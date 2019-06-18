Происшествия
В Стамбуле произошла перестрелка между россиянами и грузинамиВечерний курьер 10:18
Вчера в столице Турции в почтовом офисе случилась перестрелка между россиянами и грузинами, в результате которой один из граждан Грузии был застрелен, сообщают Вести.
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Появились подробности смертельной перестрелки между россиянами и грузинами в Стамбуле
Московский Комсомолец08:59
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 20:34, Вашингтон
Политика
Голландский телеканал назвал имена возможных фигурантов дела MH17
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Сборная Перу одержала победу над командой Боливии в рамках 2-го тура группового этапа Кубка Америки-2019.
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Швеция продлила ужесточенные правила въезда беженцев
Правила приема беженцев в Швеции ужесточились в 2015 году. Тогда в страну с населением 9,8 миллиона человек въехали 163 тысячи мигрантов.
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Политика
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Государственный секретарь США Майк Помпео и глава дипломатии ЕС Федерика Могерини провели переговоры, в ходе которых обсудили ряд международных вопросов, включая Россию, Украину, Венесуэлу и Иран.
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Происшествия
Киркоров заявил о жесткой посадке самолета в Домодедово
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Обновлено в 13:19
Шоу-бизнес
Врачи спасают измученного болью отца Жанны Фриске
Обновлено в 08:23
Авто
Lexus представил обновленный GX
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Обновлено в 08:36
Общество
КС запретил отказывать в митингах из-за неуказанных мер безопасности
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Обновлено в 07:01
Экономика
Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений России
Обновлено в 03:49
Общество
Сотрудники хлебокомбината в Сергиевом Посаде прекратили голодовку
Сотрудники хлебокомбината в подмосковном Сергиевом Посаде прекратили голодовку, которую объявили из-за невыплаты зарплаты, заявил "Интерфаксу" гендиректор предприятия Сергей Крыжевский.
Обновлено в 11:30
Шоу-бизнес
Алибасов дал первое интервью после отравления
Продюсер Бари Алибасов дал первое интервью после отравления, рассказав о состоянии своего здоровья и о пережитом во время медикаментозного сна.
Обновлено в 19:36
Энергетика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу транзитному контракту
«Нафтогаз» предлагает «Газпрому» заключить контракт не на услуги транспортировки, а на своп газа, заявил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
Обновлено в 13:52
Гаджеты
Предполагаемые рендеры Xiaomi Mi 10 демонстрируют экран с отверстием
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Обновлено в 04:20
Политика
Зеленский исключил дефолт на Украине
Прездент Украины Владимир Зеленский заявил, что в его стране не будет дефолта.
Обновлено в 15:38
Энергетика
Правительство объяснило сообщения о росте оптовых цен на бензин
Ранее сообщалось, что, по данным Росстата, оптовые цены на бензин в России в мае выросли на 17,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем.
Обновлено в 14:57
Политика
Трамп сменил и.о. главы Пентагона
Патрик Шанахан, который исполняет обязанности министра обороны США с января 2019 года, после отставки Джеймса Мэттиса, решил не претендовать на пост главы Пентагона на постоянной основе.
Обновлено в 13:35
Наука
Новые способности муравьев выявил необычный эксперимент
Обновлено в 02:48
Общество
Члены британской королевской семьи поразили публику на скачках в Аскоте
18 июня стартовали ежегодные Королевские скачки в Аскоте, которые ежегодно привлекают внимание любителей наблюдать за лошадьми или красоваться в красивых шляпках на фоне королевы Елизаветы II.
Обновлено в 14:08
Политика
Меркель объяснила своё плохое самочувствие на встрече с Зеленским
Ранее появилось видео со встречи лидеров Украины и Германии в Берлине. На кадрах заметно, что Ангелу Меркель начало трясти.
Обновлено в 09:28
Экономика
Инвестсоветников подписали на реестр
Новым участникам финансового рынка дан срок до 1 июля Президент Владимир Путин подписал закон, ограничивающий переходный период формирования индустрии инвестиционных советников.
Обновлено вчера в 18:38
Армия и оружие
В России изменится порядок присвоения звания старшего лейтенанта
В российском Минобороны собираются изменить правила присвоения воинского звания "старший лейтенант".
Обновлено в 19:50
Происшествия
В результате землетрясения в Японии пострадали 15 человек
В результате землетрясения, которое произошло на севере Японии, пострадали 15 человек, сообщает Kyodo со ссылкой на спасателей.
Обновлено в 20:14
Происшествия
Полиция разогнала жителей района Люблино, которые собирались записать обращение к «Прямой линии» с президентом
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Обновлено в 20:09
Общество
Для любителей ходить в лес в России ввели новый штраф
Поправки дополняют статью 8.32 о штрафах за нарушение правил пожарной безопасности в лесах.
Обновлено в 04:32
Общество
AP: ответственная за пожар в Калифорнии компания выплатит штраф в $1 млрд
Американская энергетическая компания Pacific Gas and Electric (PG&E), признанная ответственной за возникновение самого разрушительного пожара в современной истории Калифорнии, выплатит штраф в размере $1 млрд.
Обновлено в 19:18