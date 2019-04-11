Политика
В Судане совершен военный переворотИнтерфакс 02:48
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал произошедшее в Судане военным переворотом.
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Политика
Опрос показал шансы Порошенко и Зеленского во втором туре
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский во втором туре выборов наберет почти в три раза больше голосов, чем его оппонент Петр Порошенко, следует из опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".
Обновлено в 09:10
Технологии
«ВКонтакте» остановила майнинг внутренней валюты VK Coin
Социальная сеть «ВКонтакте» в ночь на 11 апреля остановила майнинг внутренней валюты игры-кликера VK Coin.
Обновлено в 05:52
Происшествия
Водителя Mercedes, сбившего курсанта МЧС, арестовали на два месяца
Ленинский суд Воронежа арестовал на два месяца 45-летнего мужчину, который сбил курсанта МЧС.
Обновлено в 05:29
Армия и оружие
Путин сообщил о завершающей стадии испытаний ракеты «Сармат»
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с высокопоставленными офицерами и прокурорами сообщил, что межконтинентальная тяжёлая ракета «Сармат» проходит завершающую стадию испытаний.
Обновлено в 07:38
Шоу-бизнес
Киркоров рассказал, как они с Пугачевой потеряли ребенка 20 лет назад
Известная российская певица Алла Пугачева в возрасте 49 лет пыталась завести ребенка вместе со своим мужем Филиппом Киркоровым, однако у нее случился выкидыш.
Обновлено в 08:08
Происшествия
Суд перевел Майкла Калви под домашний арест
Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного комитета об изменении меры пресечения для основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви.
Обновлено в 09:05
Наука
Китайские ученые получили ГМ-макак с «получеловеческим» мозгом
Обновлено в 02:53
Политика
Казахстан может вывести город Байконур из-под аренды России
Казахстан рассматривает вопрос о выводе города Байконур из-под аренды России.
Обновлено в 03:19
Политика
Белоруссия озвучила предлог для перекрытия нефтепроводов
Ремонт нефтепроводов в Белоруссии потребует их перекрытия, это необходимо для экологической безопасности, заявили в белорусском правительстве.
Обновлено в 08:35
Энергетика
Кабмин договорился с нефтяниками о снижении цены на дизель
Российское правительство договорилось с нефтяниками об уменьшении цены на дизельное топливо до уровня октября прошлого года.
Обновлено в 08:59
Политика
Президент Эквадора объяснил, почему отказал Ассанжу в убежище
«Эквадор принял решение отказать Джулиану Ассанжу в дипломатическом убежище, поскольку он неоднократно нарушал международные конвенции и протокол повседневной жизни», — заметил Морено.
Обновлено в 06:10
Космос
Илон Маск устроил интернет-перебранку с основателем Amazon
Основатель компании SpaceX Илон Маск назвал «подражателем» главу корпорации Amazon Джеффа Безоса.
Обновлено вчера в 12:58
Происшествия
Водитель Toyota сбил полицейского на юге Москвы и скрылся
«11 апреля на улице Генерала Белова неизвестный водитель, управляя автомобилем Toyota, совершил наезд на находившегося на службе в форменной одежде участкового уполномоченного полиции ОМВД по району Орехово-Борисово Северное, после чего скрылся», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы столичного главка МВД.
Обновлено в 08:38
Хоккей
Хоккеист Никита Гусев продолжит карьеру в «Вегасе»
Олимпийский чемпион по хоккею Никита Гусев покинул СКА и продолжит карьеру в НХЛ.
Обновлено в 08:56
Интернет
Компания Google представила новый сервис Currents
Американская корпорация Google анонсировала запуск корпоративного сервиса Currents Планируется, что новый коммуникативный сервис для корпоративного общения будет улучшенной версией Google+, который ранее закрыли из-за низких рейтингов и уязвимостей.
Обновлено в 02:39
Космос
Она сфотографировала черную дыру: что мы знаем об ученой Кэти Боумен
Благодаря Кэти Боумен мир 10 апреля 2019 года впервые увидел изображение черной дыры.
Обновлено в 08:18
Спорт
Синицина и Кацалапов стали вторыми в ритм-танце на командном ЧМ
Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступили на 84,57 балла, показав лучший результат в ритм-танце ща всю карьеру.
Обновлено в 03:34
Политика
В Госдуме не приняли ультиматум ПАСЕ в адрес России
Напомним, что в принятой накануне резолюции содержится призыв к России сформировать состав делегации в Парламентской ассамблее и возобновить платежи в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 02:16
Экономика
Пенсионная реформа сделает предпенсионеров беднее
Авторы доклада исследовали влияние пенсионной реформы на уровень бедности в период с 2019 по 2028 годы — именно этот отрезок является переходным периодом реформы.
Обновлено в 03:13
Общество
Симоньян назвала задержание Ассанжа победой «всемирного лицемерия»
Главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале прокомментировала арест Джулиана Ассанжа, назвав его победой "всемирного лицемерия".
Обновлено в 06:42
Общество
Умер уральский миллиардер и меценат Владислав Тетюхин
Обновлено в 07:24
Футбол
Сергей Галицкий возглавит комитет детско-юношеского футбола РФС
Президент футбольного клуба "Краснодар" Сергей Галицкий избран на пост главы комитета детско-юношеского футбола Российского футбольного союза (РФС).
Обновлено в 08:11
Футбол
Малуда узнал о своем увольнении из «Цюриха» из твиттера клуба
«Цюрих» объявил о прекращении сотрудничества с бывшим полузащитником «Лиона», «Челси» и сборной Франции Флорана Малуда.
Обновлено в 09:05
Финансы
Международные резервы России в марте выросли на $5,2 млрд
Объём международных резервов России по состоянию на 1 апреля составил $487,8 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.
Обновлено 08 апреля в 14:28
Происшествия
Главу Дербентского района Дагестана обвинили в растрате
Глава Дербентского района Дагестана Магомед Джелилов может отправиться за решетку по обвинению в крупной растрате с использованием служебного положения.
Обновлено в 06:53
Шоу-бизнес
Телеведущую Леру Кудрявцеву обокрали в Лондоне
Телеведущую Леру Кудрявцеву обокрали в самом центре Лондона – у Букингемского дворца.
Обновлено в 03:50
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри решили оставить в тайне рождение ребенка
Известно, что герцог и герцогиня Сассекские, которые официально вступили в брак в прошлом году, ожидают появления на свет их первого ребенка.
Обновлено в 08:01