Происшествия

В Стамбуле обрушилось многоэтажное зданиеРБК 08:32

В Стамбуле в районе Картал произошло обрушение восьмиэтажного здания, сообщает турецкий телеканал NTV. Изначально сообщалось, что в здании было шесть этажей. Haberturk сообщает, что в рухнувшем здании было семь этажей.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Камера зафиксировала момент обрушения дома в Стамбуле

Вести.Ru13:15

Один человек погиб при обрушении дома в Стамбуле

МК-Турция10:24

Момент обрушения жилого здания в Стамбуле

RT на русском15:08

Появилось видео обрушения многоэтажки в Стамбуле

РБК12:07

Два человека погибли при обрушении дома в Стамбуле

Газета.Ru12:57

Опубликовано видео обрушения многоэтажного дома в Стамбуле

РИА Новости10:47

Число погибших при обрушении дома в Стамбуле увеличилось до двух

ТАСС12:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7220 источников, обновлено в 17:10, Ашберн
Происшествия

Кокорина и Мамаева доставили в суд

Обновлено в 05:58
Авто

BMW отзывает в России 28,6 тысячи автомобилей

Обновлено в 15:23
Авто

Новая Toyota Corolla будет представлена в России в единственной версии

Японская автомобилестроительная компания Toyota представит в России модель Toyota Corolla с 1,6-литровым двигателем мощностью 122 л. с. В компании уверены, что новое поколение автомобиля догнало по техническим характеристикам модель Camry.
Обновлено в 14:11
Происшествия

Суд оштрафовал «Эхо Москвы в Пскове» на 150 тысяч рублей

Мировой суд Пскова оштрафовал на 150 тысяч рублей редакцию радиостанции "Эхо Москвы в Пскове" в связи с эфиром программы журналистки Светланы Прокопьевой, сообщил РИА Новости главный редактор радиостанции Максим Костиков.
Обновлено в 15:29
Авто

Представлен обновленный Volkswagen Passat для Европы

Компания Volkswagen официально представила обновлённые седан Passat и универсал Passat Variant для европейского, и российского в том числе, рынка.
Обновлено в 01:59
Космос

Ученые НАСА признали 2018 год четвертым самым жарким в истории

Обновлено в 13:06
Космос

Далёкая Земля: опубликован зрелищный снимок нашей планеты из космоса

Обновлено в 17:00
Происшествия

Задержан подозреваемый в наезде на полицейского в Москве

Правоохранительные органы задержали в Тульской области подозреваемого в наезде на легковом автомобиле на полицейского на юге Москвы.
Обновлено в 15:27
Армия и оружие

Израильские военные засекли запуск ракеты из сектора Газа

"Вслед за информацией о срабатывании сирен воздушной тревоги в региональном совете Эшколь сообщаем, что был засечен запуск ракеты из сектора Газа по израильской территории", - говорится в распространенном военными коммюнике.
Обновлено в 14:48
Транспорт

Власти Москвы выделили землю под станцию метро «Кленовый бульвар»

Власти Москвы выделили землю под станцию метро "Кленовый бульвар" Большой кольцевой линии, говорится в пресс-релизе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.
Обновлено в 09:42
Общество

Ульяновских школьников пытались накормить вафлями с червями

Обновлено в 08:15
Авто

Aston Martin покажет в Женеве электрический кроссовер Lagonda

Исторический концепт, который уже через два года станет первой серийной моделью нового бренда Lagonda, дебютирует в начале марта 2019 года на международном автосалоне в Женеве.
Обновлено в 05:19
Технологии

«Медуза» обнаружила «ВКонтакте» алгоритм, который автоматически удаляет признанные экстремистскими картинки

В социальной сети «ВКонтакте» существует алгоритм, который автоматически удаляет контент, внесенный в Федеральный список экстремистских материалов Минюста.
Обновлено в 13:56
Космос

