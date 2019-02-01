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В Страсбурге отказались вернуть России взнос в СЕИзвестия вчера в 10:48
Ранее 2 февраля председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что Совету Европы (СЕ) следует вернуть России взносы в эту организацию за те годы, когда Москва была лишена возможности работать в ПАСЕ.
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Вот если говорить об отношениях, то, исходя из того, что нам не дали возможность участвовать — причем, это было не по нашей вине, а, исходя из того решения, которое было принято — хотелось бы, чтобы Парламентская Ассамблея России возвратила бы средства, а это деньги большие.
— Вячеслав Володин, российский политикГлавный региональный вчера в 04:07
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Володин заявил о невозможности участия России в ПАСЕ председателю финского парламента
Фонтанка.Ру28 января в 01:01
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