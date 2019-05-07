Политика
В Стамбуле прошли протесты из-за отмены итогов выборов мэраКоммерсантъ 00:51
Жители некоторых районов Стамбула устроили «кастрюльный протест» в связи с решением ЦИКа отменить итоги выборов мэра, на которых победил кандидат от оппозиции Экрем Имамоглу, сообщает «РИА Новости». В разных частях города люди отреагировали на это решение стуком по кастрюлям и сковородкам.
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Избранный мэр Стамбула от оппозиции после решения ЦИК Турции: мы не отступим
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