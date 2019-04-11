Политика

Президент Судана сложил свои полномочияОбщественное телевидение России 03:47

Президент Судана Омар аль-Башир ушел в отставку. Об этом сообщает агентство Reuters. «Ведутся переговоры о формировании переходного совета», - говорится в сообщении.
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Знакомый почерк: военный переворот в Судане стоил жизни жертвенному барану

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Обстановка в Хартуме остается спокойной после военного переворота

ФАН12:08

СМИ сообщили о намерении президента Судана уйти в отставку

RT на русском01:38

Reuters: президент Судана аль-Башар был свергнут военными

Газета.Ru06:17

Санкции США довели Судан до путча

Взгляд.ру06:02

СМИ: заявление армии Судана задерживается из-за консультаций по переходному совету

ТАСС05:06

В Судане свергли президента аль-Башира

РБК08:58
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Политика

Белоруссия грозит временно закрыть участки нефтепровода «Дружба»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил вице-премьеру Игорю Ляшенко поставить на ремонт нефтепровод «Дружба» в случае необходимости.
Обновлено в 17:22
Общество

ГИБДД предложила поднять в шесть раз штраф за превышение скорости

Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин не поддержал предложение ГИБДД увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час.
Обновлено вчера в 13:01
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Меган Маркл и принц Гарри сохранят рождение первенца в тайне

В сообщении королевской четы говорится, что Гарри и Меган приняли личное решение хранить информацию о рождении ребенка в тайне.
Обновлено в 19:47
Происшествия

В Астрахани мужчина упал на девочку, делая сальто во время танца

Восьмилетняя девочка попала в больницу после того, как на танцах в Астрахани на нее упал делавший сальто мужчина.
Обновлено в 16:15
Спорт

Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:10
Армия и оружие

Первую подлодку для «Посейдонов» спустят на воду 23 апреля

Первый носитель необитаемых подводных аппаратов «Посейдон» — атомная подлодка проекта 09852 «Белгород» — будет спущена на воду в Северодвинске 23 апреля.
Обновлено в 21:03
Общество

Россияне рассказали, что их больше всего раздражает на работе

Меньше всего россиян на работе раздражают успехи коллег (1 процент).
Обновлено в 21:27
Экономика

«Ъ» узнал об утечке черного списка клиентов по антиотмывочному закону

В "Коммерсанте" напомнили, что именно с начала периода Банк России начал рассылать черный список клиентов, и рассказали о механизме рассылки: при наличии подозрений в нарушении закона о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма банк направляет информацию о клиенте в Центробанк, а ЦБ - в Росфинмониторинг.
Обновлено в 20:47
Происшествия

Кокорина и Мамаева эвакуировали из суда в Москве

Обновлено в 06:37
Здоровье

В каждой третьей больнице зарплаты оказались ниже средних по региону

Зарплата персонала в трети государственных больниц и поликлиник в 2018 году оказалась ниже средней по региону.
Обновлено в 01:00
Общество

Морской беспилотник «Сарма» планируют испытать в 2021 году

Заместитель гендиректора — руководитель направления физико-технических исследований Фонда перспективных исследований Игорь Денисов сообщил, что испытания первого сверхдальнего морского беспилотника «Сарма» должны пройти в 2021 году в Белом море.
Обновлено в 21:25
Наука

Ученые назвали способы сдержать старение мозга и потерю памяти

Обновлено в 03:10
Происшествия

В Великобритании сверхлегкий самолет упал на поле для гольфа

Обновлено в 20:15
Хоккей

Ковальчук получил вызов в сборную России перед чемпионатом мира

Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с составом хоккеистов, которые будут проходить подготовку к чемпионату мира в Братиславе.
Обновлено в 14:38
Общество

Росконтроль назвал лучшие марки кефира и простокваши

Специалисты смогли рекомендовать к употреблению кефир марок «Простоквашино», «Лакомо», «Асеньевская ферма», а также простоквашу «Каждый день».
Обновлено в 02:10
Политика

