Происшествия

В Стамбуле произошла перестрелка между россиянами и грузинамиВечерний курьер 10:18

Вчера в столице Турции в почтовом офисе случилась перестрелка между россиянами и грузинами, в результате которой один из граждан Грузии был застрелен, сообщают Вести.
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Россияне и грузины устроили массовую драку с перестрелкой в Стамбуле

Газета.Ru12:19

Стали известны подробности кровавой драки между грузинами и россиянами в Стамбуле

РЕН ТВвчера в 16:43

Появились подробности смертельной перестрелки между россиянами и грузинами в Стамбуле

Московский Комсомолец08:59

Россиянин получил ножевое ранение при потасовке в Стамбуле

ТАСС07:59

Россияне и грузины устроили перестрелку в Турции

Рамблер08:27

В криминальной разборке в Стамбуле пострадали граждане России

Rusturkey.com10:12

В Стамбуле произошла перестрелка между гражданами Грузии и России

Эхо Москвывчера в 15:30
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 22:03, Вашингтон
Энергетика

«Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу контракту на транзит

"Нафтогаз" предложил "Газпрому" заключать своп-сделки вместо нового долгосрочного контракта на транзит российского газа через Украину, если разделение функций оператора и продавца газа в украинской газотранспортной системе застопорится и не завершится до конца этого года.
Обновлено в 11:20
Происшествия

На помощниц кандидата в депутаты Мосгордумы Киселевой напали с ножом

Обновлено в 16:05
Спорт

Мишеля Платини освободили из-под стражи

Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) Мишель Платини, задержанный накануне во Франции, освобожден из-под стражи, сообщает AFP.
Обновлено в 19:17
ЖКХ

Расширен список льготников по оплате взносов на капремонт

Вступил в силу Федеральный закон, освобождающий от уплаты взносов на капремонт Героев СССР и РФ, Героев Соцтруда и Героев Труда РФ, полных кавалеров орденов Славы и Трудовой Славы, а также проживающих с ними членов семей (ФЗ №126 от 06.06.2019).
Обновлено в 10:32
Гаджеты

Сеть «Эльдорадо» начала продажи телевизоров своего бренда Hi

Торговая сеть «Эльдорадо», специализирующаяся на реализации бытовой техники и электроники, начала продажи продукции собственной линейки Hi (бренд Hitechnic).
Обновлено в 15:14
Армия и оружие

Имена военных, подозреваемых по делу Boeing в Донбассе, назвали СМИ

Голландские журналисты из программы Nieuwsuur назвали фамилии возможных подозреваемых по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 13:23
Экономика

Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений в России

По данным журнала, "Мираторгу" принадлежит самый большой по площади земельный банк в России, однако по стоимости он только на третьем месте, потому что земли расположены в основном в Центральном федеральном округе, где цена сельскохозяйственного гектара почти втрое ниже, чем в Краснодарском крае.
Обновлено в 07:36
Происшествия

В Японии число пострадавших при землетрясении возросло до 21

В Японии число пострадавших в результате последствий землетрясения, по последним данным, возросло до 21. Об этом информирует телеканал NHK.
Обновлено в 22:00
Шоу-бизнес

Вадим Галыгин стал многодетным отцом

Сегодня Вадим Галыгин стал папой в третий раз.
Обновлено в 11:30
Гаджеты

В Роскачестве назвали лучшие смартфоны 2019 года

Роскачество совместно с Международной ассоциацией организаций потребительских испытаний (ICRT) составило список лучших смартфонов, куда попали новинки от Honor, Huawei, Samsung, Sony и Xiaomi.
Обновлено в 02:38
Армия и оружие

«Адмирал Горшков» прошел Панамский канал

Обновлено в 08:13
Экономика

Кудрин объяснил свои слова об угрозе социального взрыва

Накануне, 17 июня, в эфире программы «Познер» Кудрин сказал, что не исключает возникновения социального взрыва, так как «бедность в стране стала позором» и 12,5 млн россиян живут за чертой бедности.
Обновлено в 12:42
Общество