Космонавты из ОАЭ прошли в подмосковном лесу тренировки по выживанию

Двое космонавтов из ОАЭ, проходящих тренировки в Центре подготовки космонавтов, приступили к выживанию в подмосковном лесу, говорится в видео телестудии "Роскосмоса", опубликованном в YouTube.
Обновлено в 14:42
Финансы

«Газпром» впервые за два года разместил еврооблигации в долларах

«Газпром» разместил семилетние еврооблигации в долларах объемом $1,25 млрд под 5,15% годовых, сообщает РБК со ссылкой на источник на финансовом рынке.
Обновлено в 16:15
Авто

Продажи автомобилей в России в январе продолжили рост

В России в январе 2019 года выросли продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей.
Обновлено в 11:00
Общество

Прощание с Децлом завершилось громкими аплодисментами

Церемония прощания с рэпером Кириллом Толмацким (Децлом) у Центральной клинической больницы в Москве закончилась продолжительными и громкими аплодисментами.
Обновлено в 05:12
Гаджеты

Новый Samsung Galaxy Note может получить камеру в стилусе

Обновлено в 04:31
Авто

Рассекречен интерьер кроссовера Skoda Kamiq

Салон компактного кроссовера Skoda Kamiq, премьера которого состоится на Женевском автосалоне через месяц, воплотит новую концепцию, которую анонсировали с помощью концепт-кара Vision RS, Центральным элементов интерьера станет планшет мультимедийной системы с эргономичным упором для запястья.
Обновлено в 06:05
Технологии

Google начал удалять из поиска запрещенные в России сайты

Американский поисковик Google начал удалять из результатов поиска ссылки на сайты, запрещенные в России, заметил и рассказал «Ведомостям» сотрудник крупной интернет-компании.
Обновлено в 15:22
Происшествия

Россиянин скончался от ножевых ранений в столице Эквадора

В столице Эквадора Кито погиб российский турист. Он стал жертвой вооруженного ограбления.
Обновлено в 16:34
Гаджеты

Объявлена цена смартфона Honor 10 Lite в России

Обновлено в 11:56
Армия и оружие

Украина провела учения в Азовском море

Украинские пограничники совместно с ВСУ провели учения в Азовском море, сообщается на сайте Госпогранслужбы Украины.
Обновлено в 13:26
Космос

Автомобиль Tesla продолжает свой полет в космосе

Компания Илона Маска SpaceX запустила в космос спортивный электрокар Tesla Roadster ровно год назад, 6 февраля 2018 года.
Обновлено в 01:24
Интернет

Google выпустила расширение Chrome для проверки безопасности паролей

Первое Password Checkup создано с целью обеспечить защиту паролей и если система обнаружит, что логин или пароль пользователя на сайте может быть скомпрометирован, то пользователь об этом получит уведомление с рекомендацией смены пароля.
Обновлено в 09:40
Политика

Бывший президент Бразилии Лула получил ещё почти 13 лет тюрьмы

Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва был приговорён к ещё почти 13 годам тюрьмы за коррупцию и отмывание денег в рамках второго уголовного процесса, сообщает AFP.
Обновлено в 14:29
Театры

Джим Керри сыграет Воланда в российском мюзикле «Мастер и Маргарита»

Джим Керри появится в роли Воланда, причем трактовка роли мессира необычна: на сцене появится не один Воланд, сообщается в группе проекта в социальной сети «ВКонтакте».
Обновлено вчера в 15:52
Наука

Кенгуру научились прыгать 20 миллионов лет назад

Исследовав задние конечности предка кенгуру, жившего примерно 20 миллионов лет назад, ученые опровергли эту теорию.
Обновлено в 11:30
Наука

Ученые: Люди получили развитый мозг благодаря жиру

Обновлено в 11:11
Происшествия

Спасатели опровергли сообщения о пожаре на московском НПЗ

Обновлено в 11:20
Главное