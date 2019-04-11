Политика

В Судане совершен военный переворотИнтерфакс 02:48

Наблюдатели не исключали, что армия может объявить о смещении президента аль-Башира. Пресс-атташе посольства РФ в Хартуме Владимир Томский не стал комментировать сообщения о том, что военные в Судане готовятся сместить президента страны.
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В Судане произошел военный переворот

Lenta.ru04:13

В Судане распространились слухи об аресте премьер-министра

Интерфакс04:56

В Судане произошел военный переворот, пишут СМИ

РИА Новости04:17

Попытка военного переворота в Судане. Главное

РБК05:11

Al Jazeera: тысячи суданцев вышли на улицы Хартума на фоне новостей о смещении президента

ТАСС04:30

Военный переворот произошел в Судане

Газета.Ru01:30

В Судане произошел военный переворот

Эхо Москвы03:00
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Экономика

Пенсионная реформа сделает предпенсионеров беднее

Авторы доклада исследовали влияние пенсионной реформы на уровень бедности в период с 2019 по 2028 годы — именно этот отрезок является переходным периодом реформы.
Обновлено в 03:13
Политика

Ассанж был арестован по запросу США об экстрадиции

Скотленд-Ярд подтвердил, что основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа арестовали по запросу США об экстрадиции.
Обновлено в 07:42
Армия и оружие

Турчинов обвинил Россию в подготовке к полномасштабной войне в Европе

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Россия готовится к «полномасштабной войне» в Европе, а Украина станет «первым плацдармом».
Обновлено в 06:35
Политика

Лукашенко сравнил действия Москвы в отношении Минска с санкциями

Александр Лукашенко заявил, что в России "обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать руки".
Обновлено в 04:42
Общество

Умер уральский миллиардер и благотворитель Владислав Тетюхин

Обновлено в 05:59
Транспорт

В Петербурге к 2032 году запустят 29 новых станций метро

Обновлено в 05:30
Политика

Пушков оценил резолюцию ПАСЕ о выплате Россией взносов

Ранее ПАСЕ на апрельской сессии большинством голосов приняла резолюцию, в которой впервые с момента кризиса призвала Россию сформировать делегацию, а также выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 20:39
Происшествия

В Воронеже неизвестные «заминировали» мэрию, облдуму и 12 школ

Обновлено в 08:08
Политика

Соцопрос показал превосходство Зеленского над Порошенко

В первом туре выборов Зеленский набрал 30,24% голосов, Порошенко — 15,95%. Второй тур на Украине пройдет 21 апреля.
Обновлено в 06:12
Происшествия

Водитель Соловчук рассказал, как его избивали Кокорин и Мамаев

Обновлено в 06:14
Происшествия

«Ангарскому маньяку» утвердили второй пожизненный срок

Обновлено в 07:12
Общество

Калви подтвердил в суде заявление о своей невиновности

Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви в четверг на заседании Басманного суда Москвы об освобождении по ходатайству следствия из СИЗО под домашний арест подтвердил заявление о своей невиновности, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 07:42
Политика

Ассанж начал беспокоиться за свою жизнь

Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что ему грозит смертельная опасность.
Обновлено 08 апреля в 12:33
Космос

Земля под обстрелом: Купол долго не продержится

На самом деле, разрушительную силу космических камней трудно оценить, ведь уфологи говорят о их разрушительной силе для Земли.
Обновлено в 07:55
Политика

В Казахстане рассматривают вопрос прекращения аренды Байконура

Хочу подчеркнуть, что вопрос поэтапного вывода города Байконур из аренды - он на повестке дня казахстанской стороны стоит.
Обновлено в 04:05
Экономика

Евросоюз заблокировал первый запрос России об арбитраже по спору в ВТО

Сегодня, 11 апреля, Европейский союз заблокировал первый запрос России, который был подан в марте 2019 года, о создании третейской группы во Всемирной торговой организации (ВТО).
Обновлено в 07:49
Хоккей

