Происшествия

В Стамбуле произошла перестрелка между россиянами и грузинамиВечерний курьер 10:18

Вчера в столице Турции в почтовом офисе случилась перестрелка между россиянами и грузинами, в результате которой один из граждан Грузии был застрелен, сообщают Вести.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Россияне и грузины устроили массовую драку с перестрелкой в Стамбуле

Газета.Ru12:19

В криминальной разборке в Стамбуле пострадали граждане России

Rusturkey.com10:12

Стали известны подробности кровавой драки между грузинами и россиянами в Стамбуле

РЕН ТВвчера в 16:43

Россиянин получил ножевое ранение при потасовке в Стамбуле

ТАСС07:59

Россияне и грузины устроили перестрелку в Турции

Рамблер08:27

Появились подробности смертельной перестрелки между россиянами и грузинами в Стамбуле

Московский Комсомолец08:59

В Стамбуле произошла перестрелка между гражданами Грузии и России

Эхо Москвывчера в 15:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 20:34, Вашингтон
Политика

Голландский телеканал назвал имена возможных фигурантов дела MH17

Голландский телеканал NPO 2 выпустил сюжет, в котором прозвучали имена предполагаемых фигурантов дела о гибели Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 14:27
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о вооружении истребителей Су-57

Обновлено в 19:32
Футбол

Гол Фарфана помог Перу обыграть Боливию на Кубке Америки

Сборная Перу одержала победу над командой Боливии в рамках 2-го тура группового этапа Кубка Америки-2019.
Обновлено в 19:33
Политика

Швеция продлила ужесточенные правила въезда беженцев

Правила приема беженцев в Швеции ужесточились в 2015 году. Тогда в страну с населением 9,8 миллиона человек въехали 163 тысячи мигрантов.
Обновлено в 19:44
Происшествия

На востоке Лондона убили россиянина

На востоке Лондона убили 34-летнего россиянина Глеба Жебровского.
Обновлено в 20:15
Шоу-бизнес

«Ничего лишнего»: Толкалина на «Кинотавре» показала ноги и Bulgari

Ну, а снимок, на котором Любовь запечатлена в блестящем сребристом комбинезоне, них которого представляли собой совсем короткие шорты, с удовольствием комментировали поклонники, а также звездные коллеги Толкалиной.
Обновлено в 19:54
Общество

Работы получивших 0 баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверили

«Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверены», — цитирует РИА Новости ведомство.
Обновлено в 14:57
Спорт

Экс-президент UEFA Платини освобожден из-под стражи

Экс-президент Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) Мишель Платини вышел на свободу во Франции.
Обновлено в 20:10
Политика

Помпео и Могерини обсудили Россию и Украину

Государственный секретарь США Майк Помпео и глава дипломатии ЕС Федерика Могерини провели переговоры, в ходе которых обсудили ряд международных вопросов, включая Россию, Украину, Венесуэлу и Иран.
Обновлено в 19:59
Происшествия

Киркоров заявил о жесткой посадке самолета в Домодедово

Певец Филипп Киркоров заявил, что самолет авиакомпании S7, на котором он летел из Болгарии, совершил жесткую посадку в Домодедово.
Обновлено в 13:19
Шоу-бизнес

Врачи спасают измученного болью отца Жанны Фриске

Обновлено в 08:23
Авто

Lexus представил обновленный GX

Компания Lexus представила обновленный внедорожник GX 2020 модельного года.
Обновлено в 08:36
Общество

КС запретил отказывать в митингах из-за неуказанных мер безопасности

Конституционный суд России (КС) запретил властям отказывать в проведении митингов из-за ссылки на «неопределенности форм и методов обеспечения правопорядка».
Обновлено в 07:01
Экономика

Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений России

Обновлено в 03:49
Общество

Сотрудники хлебокомбината в Сергиевом Посаде прекратили голодовку

Сотрудники хлебокомбината в подмосковном Сергиевом Посаде прекратили голодовку, которую объявили из-за невыплаты зарплаты, заявил "Интерфаксу" гендиректор предприятия Сергей Крыжевский.
Обновлено в 11:30
Шоу-бизнес

Алибасов дал первое интервью после отравления

Продюсер Бари Алибасов дал первое интервью после отравления, рассказав о состоянии своего здоровья и о пережитом во время медикаментозного сна.
Обновлено в 19:36
Энергетика

«Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу транзитному контракту

«Нафтогаз» предлагает «Газпрому» заключить контракт не на услуги транспортировки, а на своп газа, заявил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
Обновлено в 13:52
Гаджеты

Предполагаемые рендеры Xiaomi Mi 10 демонстрируют экран с отверстием

В Сети появились предполагаемые компьютерные изображения следующего флагманского смартфона компании Xiaomi, который выйдет в начале следующего года под названием Xiaomi Mi 10.
Обновлено в 04:20
Политика

Зеленский исключил дефолт на Украине

Прездент Украины Владимир Зеленский заявил, что в его стране не будет дефолта.
Обновлено в 15:38
Энергетика

Правительство объяснило сообщения о росте оптовых цен на бензин

Ранее сообщалось, что, по данным Росстата, оптовые цены на бензин в России в мае выросли на 17,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем.
Обновлено в 14:57
Политика

Трамп сменил и.о. главы Пентагона

Патрик Шанахан, который исполняет обязанности министра обороны США с января 2019 года, после отставки Джеймса Мэттиса, решил не претендовать на пост главы Пентагона на постоянной основе.
Обновлено в 13:35
Наука

Новые способности муравьев выявил необычный эксперимент

Обновлено в 02:48
Общество

Члены британской королевской семьи поразили публику на скачках в Аскоте

18 июня стартовали ежегодные Королевские скачки в Аскоте, которые ежегодно привлекают внимание любителей наблюдать за лошадьми или красоваться в красивых шляпках на фоне королевы Елизаветы II.
Обновлено в 14:08
Политика

Меркель объяснила своё плохое самочувствие на встрече с Зеленским

Ранее появилось видео со встречи лидеров Украины и Германии в Берлине. На кадрах заметно, что Ангелу Меркель начало трясти.
Обновлено в 09:28
Экономика

Инвестсоветников подписали на реестр

Новым участникам финансового рынка дан срок до 1 июля Президент Владимир Путин подписал закон, ограничивающий переходный период формирования индустрии инвестиционных советников.
Обновлено вчера в 18:38
Армия и оружие

В России изменится порядок присвоения звания старшего лейтенанта

В российском Минобороны собираются изменить правила присвоения воинского звания "старший лейтенант".
Обновлено в 19:50
Происшествия

В результате землетрясения в Японии пострадали 15 человек

В результате землетрясения, которое произошло на севере Японии, пострадали 15 человек, сообщает Kyodo со ссылкой на спасателей.
Обновлено в 20:14
Происшествия

Полиция разогнала жителей района Люблино, которые собирались записать обращение к «Прямой линии» с президентом

По словам Сараева, часть обращения все же удалось записать. В нем жители Люблино жалуются на точечную застройку.
Обновлено в 20:09
Общество

Для любителей ходить в лес в России ввели новый штраф

Поправки дополняют статью 8.32 о штрафах за нарушение правил пожарной безопасности в лесах.
Обновлено в 04:32
Общество

AP: ответственная за пожар в Калифорнии компания выплатит штраф в $1 млрд

Американская энергетическая компания Pacific Gas and Electric (PG&E), признанная ответственной за возникновение самого разрушительного пожара в современной истории Калифорнии, выплатит штраф в размере $1 млрд.
Обновлено в 19:18
Главное