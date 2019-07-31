Политика
В Станице Луганской начинаются работы по разминированию мостаКоммерсантъ 17:42
В четверг, 1 августа, начнутся работы по разминированию перед ремонтом моста в Станице Луганской.
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с чего всё началось
В этот период не было жертв среди мирных жителей, говорится в сообщении по итогам встречи Дарки Олифер, пресс-секретаря представителя Украины Леонида Кучмы.РБК12:38
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Музыка
Продюсера Максима Фадеева обвинили в плагиате
Обновлено вчера в 22:54
Политика
Трамп позвонил Путину и предложил помощь в тушении лесных пожаров
В ходе разговора Трамп предложил Путину содействие в борьбе с масштабными лесными пожарами в Сибири.
Обновлено в 16:42
Культура
HBO готовит сериал про древнегреческую колдунью
Телеканал HBO заказал восьмисерийный сериал про древнегреческую колдунью Цирцею.
Обновлено в 17:15
Здоровье
Гибель десятков россиян на курортах Турции признали нормой
По словам дипломата, в текущем году количество летальных исходов уже исчисляется десятками.
Обновлено в 11:48
Экономика
Работающим пенсионерам пересчитают пенсии
Пенсионный фонд России (ПФР) 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, работающим в 2018 году, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:27
Общество
Россия приостановит ввоз груш и персиков из Китая
Россельхознадзор с 10 августа приостановит ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая в связи с поставками заражённой продукции.
Обновлено в 06:22
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении
На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.
Обновлено в 04:39
Происшествия
Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных
Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено в 08:27
Происшествия
В Калифорнии разбился истребитель F-16
Истребитель F-16 потерпел крушение в Калифорнии возле базы ВВС, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:17
Футбол
Российская премьер-лига не стала переносить матч «Спартак» – «Динамо»
Игра четвертого тура пройдет в субботу вечером на стадионе "Открытие Арена".
Обновлено в 11:31
Армия и оружие
БМД-2М получила боевой модуль «Берег»
По опубликованной ТАСС информации, БМД-2М подверглась модернизации и получила боевой модуль «Берег».
Обновлено в 02:41
Политика
Зеленский раскритиковал не пускавшего к нему людей прокурора
Обновлено в 11:17
Политика
Германия отказалась платить репарации Польше
В апреле депутат польского Сейма Януш Шевчак заявил, что Варшава потребует от Германии выплат на сумму не менее 900 миллиардов долларов в качестве репараций за ущерб, нанесенный стране во время Второй мировой войны.
Обновлено в 12:38
Гаджеты
Ассортимент Antec пополнили блоки питания NeoECO Gold и NeoECO Classic
Компания Antec объявила о выпуске двух новых серий блоков питания: NeoECO Gold и NeoECO Classic.
Обновлено в 09:22
Финансы
ФРС США понизила базовую процентную ставку впервые с 2008 года
Решение FOMC о снижении ставки стало первым с 2008 года.
Обновлено в 15:21
Политика
США ввели санкции против главы МИД Ирана
В мае 2018-го США вышли из договора и ввели против Ирана санкции, которые с тех пор несколько раз ужесточались.
Обновлено в 16:29
Здоровье
Врач рассказала о норме потребления арбузов в день
Если есть арбузы в разумном количестве и хорошего качества, то побочных эффектов не возникнет.
Обновлено в 11:04
Происшествия
Аэропорт Читы из-за тумана не принимает самолеты
Аэропорт Читы из-за тумана перестал принимать самолеты, рейс из Москвы направлен на запасной аэродром в Улан-Удэ.
Обновлено в 20:07
Экономика
В России утвердили правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
По словам премьер-министра, новый подход позволит защитить россиян от необоснованного снижения величины прожиточного минимума, а также позволит повысить средний уровень социальной поддержки пенсионеров.
Обновлено вчера в 12:43
Здоровье
Боль в левом плече признана основным симптомом сердечного приступа
Обновлено вчера в 12:10
Общество
Мощный тайфун «Випа» надвигается на Приморье
Приморье ожидает новый тайфун — «Випа». Его выход на районы края прогнозируется на 12−13 августа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 21:14
Космос
SpaceX объявит об изменениях в конструкции аппарата Starship в середине августа
Обновлено в 01:39
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса
Ранее Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Минска.
Обновлено в 20:58
Гаджеты
Xiaomi выпустила самый мощный в мире смартфон
Обновлено в 20:51
Происшествия
На заводе Exxon Mobil в Техасе произошел пожар
Обновлено в 16:12
Финансы
Сбербанк во II квартале увеличил чистую прибыль по МСФО на 16,3%
Группа Сбербанка России во втором квартале 2019 года увеличила чистую прибыль по МСФО на 16,3% - до 250,3 млрд рублей, говорится в пресс-релизе банка.
Обновлено в 03:59
Общество
Лесные пожары в России охватили около 3 миллионов гектаров
Общая площадь лесных пожаров в России составила около 3 миллионов гектаров.
Обновлено в 04:51
Футбол
Егор Титов: "Вернуть Карреру? А почему не Романцева?"
Опять же прочитал, что Федун хочет дать Кононову карт-бланш до конца сезона.
Обновлено в 17:10
Политика
В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17
Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.
Обновлено в 13:39