Политика
В Судане произошел военный переворотLenta.ru 01:07
Армия Судана совершила в стране переворот. Об этом сообщает арабский телеканал «Аль-Маядин». Уточняется, что военные решили снять со всех постов президента Омара аль-Башира и разогнать правительство.
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Экономика
Около 70% граждан РФ живут в режиме строгой экономии
Большинство жителей России (68%) предпочитают экономить деньги, при этом сокращая повседневные расходы (в 2018 году — 63%).
Обновлено в 04:11
Политика
После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»
Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
Обновлено в 09:38
Общество
Умер миллиардер Владислав Тетюхин
Обновлено в 09:11
Происшествия
Главу московского отделения «Другой России» задержали в трамвае
Полицейские задержали руководителя московского отделения "Другой России" Ольгу Шалину, сообщили в организации.
Обновлено в 11:04
Происшествия
Суд отправил Майкла Калви под домашний арест
Басманный суд удовлетворил просьбу следствия и перевел основателя Baring Vostok Майкла Калви под домашний арест, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 09:25
Политика
Путин поручил остановить рост тарифов на вывоз мусора
Президент Владимир Путин поручил, чтобы тариф на вывоз мусора для населения не рос.
Обновлено в 10:46
Транспорт
Депутаты хотят увеличить максимально разрешённую скорость на трассах
Речь идет о скоростном лимите в 90 км / час Группа инициаторов считает, что скоростной лимит в 90 км / час - дело устаревшее и его давно пора увеличить.
Обновлено в 07:23
Технологии
За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз
Ранее эксперты RSpectr разбирались, как российские госкомпании будут выполнять требование о переходе на отечественное программное обеспечение.
Обновлено в 06:35
Политика
Помощник депутата Ковалева найден мертвым в Госдуме
Помощник депутата Госдумы и экс-директора ФСБ Николая Ковалева Сергей Шамарин скончался на рабочем месте в здании нижней палаты парламента России.
Обновлено в 10:09
Происшествия
Футболист «Спартака» сломал нос иностранцу и был доставлен в полицию
Полузащитник московского "Спартака" Аяз Гулиев сломал нос американцу Майклу Коу Джону Эли в ходе дорожного конфликта.
Обновлено в 11:07
Общество
Названы регионы с самыми опасными дорогами
Обновлено в 10:31
Политика
Госдума одобрила во втором чтении закон об автономном Рунете
Депутаты Госдумы на заседании в четверг, 11 апреля, приняли во втором чтении законопроект об устойчивом Рунете.
Обновлено в 05:25
Армия и оружие
Путин сообщил о завершающей стадии испытаний ракеты «Сармат»
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с высокопоставленными офицерами и прокурорами сообщил, что межконтинентальная тяжёлая ракета «Сармат» проходит завершающую стадию испытаний.
Обновлено в 07:38
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл решили не сообщать о рождении первенца
Заявление пары обсуждают в Сети Принц Гарри и Меган Маркл выступили с официальным заявлением: пара не хочет спешить и сразу показывать публике своего первенца, который должен появиться на свет уже в следующем месяце.
Обновлено в 10:10
Экономика
Глава МВФ назвала макроэкономическую ситуацию в России «здоровой»
Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард на пресс-конференции заявила, что макроэкономическая ситуация в России является "здоровой".
Обновлено в 10:32
Экономика
Компаниям и банкам разрешили засекретить 18 видов данных из-за санкций
После принятия в США осенью 2017 года закона о возможности «вторичных» санкций российское правительство выпустило несколько постановлений, дающих компаниям и банкам право не раскрывать часть информации.
Обновлено в 08:36
Единоборства
Хандожко подписал контракт с UFC
Российский боец ММА Сергей Хандожко подписал контракт с UFC.
Обновлено в 08:07
Армия и оружие
Генерал Полторак готовит ВМСУ к «керченскому прорыву-2»
Украина будет осуществлять проход через Керченский пролив, заверил министр обороны Украины Степан Полторак.
Обновлено в 09:20
Политика
У Зеленского огласили решение по переговорам с ДНР и ЛНР
Представитель штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков сообщил решение кандидата в президенты Украины по переговорам с ДНР и ЛНР.
Обновлено в 09:31
Происшествия
Руководство липецкого колледжа скрыло изнасилование студента шваброй
Руководство колледжа в Липецкой области, где одного из студентов изнасиловали шваброй, пыталось скрыть произошедшее.
Обновлено в 09:21
Спорт
Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:10
Авто
Опубликованы снимки салона новейшего Aston Martin DBX
Стоит отметить, что в целом интерьер Aston Martin DBX разрабатывается совместно со специалистами из Mercedes, поэтому некоторая схожесть салонов на лицо.
Обновлено в 04:30
Политика
У Пашиняна спросили о принадлежности Крыма
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) ответил на вопрос о принадлежности Крыма.
Обновлено в 10:54
Политика
В Кремле наградили Кристину Потупчик и Стаса Михайлова
Обновлено в 11:00
Политика
МИД потребовал от США освободить россиянку Осипову
Мария Захарова, официальный представитель МИД, призвала Штаты «прекратить правовой произвол». История Богданы Осиповой началась в 2014 году.
Обновлено в 10:41
Политика
Минюст США назвал максимальный срок заключения по делу Ассанжа
Минюст отмечает, что в марте 2010 года Ассанж вступил в сговор с Челси Мэннинг, бывшим специалистом по анализу разведывательной информации ВС США, чтобы помочь ему взломать пароль, хранившийся на компьютерах Минобороны США, подключенных к SIPRNet — правительственной сети, используемой для секретных документов и коммуникации.
Обновлено в 09:44