Политика

В Судане произошел военный переворотLenta.ru 01:07

Агентство ТАСС со ссылкой на местные СМИ утверждает, что военный совет Судана готовится взять власть в стране сроком на год. Президентский дворец окружен солдатами и бронетехникой. Также военные захватили государственное телевидение и радио Судана около 06:00 мск и прервали вещание.
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Попытка военного переворота в Судане. Главное

РБК05:11

СМИ: в Хартуме якобы арестован вице-президент, министр обороны Судана Авад бен Ауф

ТАСС06:24

В Судане произошел военный переворот

Эхо Москвы03:00

После нескольких месяцев протестов в Судане произошёл военный переворот

RT на русском02:28

В Судане произошел военный переворот, пишут СМИ

РИА Новости04:17

СМИ: суданские военные хотят сместить президента Омара аль-Башира

Коммерсантъ01:12

В Судане произошел военный переворот

Lenta.ru04:13
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Происшествия

Водитель Соловчук рассказал, как его избивали Кокорин и Мамаев

Обновлено в 06:14
Политика

Опрос: Зеленский уверенно побеждает во втором туре выборов на Украине

В первом туре президентских выборов, которые прошли на Украине 31 марта, Зеленский набрал 30,2% голосов, за Порошенко проголосовали 15,9% избирателей.
Обновлено в 05:39
Футбол

Финал Кубка России по футболу состоится в Самаре

На заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) определилось место проведения финала Кубка России.
Обновлено в 05:36
Политика

Названа причина недопуска парусника «Седов» в воды Эстонии

Эстония запретила заход в свои территориальные воды российскому паруснику «Седов» из-за курсантов Керченского государственного морского технологического университета на его борту.
Обновлено в 04:35
Шоу-бизнес

Ким Кардашьян снялась для обложки Vogue

Ким Кардашьян сообщила своим подписчикам в Instagram, что снялась для обложки Vogue.
Обновлено в 05:12
Политика

Британская полиция задержала Ассанжа

Британская полиция задержала Джулиана Ассанжа на территории посольства Эквадора в Лондоне.
Обновлено в 05:41
Происшествия

СК попросил арестовать водителя, сбившего курсанта МЧС в Воронеже

Обновлено вчера в 09:07
Политика

Лукашенко сравнил с санкциями действия Москвы в отношении Минска

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил с санкциями запрет на ввоз ряда белорусской продукции в Россию.
Обновлено в 04:37
Политика

ПАСЕ предлагает России сформировать делегацию и заплатить взнос

Парламентская ассамблея Совета Европы большинством голосов приняла резолюцию, в которой призвала Россию сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 15:08
Футбол

Адвокат Кокорина: «Прокурор попросит наказание где-то через месяц»

Адвокат Александра Кокорина Андрей Ромашов высказал мнение, когда же будет озвучено наказание для подозреваемых.
Обновлено в 04:45
Кино

Вышел трейлер нового фильма Люка Бессона про русскую модель-убийцу

Обновлено в 05:18
Политика

В Еврокомиссии назвали лучший вариант по ситуации с «Северным потоком»

Как сообщало ИА REGNUM, Шефчович назвал положительным отклик России и Украины на предложения Европейской комиссии по продолжению транзита газа в Евросоюз.
Обновлено в 05:47
Экономика

Пенсионная реформа сделает предпенсионеров беднее

Эксперты РАНХиГС проанализировали, как пенсионная реформа скажется на благосостоянии граждан России.
Обновлено в 03:13
Транспорт

«Аэрофлот» отменил 11 рейсов и изменил время вылета 17 рейсов

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в четверг отменила 11 рейсов из аэропорта "Шереметьево" в связи с неблагоприятным прогнозом погоды, еще у 17 рейсов авиаперевозчика было изменено время вылета, сообщается на сайте компании.
Обновлено в 01:46
Экономика

Shell подтвердила выход из проекта «Балтийский СПГ»

Shell больше не работает с «Газпромом» над проектом строительства завода по сжижению газа в Усть-Луге, сообщил «Ведомостям» председатель концерна в России Седрик Кремерс через представителя компании.
Обновлено вчера в 15:50
Общество

Умер уральский меценат Владислав Тетюхин

Обновлено в 05:16
Происшествия

Появилось видео конфликта Макгрегора с фанатом с камер наблюдения

Было опубликовано видео того, как бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпиона (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор набросился на фаната в Майами, разбив телефон, на который тот его хотел сфотографировать, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 04:41
Путешествия

Федор Конюхов снова попал в шторм

Обновлено вчера в 15:46
Политика

Украинская журналистка вызвала на дебаты Скабееву

Обновлено вчера в 11:03
Общество

Землю под храм святой Екатерины арендовали за 3,5 миллиона

Обновлено в 01:53
Энергетика

Верховный суд Чечни отменил решение о списании долгов за газ

Верховный суд Чечни отменил в четверг, 11 апреля, решение районного суда Грозного о списании долгов за газ с населения республики.
Обновлено в 05:38
Здоровье

Красноярские хирурги удалили у пациентки десятикилограммовую опухоль

Обновлено в 05:21
Происшествия

В Турции задержали троих мужчин, пристававших к манекену в магазине

Обновлено в 04:13
Наука

На Филиппинах нашли останки людей нового вида

Археологи обнаружили на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые, полагают ученые, принадлежат ранее неизвестному виду человека.
Обновлено вчера в 22:01
Общество

Волочкова посоветовала недовольным россиянам уехать из страны

Российская балерина Анастасия Волочкова посоветовала недовольным уровнем жизни гражданам РФ покинуть страну.
Обновлено в 04:19
Армия и оружие

Военные рассказали о воздушной части парада Победы

Впервые за последние четыре года в параде примут участие модернизированный самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У, а также экипажи модернизированных истребителей МиГ-29СМТ Астраханского авиацентра ВКС.
Обновлено в 06:30
Армия и оружие

Воевавший за ИГИЛ террорист получил 17 лет колонии в Ростове

В Ростове-на-Дону суд приговорил к длительному сроку заключения Шамиля Солтамурадова, который воевал на стороне запрещенной в России группировки ИГ, сообщает Северо-Кавказский окружной военный суд.
Обновлено в 04:44
Авто

Обновленный пикап Isuzu D-Max представлен в России

В России пикап будет представлен с полуторной и двойной кабиной, а все комплектации оборудованы системой полного привода.
Обновлено вчера в 21:12
Футбол

Гончаренко: за второй тайм «Спартак» ничего не создал у ворот ЦСКА

За второй тайм соперники ничего не создали.
Обновлено в 05:11
Политика

Глава пограничной службы США подал в отставку

Исполняющий обязанности начальника пограничной службы США Рональд Вителло подал в отставку.
Обновлено в 01:31
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Государство в Восточной Африке. Граничит с Египтом на севере, Ливией - на северо-западе, Чадом - на западе, Центральноафриканской Республикой - на юго-западе, Южным Суданом - на юге, c Эритреей и Эфиопией - на юго-востоке. На северо-востоке омывается водами Красного моря. Столица - город Хартум. До разделения на Судан и Южный Судан являлся крупнейшей по территории африканской страной, ныне занимает третье место после Демократической Республики Конго и Алжира.
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