Политика
Президент Судана сложил свои полномочияОбщественное телевидение России 03:47
Президент Судана Омар аль-Башир ушел в отставку. Об этом сообщает агентство Reuters. «Ведутся переговоры о формировании переходного совета», - говорится в сообщении.
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Политика
Белоруссия грозит временно закрыть участки нефтепровода «Дружба»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил вице-премьеру Игорю Ляшенко поставить на ремонт нефтепровод «Дружба» в случае необходимости.
Обновлено в 17:22
Общество
ГИБДД предложила поднять в шесть раз штраф за превышение скорости
Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин не поддержал предложение ГИБДД увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час.
Обновлено вчера в 13:01
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри сохранят рождение первенца в тайне
В сообщении королевской четы говорится, что Гарри и Меган приняли личное решение хранить информацию о рождении ребенка в тайне.
Обновлено в 19:47
Происшествия
В Астрахани мужчина упал на девочку, делая сальто во время танца
Восьмилетняя девочка попала в больницу после того, как на танцах в Астрахани на нее упал делавший сальто мужчина.
Обновлено в 16:15
Спорт
Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:10
Армия и оружие
Первую подлодку для «Посейдонов» спустят на воду 23 апреля
Первый носитель необитаемых подводных аппаратов «Посейдон» — атомная подлодка проекта 09852 «Белгород» — будет спущена на воду в Северодвинске 23 апреля.
Обновлено в 21:03
Общество
Россияне рассказали, что их больше всего раздражает на работе
Меньше всего россиян на работе раздражают успехи коллег (1 процент).
Обновлено в 21:27
Экономика
«Ъ» узнал об утечке черного списка клиентов по антиотмывочному закону
В "Коммерсанте" напомнили, что именно с начала периода Банк России начал рассылать черный список клиентов, и рассказали о механизме рассылки: при наличии подозрений в нарушении закона о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма банк направляет информацию о клиенте в Центробанк, а ЦБ - в Росфинмониторинг.
Обновлено в 20:47
Происшествия
Кокорина и Мамаева эвакуировали из суда в Москве
Обновлено в 06:37
Здоровье
В каждой третьей больнице зарплаты оказались ниже средних по региону
Зарплата персонала в трети государственных больниц и поликлиник в 2018 году оказалась ниже средней по региону.
Обновлено в 01:00
Общество
Морской беспилотник «Сарма» планируют испытать в 2021 году
Заместитель гендиректора — руководитель направления физико-технических исследований Фонда перспективных исследований Игорь Денисов сообщил, что испытания первого сверхдальнего морского беспилотника «Сарма» должны пройти в 2021 году в Белом море.
Обновлено в 21:25
Наука
Ученые назвали способы сдержать старение мозга и потерю памяти
Обновлено в 03:10
Хоккей
Ковальчук получил вызов в сборную России перед чемпионатом мира
Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с составом хоккеистов, которые будут проходить подготовку к чемпионату мира в Братиславе.
Обновлено в 14:38
Общество
Росконтроль назвал лучшие марки кефира и простокваши
Специалисты смогли рекомендовать к употреблению кефир марок «Простоквашино», «Лакомо», «Асеньевская ферма», а также простоквашу «Каждый день».
Обновлено в 02:10
Политика
У Зеленского огласили решение по переговорам с ДНР и ЛНР
Представитель штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков сообщил решение кандидата в президенты Украины по переговорам с ДНР и ЛНР.
Обновлено в 09:31
Происшествия
В Эквадоре задержали соратника Ассанжа
По словам главы МВД, соратник Ассанжа был задержан в аэропорту, когда пытался улететь в Японию.
Обновлено в 21:36
Экономика
Малые пивовары хотят привязать акциз к объему производства
Малые пивовары хотят привязать акциз к объему производства Не выдерживая конкуренции с крупными пивоваренными компаниями, малые и средние предприятия (производящие до 1 млн дал в год) просят главу Минфина Антона Силуанова снизить им ставку акциза до 14,7 и 10,5 руб. вместо существующего 21 руб.
Обновлено в 17:45
Наука
Эксперимент близнецов
«Эксперимент близнецов» (Twin study) объединял десять групп из 12 университетов и исследовательских лабораторий NASA, которые создали молекулярный, физиологический и когнитивный профили астронавтов.
Обновлено в 14:09
Политика
Кадыров призвал простить Чечне долги за газ
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал решение Верховного суда республики, который отменил решение Заводского суда Грозного по вопросу списания с населения задолженности за газ.
Обновлено в 19:04
Авто
Медведев утвердил правила автотюнинга
Документ, опубликованный на сайте правительства, объясняет правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.
Обновлено в 20:42
Экономика
Пенсионная реформа сделает предпенсионеров беднее
Авторы доклада исследовали влияние пенсионной реформы на уровень бедности в период с 2019 по 2028 годы — именно этот отрезок является переходным периодом реформы.
Обновлено в 03:13
Энергетика
«Нафтогаз» назвал шаги в случае остановки транзита газа из России
Прекращение транзита российского газа через Украину станет мощным ударом по энергетической безопасности европейских стран, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Обновлено в 11:09
Хоккей
Билялетдинов покидает пост главного тренера «Ак Барса»
Главный тренер казанского ХК «Ак Барс» Зинэтула Билялетдинов покидает свой пост, сообщает «РИА Новости», «Спорт Экспресс» и «Московский комсомолец» со ссылкой на источники.
Обновлено в 13:23
Космос
Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры
Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено вчера в 09:47
Происшествия
Декоративная лепнина обрушилась на женщину в центре Москвы
Декоративная лепнина с фасада жилого дома обрушилась на женщину в центре Москвы, пострадавшая доставлена в больницу, проводится доследственная проверка, сообщила в четверг представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.
Обновлено в 16:08
Футбол
Права на показ АПЛ перейдут от «Матч ТВ» к Okko
Права на показ АПЛ перейдут от "Матч ТВ" к Okko Rambler приобрел права на трансляцию в России АПЛ, сообщили "Ъ" три источника на рынке спортивных медиа.
Обновлено вчера в 19:02
Политика
Небензя не дал прервать свое выступление в Совбезе ООН
Василий Небензя, постоянный представитель России в Организации Объединенных Наций, не позволил постпреду Германии, которая сейчас председательствует в Совете Безопасности, ограничить время своего выступления.
Обновлено в 07:30
Происшествия
Футболист «Спартака» Аяз Гулиев избил пешехода
Обновлено в 16:00