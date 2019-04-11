Политика

В Судане произошел военный переворотLenta.ru 01:07

Армия Судана совершила в стране переворот. Об этом сообщает арабский телеканал «Аль-Маядин». Уточняется, что военные решили снять со всех постов президента Омара аль-Башира и разогнать правительство.
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Российские интересы в Судане

Коммерсантъ07:32

В Судане произошел военный переворот, пишут СМИ

РИА Новости04:17

В Судане произошел военный переворот

Lenta.ru04:13

Попытка военного переворота в Судане. Главное

РБК05:11

СМИ: заявление армии Судана задерживается из-за консультаций по переходному совету

ТАСС05:06

Reuters: президент Судана аль-Башар был свергнут военными

Газета.Ru06:17

В Судане арестован президент Омар аль-Башир

Эхо Москвы09:04
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Экономика

Около 70% граждан РФ живут в режиме строгой экономии

Большинство жителей России (68%) предпочитают экономить деньги, при этом сокращая повседневные расходы (в 2018 году — 63%).
Обновлено в 04:11
Политика

После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»

Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
Обновлено в 09:38
Общество

Умер миллиардер Владислав Тетюхин

Обновлено в 09:11
Происшествия

Главу московского отделения «Другой России» задержали в трамвае

Полицейские задержали руководителя московского отделения "Другой России" Ольгу Шалину, сообщили в организации.
Обновлено в 11:04
Политика

На Украине возбудили дело из-за публикации видео с Зеленским и фурой

Обновлено в 08:36
Происшествия

Суд отправил Майкла Калви под домашний арест

Басманный суд удовлетворил просьбу следствия и перевел основателя Baring Vostok Майкла Калви под домашний арест, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 09:25
Политика

Путин поручил остановить рост тарифов на вывоз мусора

Президент Владимир Путин поручил, чтобы тариф на вывоз мусора для населения не рос.
Обновлено в 10:46
Транспорт

Депутаты хотят увеличить максимально разрешённую скорость на трассах

Речь идет о скоростном лимите в 90 км / час Группа инициаторов считает, что скоростной лимит в 90 км / час - дело устаревшее и его давно пора увеличить.
Обновлено в 07:23
Технологии

За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз

Ранее эксперты RSpectr разбирались, как российские госкомпании будут выполнять требование о переходе на отечественное программное обеспечение.
Обновлено в 06:35
Политика

Помощник депутата Ковалева найден мертвым в Госдуме

Помощник депутата Госдумы и экс-директора ФСБ Николая Ковалева Сергей Шамарин скончался на рабочем месте в здании нижней палаты парламента России.
Обновлено в 10:09
Происшествия

Футболист «Спартака» сломал нос иностранцу и был доставлен в полицию

Полузащитник московского "Спартака" Аяз Гулиев сломал нос американцу Майклу Коу Джону Эли в ходе дорожного конфликта.
Обновлено в 11:07
Происшествия

Дело бухгалтера «Седьмой студии» Масляевой вернули в прокуратуру

Обновлено в 08:09
Общество

Названы регионы с самыми опасными дорогами

Обновлено в 10:31
Политика

Госдума одобрила во втором чтении закон об автономном Рунете

Депутаты Госдумы на заседании в четверг, 11 апреля, приняли во втором чтении законопроект об устойчивом Рунете.
Обновлено в 05:25
Армия и оружие

Путин сообщил о завершающей стадии испытаний ракеты «Сармат»

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с высокопоставленными офицерами и прокурорами сообщил, что межконтинентальная тяжёлая ракета «Сармат» проходит завершающую стадию испытаний.
Обновлено в 07:38
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл решили не сообщать о рождении первенца

Заявление пары обсуждают в Сети Принц Гарри и Меган Маркл выступили с официальным заявлением: пара не хочет спешить и сразу показывать публике своего первенца, который должен появиться на свет уже в следующем месяце.
Обновлено в 10:10
Экономика

Глава МВФ назвала макроэкономическую ситуацию в России «здоровой»

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард на пресс-конференции заявила, что макроэкономическая ситуация в России является "здоровой".
Обновлено в 10:32
Экономика

Компаниям и банкам разрешили засекретить 18 видов данных из-за санкций

После принятия в США осенью 2017 года закона о возможности «вторичных» санкций российское правительство выпустило несколько постановлений, дающих компаниям и банкам право не раскрывать часть информации.
Обновлено в 08:36
Единоборства

Хандожко подписал контракт с UFC

Российский боец ММА Сергей Хандожко подписал контракт с UFC.
Обновлено в 08:07
Армия и оружие

Генерал Полторак готовит ВМСУ к «керченскому прорыву-2»

Украина будет осуществлять проход через Керченский пролив, заверил министр обороны Украины Степан Полторак.
Обновлено в 09:20
Политика

У Зеленского огласили решение по переговорам с ДНР и ЛНР

Представитель штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков сообщил решение кандидата в президенты Украины по переговорам с ДНР и ЛНР.
Обновлено в 09:31
Футбол

«Спартак» и ЦСКА оштрафованы на полмиллиона рублей по итогам дерби

Обновлено в 10:02
Происшествия

Руководство липецкого колледжа скрыло изнасилование студента шваброй

Руководство колледжа в Липецкой области, где одного из студентов изнасиловали шваброй, пыталось скрыть произошедшее.
Обновлено в 09:21
Спорт

Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:10
Авто

Опубликованы снимки салона новейшего Aston Martin DBX

Стоит отметить, что в целом интерьер Aston Martin DBX разрабатывается совместно со специалистами из Mercedes, поэтому некоторая схожесть салонов на лицо.
Обновлено в 04:30
Политика

У Пашиняна спросили о принадлежности Крыма

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) ответил на вопрос о принадлежности Крыма.
Обновлено в 10:54
Политика

В Кремле наградили Кристину Потупчик и Стаса Михайлова

Обновлено в 11:00
Армия и оружие

Новый способ боевого применения артиллерии испытали на Южном Урале

Обновлено в 10:14
Политика

МИД потребовал от США освободить россиянку Осипову

Мария Захарова, официальный представитель МИД, призвала Штаты «прекратить правовой произвол». История Богданы Осиповой началась в 2014 году.
Обновлено в 10:41
Политика

Минюст США назвал максимальный срок заключения по делу Ассанжа

Минюст отмечает, что в марте 2010 года Ассанж вступил в сговор с Челси Мэннинг, бывшим специалистом по анализу разведывательной информации ВС США, чтобы помочь ему взломать пароль, хранившийся на компьютерах Минобороны США, подключенных к SIPRNet — правительственной сети, используемой для секретных документов и коммуникации.
Обновлено в 09:44
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Судан
Государство
Государство в Восточной Африке. Граничит с Египтом на севере, Ливией - на северо-западе, Чадом - на западе, Центральноафриканской Республикой - на юго-западе, Южным Суданом - на юге, c Эритреей и Эфиопией - на юго-востоке. На северо-востоке омывается водами Красного моря. Столица - город Хартум. До разделения на Судан и Южный Судан являлся крупнейшей по территории африканской страной, ныне занимает третье место после Демократической Республики Конго и Алжира.
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