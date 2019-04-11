Политика
В Судане совершен военный переворотИнтерфакс 02:48
Наблюдатели не исключали, что армия может объявить о смещении президента аль-Башира. Пресс-атташе посольства РФ в Хартуме Владимир Томский не стал комментировать сообщения о том, что военные в Судане готовятся сместить президента страны.
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Экономика
Пенсионная реформа сделает предпенсионеров беднее
Авторы доклада исследовали влияние пенсионной реформы на уровень бедности в период с 2019 по 2028 годы — именно этот отрезок является переходным периодом реформы.
Обновлено в 03:13
Политика
Ассанж был арестован по запросу США об экстрадиции
Скотленд-Ярд подтвердил, что основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа арестовали по запросу США об экстрадиции.
Обновлено в 07:42
Армия и оружие
Турчинов обвинил Россию в подготовке к полномасштабной войне в Европе
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Россия готовится к «полномасштабной войне» в Европе, а Украина станет «первым плацдармом».
Обновлено в 06:35
Политика
Лукашенко сравнил действия Москвы в отношении Минска с санкциями
Александр Лукашенко заявил, что в России "обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать руки".
Обновлено в 04:42
Общество
Умер уральский миллиардер и благотворитель Владислав Тетюхин
Обновлено в 05:59
Транспорт
В Петербурге к 2032 году запустят 29 новых станций метро
Обновлено в 05:30
Политика
Пушков оценил резолюцию ПАСЕ о выплате Россией взносов
Ранее ПАСЕ на апрельской сессии большинством голосов приняла резолюцию, в которой впервые с момента кризиса призвала Россию сформировать делегацию, а также выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 20:39
Политика
Соцопрос показал превосходство Зеленского над Порошенко
В первом туре выборов Зеленский набрал 30,24% голосов, Порошенко — 15,95%. Второй тур на Украине пройдет 21 апреля.
Обновлено в 06:12
Происшествия
«Ангарскому маньяку» утвердили второй пожизненный срок
Обновлено в 07:12
Общество
Калви подтвердил в суде заявление о своей невиновности
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви в четверг на заседании Басманного суда Москвы об освобождении по ходатайству следствия из СИЗО под домашний арест подтвердил заявление о своей невиновности, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 07:42
Политика
Ассанж начал беспокоиться за свою жизнь
Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что ему грозит смертельная опасность.
Обновлено 08 апреля в 12:33
Космос
Земля под обстрелом: Купол долго не продержится
На самом деле, разрушительную силу космических камней трудно оценить, ведь уфологи говорят о их разрушительной силе для Земли.
Обновлено в 07:55
Политика
В Казахстане рассматривают вопрос прекращения аренды Байконура
Хочу подчеркнуть, что вопрос поэтапного вывода города Байконур из аренды - он на повестке дня казахстанской стороны стоит.
Обновлено в 04:05
Экономика
Евросоюз заблокировал первый запрос России об арбитраже по спору в ВТО
Сегодня, 11 апреля, Европейский союз заблокировал первый запрос России, который был подан в марте 2019 года, о создании третейской группы во Всемирной торговой организации (ВТО).
Обновлено в 07:49
Хоккей
Калинин: «Авангард» навсегда в моем сердце, но на льду друзей нет
Форвард ЦСКА Сергей Калинин заявил, что омский "Авангард" навсегда останется в его сердце, но на льду в финале Кубка Гагарина друзей не будет.
Обновлено в 06:45
Энергетика
Верховный суд Чечни отменил решение о списании долгов за газ
Верховный суд Чечни отменил в четверг, 11 апреля, решение районного суда Грозного о списании долгов за газ с населения республики.
Обновлено в 05:38
Происшествия
Ростовская прокуратура через суд спасла умирающего младенца
Медлить сотрудники прокуратуры не стали и направили в суд исковое заявление с требованием разрешить медикам оказать девочке помощь.
Обновлено вчера в 15:51
Технологии
Telegram запустил закрытое тестирование своего блокчейна
По сути, команды получили возможность установить у себя ноду блокчейн-сети TON, объяснили руководители двух компаний, но конкретных результатов тестирования пока нет, констатировали они.
Обновлено в 06:15
Происшествия
Коллектор в Твери угрожал молодой семье
Информацию проверяет СКР по региону Следственный комитет проверяет информацию СМИ о коллекторе, который угрожал молодой семье.
Обновлено 09 апреля в 08:35
Происшествия
В Воронеже задержали злоумышленника, намеренно сбившего курсанта МЧС
Обновлено вчера в 02:38
Транспорт
«Аэрофлот» отменил 11 и изменил время 17 рейсов из-за погоды
«Аэрофлот» отменил 11 рейсов из аэропорта Шереметьево из-за прогноза о неблагоприятных погодных условиях, говорится в сообщении на сайте авиакомпании.
Обновлено в 03:24
Недвижимость
В Минстрое рассказали об ипотеке для частных домов
Глава Минстроя Владимир Якушев заявил о намерении максимально приблизить ипотеку на возведение домов к условиям, выдвигаемым к квартирам.
Обновлено в 07:08
Общество
За превышение скорости ГИБДД хочет штрафовать в шесть раз сильнее
В ГИБДД предлагают повысить штраф за превышение скорости на 20-40 км / ч до 3 тыс. руб. А злостных нарушителей планируется лишить скидки за быструю оплату штрафа.
Обновлено вчера в 12:17
Спорт
Туктамышева поделилась эмоциями после проката на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала свое выступление в короткой программе на командном чемпионате мира, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:51
Шоу-бизнес
У Леры Кудрявцевой в Лондоне украли деньги и карты
Ведущая Лера Кудрявцева рассказала о неприятном инциденте, который произошел с ней во время прогулки по Лондону.
Обновлено в 02:59
Армия и оружие
Американский военный опроверг угрозу нападения России на Запад
Угрозы нападения России на Европу не существует, поэтому нет необходимости размещать американские войска в этом регионе, заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.
Обновлено в 01:28
Экономика
«РЖД» попытаются отгрузить уголь на Запад
Российский уголь начал вывозиться через Финляндию, маршрут может обеспечить экспорт около 2,5 млн тонн в год.
Обновлено в 03:39
Культура
Всероссийский Пушкинский праздник поэзии получил новое название
Как сообщили «Комсомольской Правде - Псков» в пресс-службе региональной администрации в Пушкинских Горах губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в совещании по подготовке Дней Пушкинской поэзии и русской культуры под руководством советника Президента РФ Владимира Толстого.
Обновлено в 07:00