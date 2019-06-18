Происшествия

В Стамбуле произошла перестрелка между россиянами и грузинамиВечерний курьер 10:18

Вчера в столице Турции в почтовом офисе случилась перестрелка между россиянами и грузинами, в результате которой один из граждан Грузии был застрелен, сообщают Вести.
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Россияне и грузины устроили массовую драку с перестрелкой в Стамбуле

Газета.Ru12:19

В криминальной разборке в Стамбуле пострадали граждане России

Rusturkey.com10:12

Россияне и грузины устроили перестрелку в Турции

Рамблер08:27

Россиянин получил ножевое ранение при потасовке в Стамбуле

ТАСС07:59

Россиянин пострадал в массовой драке в Стамбуле

РИА Новости07:56

Появились подробности смертельной перестрелки между россиянами и грузинами в Стамбуле

Московский Комсомолец08:59

В Стамбуле произошла перестрелка между гражданами Грузии и России

Эхо Москвывчера в 15:30
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 18:57, Вашингтон
Общество

Остров в северной Норвегии привлекает туристов отсутствием ночей

Обновлено в 13:46
Происшествия

В Испании задержали продавцов украинских секс-рабынь

Обновлено в 17:19
Теннис

Шарапова выиграла первый матч после возвращения на корт

Российская теннисистка Мария Шарапова победила спортсменку из Словакии Викторию Кужмову в матче первого круга турнира на испанской Мальорке.
Обновлено в 12:16
Авто

Премиальный купе-кросс от GM рассекретили на официальных снимках

Официальный показ Baojun RC-6 намечается до конца нынешнего года.
Обновлено вчера в 23:51
Происшествия

Пилот-убийца рейса МН370 отключил пассажирам кислород перед смертью

Ранее сообщалось, что власти Малайзии опубликовали финальный доклад о пропаже самолета рейса МН370.
Обновлено в 11:58
Интернет

В работе WhatsApp произошел масштабный сбой

В работе мессенджера WhatsApp произошел сбой - пользователи по всему миру заявили о невозможности прочитать или отправить сообщения.
Обновлено в 02:48
Политика

Оккупационные власти на Кипре откроют «город-призрак» Вароси

Власти оккупированной территории северного Кипра во вторник решили открыть для поселения Вароси (турецкое название - Вароша) - туристический курорт в Фамагусте, закрытый для посещения после оккупации острова турецкими силами в 1974 году, сообщает турецкая газета Daily Sabah.
Обновлено в 17:56
Происшествия

Землетрясение у берегов Японии вызвало цунами

Из-за землетрясения магнитудой 6,8, которое произошло у северных берегов японского острова Хонсю, в районе префектур Ямагата, Ниигата и Исикава зафиксировано цунами высотой до одного метра, сообщает телеканал NHK со ссылкой на сейсмологическую службу.
Обновлено в 11:18
Футбол

Тульский «Арсенал» узнает соперника по второму квалификационному раунду футбольной ЛЕ

В Ньоне (Швейцария) своего соперника узнает дебютант международных турниров "Арсенал" (Тула).
Обновлено в 18:33
Происшествия

Власти отрицают массовый въезд цыган в Волгоградскую область

Обновлено в 10:52
Происшествия

В Домодедово ответили на слова Киркорова о жесткой посадке самолета

Самолет авиакомпании S7, на котором Филипп Киркоров возвращался из Болгарии, совершил посадку в штатном режиме.
Обновлено в 14:46
Экономика

Названы самые дорогие землевладения в России

Лидером по стоимости земли является компания «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева», основанная отцом бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева, сообщает журнал Forbes.
Обновлено в 05:38
Общество

Для любителей ходить в лес в России ввели новый штраф

Поправки дополняют статью 8.32 о штрафах за нарушение правил пожарной безопасности в лесах.
Обновлено в 04:32
Экономика