Курортный сбор в России могут распространить на частный сектор

Граждан России, сдающих жилье туристам, могут обязать уплачивать курортный сбор.
Обновлено в 19:33
Шоу-бизнес

Алибасов дал первое после своего отравления интервью

Продюсер и музыкант Бари Алибасов дал первое после своего отравления интервью.
Обновлено в 21:41
Происшествия

В Лондоне убили россиянина Глеба Стального

Скотленд-Ярд сообщил об убийстве россиянина на востоке Лондона.
Обновлено в 20:30
Происшествия

Пилот-убийца рейса МН370 отключил пассажирам кислород перед смертью

Ранее сообщалось, что власти Малайзии опубликовали финальный доклад о пропаже самолета рейса МН370.
Обновлено в 11:58
Наука

У собак нашли мышцы, которые ставят брови домиком

Оказалось, что собаки по сравнению с волками примерно в 5 раз чаще делают брови домиком.
Обновлено в 13:06
Интернет

Facebook запустит свою криптовалюту Libra

Американская компания Facebook к 2020 году запустит в обращение собственную криптовалюту Libra, сообщается в блоге социальной сети.
Обновлено в 07:49
Экономика

В Минтруде назвали регионы с самыми высокими и низкими пенсиями

В регионах самыми высокими пенсиями могут похвастаться пенсионеры Чукотского автономного округа, где средняя пенсия равна 27 тысячам рублей, Ненецкого автономного округа - в среднем 24 тысячи рублей, Магаданской области и Камчатского края - по 23,3 тысячи, Ямало-Ненецкого автономного округа - 22,6 тысячи, Ханты-Мансийского - 22,5 тысячи.
Обновлено в 14:57
Происшествия

Киркоров заявил о жесткой посадке самолета в Домодедово

Певец Филипп Киркоров заявил, что самолет авиакомпании S7, на котором он летел из Болгарии, совершил жесткую посадку в Домодедово.
Обновлено в 13:19
Политика

Саакашвили пригрозил мэру Одессы «антикоррупционным спецназом»

Обновлено в 17:58
Авто

BMW отзывает более полумиллиона автомобилей в Европе

Немецкий автопроизводитель BMW объявил об отзыве 560 тысяч автомобилей в Европе из-за возможных проблем с аккумуляторами, сообщило 18 июня агентство DPA.
Обновлено в 17:55
Происшествия

Суд оштрафовал жительницу Северной Осетии за видео со стрельбой

Обновлено в 18:30
Общество

Россияне в мае отказывались от кофе и шоколада в пользу продуктов дачного сезона - «Ромир»

Базой для расчета индекса "Кофе с молоком" являются цены и объемы потребления кофе, молока, бутилированной воды и шоколада — продуктов, в целом не являющихся товарами первой необходимости.
Обновлено в 20:20
Транспорт

В Улан-Удэ хотят построить воздушное метро

В Улан-Удэ хотят построить воздушное метро.
Обновлено в 08:06
Энергетика

Правительство разъяснило данные Росстата о росте цен на бензин

Согласно проведенному Росстатом анализу динамики оптовых цен на бензин, на текущий момент рост составляет 17% с конца 2018 года.
Обновлено в 16:54
Футбол

Бразильский защитник Мурило перешел в «Локомотив»

Обновлено в 11:12
Наука

Найдены останки гиен, живших в Арктике полтора миллиона лет назад

Найдены останки древних гиен, живших в Арктике во времена ледникового периода, примерно полтора миллиона лет назад.
Обновлено в 15:11
Происшествия

Кокорин попросил отправить его в одну колонию с братом

Футболист петербургского «Зенита» Александр Кокорин обратился с просьбой отправить его в одну колонию вместе с его младшим братом Кириллом.
Обновлено в 18:24
Авто

Renault огласила комплектации и стоимость нового кроссовера Arkana

Обновлено вчера в 09:15
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