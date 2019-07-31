Политика

В Станице Луганской начинаются работы по разминированию мостаКоммерсантъ 17:42

В четверг, 1 августа, начнутся работы по разминированию перед ремонтом моста в Станице Луганской.
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с чего всё началось
В этот период не было жертв среди мирных жителей, говорится в сообщении по итогам встречи
 Дарки Олифер, пресс-секретаря представителя Украины Леонида Кучмы.
РБК12:38

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В Станице Луганской начинаются работы по разминированию моста

Коммерсантъ17:42

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Газета.Ru15:21

В ОБСЕ рассказали, когда начнут разминирование моста в Станице Луганской

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Контактная группа достигла первого решения после выборов на Украине

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ТАСС12:35

Прилегающие к мосту территории в Станице Луганской разминируют

RT на русском14:35
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Истребитель F-16 потерпел крушение в Калифорнии возле базы ВВС, сообщает РИА "Новости".
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По опубликованной ТАСС информации, БМД-2М подверглась модернизации и получила боевой модуль «Берег».
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Зеленский раскритиковал не пускавшего к нему людей прокурора

Обновлено в 11:17
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Германия отказалась платить репарации Польше

В апреле депутат польского Сейма Януш Шевчак заявил, что Варшава потребует от Германии выплат на сумму не менее 900 миллиардов долларов в качестве репараций за ущерб, нанесенный стране во время Второй мировой войны.
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Решение FOMC о снижении ставки стало первым с 2008 года.
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Если есть арбузы в разумном количестве и хорошего качества, то побочных эффектов не возникнет.
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Аэропорт Читы из-за тумана перестал принимать самолеты, рейс из Москвы направлен на запасной аэродром в Улан-Удэ.
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Обновлено вчера в 12:10
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Ранее Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Минска.
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Два человека погибли в ДТП с автобусом на плотине ГЭС в Иркутске

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Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.
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