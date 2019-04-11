Политика
В Судане совершен военный переворотИнтерфакс 02:48
Наблюдатели не исключали, что армия может объявить о смещении президента аль-Башира. Пресс-атташе посольства РФ в Хартуме Владимир Томский не стал комментировать сообщения о том, что военные в Судане готовятся сместить президента страны.
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Политика
Лукашенко заявил о выкручивании рук «обнаглевшей» Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел совещание с экономическим блоком своего правительства, на котором поднял тему взаимодействия с Россией, передает агентство «Белта».
Обновлено в 04:31
Футбол
«Матч ТВ» лишился прав на показ матчей Английской премьер-лиги
Rambler Group Александра Мамута приобрела права на трансляцию футбольных матчей Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщили РБК в Rambler Group.
Обновлено в 02:15
Политика
Опрос показал шансы Зеленского на победу во втором туре выборов
Второй тур выборов президента Украины пройдёт 21 апреля.
Обновлено в 04:57
Политика
Госдума приняла во втором чтении законопроект о «суверенном интернете»
Ко второму чтению законопроекта о «суверенном интернете» Госдума одобрила ряд поправок к нему.
Обновлено вчера в 23:50
Хоккей
«Коламбус» одержал волевую победу над «Тампой» на старте плей-офф НХЛ
«Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в первом матче четвертьфинальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ.
Обновлено в 00:39
Политика
КПРФ предложила штрафовать чиновников за оскорбление россиян
Депутаты от фракции КПРФ внесли в Государственную думу законопроект, который вводит штрафы для чиновников за оскорбление граждан.
Обновлено вчера в 15:08
ЖКХ
В Петербурге появился онлайн-сервис об отключениях горячей воды
Петербуржцы смогут узнать, когда в их домах планируется отключение горячей воды, с помощью онлайн-сервиса "Летняя ремонтная кампания", созданного в рамках портала "Теплосети Санкт-Петребурга".
Обновлено в 04:04
Происшествия
Из России незаконно вывели 370 млрд рублей
Таможенники зафиксировали 370 миллиардов рублей, которые были незаконно вывезены из России в 2018 году.
Обновлено в 03:59
Политика
Японская компания распространяет карты России без Курильских островов
Члены РГО обнаружили, что на протяжении нескольких лет представительство Mitsui, участвующее в шельфовом нефтегазовом проекте «Сахалин-2», распространяет карты России, на которых Курильские острова и Крым не являются российской территорией.
Обновлено в 04:37
Политика
ПАСЕ предлагает России сформировать делегацию и заплатить взнос
Парламентская ассамблея Совета Европы большинством голосов приняла резолюцию, в которой призвала Россию сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 15:08
Общество
Тысячи пенсионеров стали жертвами нового вида мошенничества
Пенсионеры зачастую становятся жертвами обмана тех, кто должен защищать их права.
Обновлено вчера в 09:03
Спорт
Кихира побила мировой рекорд в короткой программе на командном ЧМ
Японская фигуристка Рика Кихира побила мировой рекорд по набранным баллам в короткой программе в женском одиночном катании на командном чемпионате мира, который проходит в японской Фукуоке.
Обновлено в 04:58
Армия и оружие
Япония пожаловалась на проданные США бракованные F-35
Подчеркивается, что истребители пятого поколения F-35, поставленные в Японию, имели не решенную до конца проблему.
Обновлено вчера в 13:06
Политика
ЕК намерена заключить новый контракт на транзит газа через Украину
Заместитель главы Еврокомиссии (ЕК) по энергетическим вопросам Марош Шефчович заявил о необходимости заключить новый десятилетний контракт на транзит российского газа через Украину, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 08:30
Здоровье
В Тюмени врач отказалась принимать плохо разговаривающего ребенка
Ребенок «мало говорит, кое-что на своем тарабарском» — женщина предложила «услуги переводчика» с «детского языка», но медик отказалась.
Обновлено вчера в 10:50
Авто
На автомобили Aurus поступило уже более 500 заявок
На автомобили Aurus поступило уже более 500 заявок.
Обновлено вчера в 07:25
Политика
Названа причина недопуска парусника «Седов» в воды Эстонии
Эстония запретила заход в свои территориальные воды российскому паруснику «Седов» из-за курсантов Керченского государственного морского технологического университета на его борту.
Обновлено в 04:35
Кино
Уже не Люси: Вышел трейлер нового шпионского боевика Люка Бессона
В сети появился трейлер нового фильма Люка Бессона «Анна».
Обновлено в 03:30
Шоу-бизнес
В браке с Филиппом Киркоровым Алла Пугачева ждала ребенка
До брака с Филиппом Киркоровым Алла Пугачева была замужем за своим концертным директором Евгением Болдиным.
Обновлено в 03:22
Происшествия
В Саратове два адвоката задержаны за вымогательство
В Саратове региональное управление СК РФ возбудило уголовное дело в отношении двух адвокатов.
Обновлено в 04:45
Общество
Что увидит Алексей Текслер в муниципалитетах Челябинской области
Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер в четверг, 11 апреля, на совещании с главами муниципалитетов в очередной раз проанонсировал поездки в территории, которые пообещал ранее.
Обновлено в 04:34
Экономика
Пенсионная реформа сделает предпенсионеров беднее
Авторы доклада исследовали влияние пенсионной реформы на уровень бедности в период с 2019 по 2028 годы — именно этот отрезок является переходным периодом реформы.
Обновлено в 03:13
Происшествия
Суд отправил «очкарика» Рябухина в колонию
Напомним, претензии у свердловского ГУФСИН возникли из-за того, что Рябухин уклонялся от исполнения решения суда, назначившего ему 300 часов обязательных работ.
Обновлено в 04:08
Наука
Музыка в Сети оказалась вредна для природы
На пике производства виниловых пластинок, вся индустрия звукозаписи и продажи музыки обеспечила около 140 тысяч тонн парниковых газов в эквиваленте CO2.
Обновлено 09 апреля в 09:06
Политика
С предвыборных плакатов Порошенко начали убирать изображение Путина
Предвыборный штаб баллотирующегося на второй срок президента Украины Петра Порошенко начали активно убирать изображение российского главы Владимира Путина с агитационных билбордов.
Обновлено в 04:25
Армия и оружие
Американский военный объяснил, зачем США «угроза России» в Европе
Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире телеканала Fox News заявил, что размещение американских войск в Европе не оправдано, а Россия не собирается нападать на Европу.
Обновлено вчера в 20:12
Происшествия
В Ростове родители из-за религии запретили перелить кровь младенцу
"В день обращения прокуратурой было подготовлено и направлено административное исковое заявление в суд с требованием разрешить врачам осуществить медицинское вмешательство и провести переливание препаратов крови и ее компонентов", - сообщили в ведомстве.
Обновлено в 03:55
Экономика
Счетная палата: РЖД сорвала сроки модернизации БАМа и Транссиба
По ее данным, РЖД не обеспечила разработку проектной документации по большинству объектов участка, в то время как завершиться эта работа должна была до конца 2018 г. Первый заместитель гендиректора РЖД Вадим Михайлов признал наличие перечисленных проблем, говорится в пресс-релизе Счетной палаты.
Обновлено в 02:58