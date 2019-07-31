с чего всё началось

В четверг, 1 августа, начнутся работы по разминированию перед ремонтом моста в Станице Луганской.

В Станице Луганской начинаются работы по разминированию моста

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Общество Лесные пожары в России охватили около 3 миллионов гектаров Общая площадь лесных пожаров в России составила около 3 миллионов гектаров.