Медведев предложил увеличить детские пособия

По словам премьер-министра, пособия по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет будут повышены до уровня детского прожиточного минимума на ребенка в регионе, если семья испытывает финансовые затруднения.
Обновлено в 18:21
Общество

Работы получивших 0 баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверили

«Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверены», — цитирует РИА Новости ведомство.
Обновлено в 14:57
Общество

Члены британской королевской семьи поразили публику на скачках в Аскоте

18 июня стартовали ежегодные Королевские скачки в Аскоте, которые ежегодно привлекают внимание любителей наблюдать за лошадьми или красоваться в красивых шляпках на фоне королевы Елизаветы II.
Обновлено в 14:08
Экономика

Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Энергетика

Дания поплатится за задержку «Северного потока-2»

Позиция Дании, из-за которой «Северный поток-2» может быть введен в эксплуатацию с задержкой, обернется убытками.
Обновлено в 06:55
Армия и оружие

Небензя сообщил об искажении некоторыми странами информации по Сирии

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН заявил, что некоторые страны транслируют международному сообществу искажённую информацию по ситуации в Сирии.
Обновлено в 17:25
Футбол

Марта побила рекорд Клозе по числу голов на чемпионате мира

Нападающая сборной Бразилии Марта установила мировой рекорд по числу голов на чемпионате мира по футболу (среди женщин и мужчин).
Обновлено в 18:29
Экология

Жители Сибая жалуются на хлор в воздухе и запах «как в больнице»

Местные жители в социальных сетях сообщают о неприятном запахе «как в больнице», жалуются на жжение и резь в горле.
Обновлено в 08:43
Общество

На Западе восхитились красотой русских девушек на балу в Крыму

Издание Daily Mail опубликовало материал о Шестом ежегодном Севастопольском бале офицеров, чем вызвало бурную реакцию читателей.
Обновлено в 17:35
Политика

Лавров посоветовал послу Швейцарии поговорку на случай санкций

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в шуточной форме напомнил послу Швейцарии в РФ Иву Россье русскую пословицу, которая может пригодиться, если он попадет под санкции.
Обновлено в 16:34
Шоу-бизнес

Юлия Чичерина сменила имидж и стала похожа на Ивана Охлобыстина

В Сети неоднозначно отреагировали на перемены певицы: многие решили, что Чичерина уж слишком переборщила — и стала похожей на мужчину.
Обновлено в 17:15
Политика

Меркель стало плохо на встрече с Зеленским

Обновлено в 09:27
Футбол

Агент: «Бэйл не уйдет в аренду»

Джонатан Барнетт, агент вингера "Реала" Гарет Бэйла, заявил, что его клиент не уйдет в аренду в другой клуб.
Обновлено в 10:52
Происшествия

Пьяный мужчина покатался на советском танке по польскому городу

Пьяный мужчина был арестован в Польше за то, что катался по улицам города на советском танке Т-55.
Обновлено в 14:11
Армия и оружие

В России изменится порядок присвоения звания «старший лейтенант»

Отмечается, что эти изменения должны устранить дискриминацию выпускников гражданских вузов, поскольку на сегодняшний день действуют разные сроки получения звания старшего лейтенанта: окончившие военное училище ожидают его два года, а выпускники гражданских вузов — три года.
Обновлено в 18:13
Экономика

Baring Vostok признал потерю контроля над банком «Восточный»

Baring Vostok отозвали иск, потому что в мае Амурский суд в беспрецедентно краткие сроки, игнорируя запрет Лондонского суда на разбирательство в России, лишил фонд контроля в банке в пользу «рейдеров», прокомментировал представитель Baring Vostok 18 июня, – тех, кто отправил за решетку невиновных людей.
Обновлено в 08:24
Политика

В Кремле отреагировали на слова Зеленского по теме разговора с Путиным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен, что случае встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского российский лидер начнет разговор с правильных слов.
Обновлено в 08:44
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