Происшествия

В Страсбурге на акции «желтых жилетов» задержали 26 человекРБК 14:47

Правоохранительные органы Франции задержали 26 человек в ходе столкновений на акции «желтых жилетов» в Страсбурге. Об этом сообщает France Info со ссылкой на данные МВД страны.
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Во Франции более 23 тысяч человек вышли на акции «желтых жилетов»

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Полиция задержала 26 участников беспорядков, вспыхнувших во время акции протеста «желтых жилетов» в Страсбурге

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ТАСС13:55

Около 23 тысяч человек приняли участие в акциях «жёлтых жилетов» во Франции

Говорит Москва13:56
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 16:15, Ашберн
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