У Зеленского огласили решение по переговорам с ДНР и ЛНР

Представитель штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков сообщил решение кандидата в президенты Украины по переговорам с ДНР и ЛНР.
Обновлено в 09:31
Происшествия

В Эквадоре задержали соратника Ассанжа

По словам главы МВД, соратник Ассанжа был задержан в аэропорту, когда пытался улететь в Японию.
Обновлено в 21:36
Экономика

Малые пивовары хотят привязать акциз к объему производства

Малые пивовары хотят привязать акциз к объему производства Не выдерживая конкуренции с крупными пивоваренными компаниями, малые и средние предприятия (производящие до 1 млн дал в год) просят главу Минфина Антона Силуанова снизить им ставку акциза до 14,7 и 10,5 руб. вместо существующего 21 руб.
Обновлено в 17:45
Наука

Эксперимент близнецов

«Эксперимент близнецов» (Twin study) объединял десять групп из 12 университетов и исследовательских лабораторий NASA, которые создали молекулярный, физиологический и когнитивный профили астронавтов.
Обновлено в 14:09
Политика

Кадыров призвал простить Чечне долги за газ

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал решение Верховного суда республики, который отменил решение Заводского суда Грозного по вопросу списания с населения задолженности за газ.
Обновлено в 19:04
Авто

Медведев утвердил правила автотюнинга

Документ, опубликованный на сайте правительства, объясняет правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.
Обновлено в 20:42
Экономика

Пенсионная реформа сделает предпенсионеров беднее

Авторы доклада исследовали влияние пенсионной реформы на уровень бедности в период с 2019 по 2028 годы — именно этот отрезок является переходным периодом реформы.
Обновлено в 03:13
Энергетика

«Нафтогаз» назвал шаги в случае остановки транзита газа из России

Прекращение транзита российского газа через Украину станет мощным ударом по энергетической безопасности европейских стран, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Обновлено в 11:09
Хоккей

Билялетдинов покидает пост главного тренера «Ак Барса»

Главный тренер казанского ХК «Ак Барс» Зинэтула Билялетдинов покидает свой пост, сообщает «РИА Новости», «Спорт Экспресс» и «Московский комсомолец» со ссылкой на источники.
Обновлено в 13:23
Космос

Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры

Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено вчера в 09:47
Происшествия

Декоративная лепнина обрушилась на женщину в центре Москвы

Декоративная лепнина с фасада жилого дома обрушилась на женщину в центре Москвы, пострадавшая доставлена в больницу, проводится доследственная проверка, сообщила в четверг представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.
Обновлено в 16:08
Происшествия

В Бурятии проверят гибель пациента в больничном «карцере»

Обновлено в 12:59
Футбол

Права на показ АПЛ перейдут от «Матч ТВ» к Okko

Права на показ АПЛ перейдут от "Матч ТВ" к Okko Rambler приобрел права на трансляцию в России АПЛ, сообщили "Ъ" три источника на рынке спортивных медиа.
Обновлено вчера в 19:02
Политика

Небензя не дал прервать свое выступление в Совбезе ООН

Василий Небензя, постоянный представитель России в Организации Объединенных Наций, не позволил постпреду Германии, которая сейчас председательствует в Совете Безопасности, ограничить время своего выступления.
Обновлено в 07:30
Происшествия

Футболист «Спартака» Аяз Гулиев избил пешехода

Обновлено в 16:00
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Государство в Восточной Африке. Граничит с Египтом на севере, Ливией - на северо-западе, Чадом - на западе, Центральноафриканской Республикой - на юго-западе, Южным Суданом - на юге, c Эритреей и Эфиопией - на юго-востоке. На северо-востоке омывается водами Красного моря. Столица - город Хартум. До разделения на Судан и Южный Судан являлся крупнейшей по территории африканской страной, ныне занимает третье место после Демократической Республики Конго и Алжира.
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