Калинин: «Авангард» навсегда в моем сердце, но на льду друзей нет

Форвард ЦСКА Сергей Калинин заявил, что омский "Авангард" навсегда останется в его сердце, но на льду в финале Кубка Гагарина друзей не будет.
Обновлено в 06:45
Энергетика

Верховный суд Чечни отменил решение о списании долгов за газ

Верховный суд Чечни отменил в четверг, 11 апреля, решение районного суда Грозного о списании долгов за газ с населения республики.
Обновлено в 05:38
Происшествия

Ростовская прокуратура через суд спасла умирающего младенца

Медлить сотрудники прокуратуры не стали и направили в суд исковое заявление с требованием разрешить медикам оказать девочке помощь.
Обновлено вчера в 15:51
Технологии

Telegram запустил закрытое тестирование своего блокчейна

По сути, команды получили возможность установить у себя ноду блокчейн-сети TON, объяснили руководители двух компаний, но конкретных результатов тестирования пока нет, констатировали они.
Обновлено в 06:15
Происшествия

Коллектор в Твери угрожал молодой семье

Информацию проверяет СКР по региону Следственный комитет проверяет информацию СМИ о коллекторе, который угрожал молодой семье.
Обновлено 09 апреля в 08:35
Происшествия

В Воронеже задержали злоумышленника, намеренно сбившего курсанта МЧС

Обновлено вчера в 02:38
Транспорт

«Аэрофлот» отменил 11 и изменил время 17 рейсов из-за погоды

«Аэрофлот» отменил 11 рейсов из аэропорта Шереметьево из-за прогноза о неблагоприятных погодных условиях, говорится в сообщении на сайте авиакомпании.
Обновлено в 03:24
Недвижимость

В Минстрое рассказали об ипотеке для частных домов

Глава Минстроя Владимир Якушев заявил о намерении максимально приблизить ипотеку на возведение домов к условиям, выдвигаемым к квартирам.
Обновлено в 07:08
Общество

За превышение скорости ГИБДД хочет штрафовать в шесть раз сильнее

В ГИБДД предлагают повысить штраф за превышение скорости на 20-40 км / ч до 3 тыс. руб. А злостных нарушителей планируется лишить скидки за быструю оплату штрафа.
Обновлено вчера в 12:17
Спорт

Туктамышева поделилась эмоциями после проката на командном ЧМ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала свое выступление в короткой программе на командном чемпионате мира, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:51
Шоу-бизнес

У Леры Кудрявцевой в Лондоне украли деньги и карты

Ведущая Лера Кудрявцева рассказала о неприятном инциденте, который произошел с ней во время прогулки по Лондону.
Обновлено в 02:59
Армия и оружие

Американский военный опроверг угрозу нападения России на Запад

Угрозы нападения России на Европу не существует, поэтому нет необходимости размещать американские войска в этом регионе, заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.
Обновлено в 01:28
Экономика

«РЖД» попытаются отгрузить уголь на Запад

Российский уголь начал вывозиться через Финляндию, маршрут может обеспечить экспорт около 2,5 млн тонн в год.
Обновлено в 03:39
Культура

Всероссийский Пушкинский праздник поэзии получил новое название

Как сообщили «Комсомольской Правде - Псков» в пресс-службе региональной администрации в Пушкинских Горах губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в совещании по подготовке Дней Пушкинской поэзии и русской культуры под руководством советника Президента РФ Владимира Толстого.
Обновлено в 07:00
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Судан
Государство
Государство в Восточной Африке. Граничит с Египтом на севере, Ливией - на северо-западе, Чадом - на западе, Центральноафриканской Республикой - на юго-западе, Южным Суданом - на юге, c Эритреей и Эфиопией - на юго-востоке. На северо-востоке омывается водами Красного моря. Столица - город Хартум. До разделения на Судан и Южный Судан являлся крупнейшей по территории африканской страной, ныне занимает третье место после Демократической Республики Конго и Алжира.
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