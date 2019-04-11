Политика
В Судане произошел военный переворотLenta.ru 01:07
Агентство ТАСС со ссылкой на местные СМИ утверждает, что военный совет Судана готовится взять власть в стране сроком на год. Президентский дворец окружен солдатами и бронетехникой. Также военные захватили государственное телевидение и радио Судана около 06:00 мск и прервали вещание.
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Политика
Опрос: Зеленский уверенно побеждает во втором туре выборов на Украине
В первом туре президентских выборов, которые прошли на Украине 31 марта, Зеленский набрал 30,2% голосов, за Порошенко проголосовали 15,9% избирателей.
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Футбол
Финал Кубка России по футболу состоится в Самаре
На заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) определилось место проведения финала Кубка России.
Обновлено в 05:36
Политика
Названа причина недопуска парусника «Седов» в воды Эстонии
Эстония запретила заход в свои территориальные воды российскому паруснику «Седов» из-за курсантов Керченского государственного морского технологического университета на его борту.
Обновлено в 04:35
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян снялась для обложки Vogue
Ким Кардашьян сообщила своим подписчикам в Instagram, что снялась для обложки Vogue.
Обновлено в 05:12
Политика
Британская полиция задержала Ассанжа
Британская полиция задержала Джулиана Ассанжа на территории посольства Эквадора в Лондоне.
Обновлено в 05:41
Происшествия
СК попросил арестовать водителя, сбившего курсанта МЧС в Воронеже
Обновлено вчера в 09:07
Политика
Лукашенко сравнил с санкциями действия Москвы в отношении Минска
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил с санкциями запрет на ввоз ряда белорусской продукции в Россию.
Обновлено в 04:37
Политика
ПАСЕ предлагает России сформировать делегацию и заплатить взнос
Парламентская ассамблея Совета Европы большинством голосов приняла резолюцию, в которой призвала Россию сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 15:08
Футбол
Адвокат Кокорина: «Прокурор попросит наказание где-то через месяц»
Адвокат Александра Кокорина Андрей Ромашов высказал мнение, когда же будет озвучено наказание для подозреваемых.
Обновлено в 04:45
Политика
В Еврокомиссии назвали лучший вариант по ситуации с «Северным потоком»
Как сообщало ИА REGNUM, Шефчович назвал положительным отклик России и Украины на предложения Европейской комиссии по продолжению транзита газа в Евросоюз.
Обновлено в 05:47
Экономика
Пенсионная реформа сделает предпенсионеров беднее
Эксперты РАНХиГС проанализировали, как пенсионная реформа скажется на благосостоянии граждан России.
Обновлено в 03:13
Транспорт
«Аэрофлот» отменил 11 рейсов и изменил время вылета 17 рейсов
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в четверг отменила 11 рейсов из аэропорта "Шереметьево" в связи с неблагоприятным прогнозом погоды, еще у 17 рейсов авиаперевозчика было изменено время вылета, сообщается на сайте компании.
Обновлено в 01:46
Экономика
Shell подтвердила выход из проекта «Балтийский СПГ»
Shell больше не работает с «Газпромом» над проектом строительства завода по сжижению газа в Усть-Луге, сообщил «Ведомостям» председатель концерна в России Седрик Кремерс через представителя компании.
Обновлено вчера в 15:50
Общество
Умер уральский меценат Владислав Тетюхин
Обновлено в 05:16
Происшествия
Появилось видео конфликта Макгрегора с фанатом с камер наблюдения
Было опубликовано видео того, как бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпиона (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор набросился на фаната в Майами, разбив телефон, на который тот его хотел сфотографировать, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 04:41
Путешествия
Федор Конюхов снова попал в шторм
Обновлено вчера в 15:46
Политика
Украинская журналистка вызвала на дебаты Скабееву
Обновлено вчера в 11:03
Общество
Землю под храм святой Екатерины арендовали за 3,5 миллиона
Обновлено в 01:53
Энергетика
Верховный суд Чечни отменил решение о списании долгов за газ
Верховный суд Чечни отменил в четверг, 11 апреля, решение районного суда Грозного о списании долгов за газ с населения республики.
Обновлено в 05:38
Наука
На Филиппинах нашли останки людей нового вида
Археологи обнаружили на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые, полагают ученые, принадлежат ранее неизвестному виду человека.
Обновлено вчера в 22:01
Общество
Волочкова посоветовала недовольным россиянам уехать из страны
Российская балерина Анастасия Волочкова посоветовала недовольным уровнем жизни гражданам РФ покинуть страну.
Обновлено в 04:19
Армия и оружие
Военные рассказали о воздушной части парада Победы
Впервые за последние четыре года в параде примут участие модернизированный самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У, а также экипажи модернизированных истребителей МиГ-29СМТ Астраханского авиацентра ВКС.
Обновлено в 06:30
Армия и оружие
Воевавший за ИГИЛ террорист получил 17 лет колонии в Ростове
В Ростове-на-Дону суд приговорил к длительному сроку заключения Шамиля Солтамурадова, который воевал на стороне запрещенной в России группировки ИГ, сообщает Северо-Кавказский окружной военный суд.
Обновлено в 04:44
Авто
Обновленный пикап Isuzu D-Max представлен в России
В России пикап будет представлен с полуторной и двойной кабиной, а все комплектации оборудованы системой полного привода.
Обновлено вчера в 21:12
Футбол
Гончаренко: за второй тайм «Спартак» ничего не создал у ворот ЦСКА
За второй тайм соперники ничего не создали.
Обновлено в 05:11
Политика
Глава пограничной службы США подал в отставку
Исполняющий обязанности начальника пограничной службы США Рональд Вителло подал в отставку.
Обновлено в 01:31