был главным тренером казанской команды с 2004 по 2011 год.
Обновлено в 13:40
Политика

Рамзан Кадыров призвал простить Чечне долг за газ

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал простить республике долги за газ. Всего регион задолжал 9 млрд руб.
Обновлено в 15:26
Происшествия

Замначальника петербургской полиции Николай Роговой уходит в отставку

Генерал-майор внутренней службы Николай Роговой принял решение уйти в отставку с поста заместителя начальника ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Обновлено в 11:29
Общество

Умер миллиардер Владислав Тетюхин

После тяжелой болезни на 87-м году ушел из жизни миллиардер, меценат, патриарх отечественной титановой отрасли Владислав Тетюхин.
Обновлено в 14:00
Происшествия

Заседание суда по делу Кокорина и Мамаева прервано из-за угрозы взрыва

Обновлено в 06:29
Шоу-бизнес

Телеведущую Леру Кудрявцеву ограбили в Лондоне

Телеведущую Леру Кудрявцеву ограбили у Букингемского дворца в Лондоне. Об этом она сообщила в своем «Инстаграме» 10 апреля.
Обновлено в 10:53
Космос

Израильский космический аппарат потерпел аварию при посадке на Луну

Обновлено в 15:33
Экономика

Минфин РФ предложил размещать синтетические ювелирные изделия на отдельных витринах

Министерство финансов РФ предлагает обязать продавцов размещать ювелирные изделия с ненатуральными камнями на отдельных витринах и с особым обозначением, указано в пояснительной записке к соответствующему законопроекту.
Обновлено в 12:11
Финансы

В ЦБ заявили о росте внешнего долга России

«Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 апреля 2019 года, по предварительной оценке Банка России, составил $467,8 млрд, в течение I квартала 2019 года он увеличился на $13,8 млрд», — говорится в заявлении.
Обновлено в 09:28
Политика

Лукашенко: Россия выкручивает Беларуси руки

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Кремль в ущемлении Минска, заявив, что в РФ уже «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать нам руки».
Обновлено в 09:32
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Государство
Государство в Восточной Африке. Граничит с Египтом на севере, Ливией - на северо-западе, Чадом - на западе, Центральноафриканской Республикой - на юго-западе, Южным Суданом - на юге, c Эритреей и Эфиопией - на юго-востоке. На северо-востоке омывается водами Красного моря. Столица - город Хартум. До разделения на Судан и Южный Судан являлся крупнейшей по территории африканской страной, ныне занимает третье место после Демократической Республики Конго и Алжира.
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