Происшествия
В Ставрополе мужчина с ножом напал на сотрудников газеты «Родина»РИА Новости 08:52
В Ставрополе мужчина напал на сотрудников газеты "Родина", сообщил губернатор края Владимир Владимиров в Instagram.
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Ранения получили четверо. Это уголовное преступление. Сейчас нападавший задержан, полиция проводит все необходимые действия. Уверен, что правоохранители оперативно разберутся во всех мотивах и обстоятельствах, а правосудие - определит наказание.
— Владимир Владимиров, российский политикТК Звезда 08:23
с чего всё началось
В Ставрополе неизвестный мужчина напал с ножом на четырех журналистов местной газеты «Родина» партии КПРФ, его задержали, сообщил в инстаграме ставропольский губернатор Владимир Владимиров.Новая газета08:08
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Экономика
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В отношении экс-президента Украины Петра Порошенко завели четвертое уголовное дело.
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Гаджеты
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Компания Huawei предупредила российских ретейлеров о возможной задержке выхода на рынок новых моделей смартфонов.
Обновлено в 04:03
Политика
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Космос
Появилось видео удара молнии в ракету «Союз-2.1б»
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Экономика
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Шоу-бизнес
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Общество
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Обновлено в 08:50
Политика
Генпрокуратура объяснила отсутствие в России дел по «панамскому досье»
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Обновлено в 05:37