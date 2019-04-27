В Страсбурге на акции «желтых жилетов» задержали 26 человекРБК 14:47

Правоохранительные органы Франции задержали 26 человек в ходе столкновений на акции «желтых жилетов» в Страсбурге. Об этом сообщает France Info со ссылкой на данные МВД страны.

В Страсбурге на акции «желтых жилетов» задержали 26 человек

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