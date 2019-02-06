Происшествия
Шестиэтажное здание обрушилось в СтамбулеГазета.Ru 08:32
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Авто
BMW отзовет почти 30 000 автомобилей в России
Официальный представитель автопроизводителя BMW на российском рынке ООО «БМВ Русланд трейдинг» объявил о добровольном отзыве 28 631 автомобиля в России.
Обновлено в 13:18
Авто
Новая Toyota Corolla появится в России с единственным мотором
Компания Toyota раскрыла детали о новом седане Corolla, который на российском рынке появится в продаже в 2019 году.
Обновлено в 11:02
Авто
Представлен обновленный Volkswagen Passat для Европы
Компания Volkswagen официально представила обновлённые седан Passat и универсал Passat Variant для европейского, и российского в том числе, рынка.
Обновлено в 01:59
Авто
Продажи автомобилей в России в январе продолжили рост
Рост продаж новых автомобилей в России в 2019 году продолжает тенденцию минувшего года.
Обновлено в 11:00
Происшествия
Суд продлил арест Кокорина и Мамаева на два месяца
Тверской районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока заключения нападающего «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева.
Обновлено в 07:41
Авто
Audi обновила внешность купе и родстера TT RS
Салоны купе и родстера Audi TT RS теперь имеют обновленный вид, как и мультимедийная система.
Обновлено в 10:22
Общество
В ульяновской гимназии детям дали вафли с червями
Накануне в соцсетях была опубликована фотография и запись о том, что ученикам гимназии в столовой раздали вафли с червями.
Обновлено в 07:01
Наука
Ученые: Большой мозг развился у предков человека благодаря жиру
Росту и развитию мозга у предков человека способствовал жир.
Обновлено в 09:22
Общество
Прощание с Децлом завершилось громкими аплодисментами
Церемония прощания с рэпером Кириллом Толмацким (Децлом) у Центральной клинической больницы в Москве закончилась продолжительными и громкими аплодисментами.
Обновлено в 05:12
Происшествия
«Нант» требует у «Кардиффа» деньги за Салу
Если деньги не будут перечислены, то французская сторона обратится в суд. "Кардифф Сити" приобрел Салу у "Нанта" 20 января.
Обновлено в 11:18
Происшествия
В Нижнем Новгороде десять человек отравились хлором в бассейне
По информации министерства здравоохранения Нижегородской области, 6 февраля на пульт дежурного станции скорой помощи Нижнего Новгорода поступило сообщение от врача фитнес-клуба на улице Горького о предположительном ингаляционном отравлении хлором посетителей бассейна.
Обновлено в 11:51
Происшествия
Неизвестный наехал на полицейского в Москве
Как отмечается, в Москве объявлен план перехват. При этом неизвестный наехал полицейскому на ногу.
Обновлено в 12:53
Авто
Aston Martin покажет в Женеве электрический кроссовер Lagonda
Исторический концепт, который уже через два года станет первой серийной моделью нового бренда Lagonda, дебютирует в начале марта 2019 года на международном автосалоне в Женеве.
Обновлено в 05:19
Космос
NASA перенесло полет корабля Crew Dragon к МКС
Обновлено в 11:43
Политика
Служба гражданства и иммиграции США закрывает офис в Москве
По данным агентства, ведомство прекратит работу в столице России с 28 февраля. Как отмечается, офис службы будет закрыт 29 марта.
Обновлено в 13:40
Гаджеты
Новый Samsung Galaxy Note получит стилус S Pen со встроенной камерой
PatentlyMobile подтверждает, что этот стилус S Pen предназначен для будущего смартфона семейства Galaxy Note, но не уточняет, для какого именно.
Обновлено в 01:12
Авто
Рассекречен интерьер кроссовера Skoda Kamiq
Салон компактного кроссовера Skoda Kamiq, премьера которого состоится на Женевском автосалоне через месяц, воплотит новую концепцию, которую анонсировали с помощью концепт-кара Vision RS, Центральным элементов интерьера станет планшет мультимедийной системы с эргономичным упором для запястья.
Обновлено в 06:05
Экономика
В России появятся три генетических центра мирового уровня
Три генетических центра мирового уровня общей стоимостью 12,2 млрд рублей появятся в России в рамках программы развития генетических технологий на 2019-2027 годы.
Обновлено в 11:33
Авто
LADA Granta в январе стала самой продаваемой моделью в России
Обновлено в 04:44
Интернет
Google выпустила расширение Chrome для проверки безопасности паролей
Первое Password Checkup создано с целью обеспечить защиту паролей и если система обнаружит, что логин или пароль пользователя на сайте может быть скомпрометирован, то пользователь об этом получит уведомление с рекомендацией смены пароля.
Обновлено в 09:40
Экономика
Инфляция в России в январе ускорилась до 5%
Годовая инфляция в России в январе 2019 года ускорилась до 5% (к январю 2018 года), а по отношению к декабрю цены выросли на 1%, сообщается в материалах Росстата.
Обновлено в 08:01
Происшествия
Банковский программист украл миллион долларов у своего работодателя
Руководство банка, осознавая ценность информации об уязвимости, которую может предоставить программист-вор, решило встать на его сторону, объяснив правоохранителям, что не имеет к нему никаких претензий.
Обновлено в 13:13
Происшествия
В Москве спасли застрявшую на льдине лису
В районе Павелецкой набережной Москвы-реки спасатели вытащили со льдины лисицу с повреждённой лапой.
Обновлено в 11:20
Общество
Российский учебник по экономике запретили из-за недостатка патриотизма
Российский учебник «Экономика» для 10–11-х классов был исключен из федерального перечня учебников из-за отсутствия материалов, «формирующих у обучающихся чувство гордости за страну, сопричастности к происходящему».
Обновлено в 02:32
Происшествия
Дирижер Башмет отменил выступление
Глава "Русского концертного агентства" Дмитрий Гринченко подтвердил, что Башмет сам отменил выступление.
Обновлено в 10:53
Гаджеты
В России создали православный телефон
Российский производитель люксовых телефонов и смартфонов Caviar выпустил кнопочный «Tsar-телефон» «Владимир Золотой» в честь крестившего Русь князя Владимира.
Обновлено в 04:32
Происшествия
На Западно-Сургутском месторождении произошел взрыв
Обновлено в 10:14
Происшествия
В Петербурге продают квартиру, где прошли обыски по делу Арашукова
Квартира площадью 260 квадратных метров в Петроградском районе Санкт-Петербурга, интерьер которой совпадает с обстановкой квартиры, показанной во время обысков по делу сенатора Рауфа Арашукова, выставлена на продажу за 99 миллионов рублей, сообщается на сайте агентства элитной недвижимости Engel & Völkers Санкт-Петербург.
Обновлено в 07:44
Транспорт
Железнодорожный обход Краснодара торжественно открыт
Железнодорожный обход Краснодара открыт 6 февраля: в церемонии открытия грузового движения в объезд краевого центра на участке Козырьки — Гречаная приняли участие заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов, губернатор края Вениамин Кондратьев, президент ОАО РЖД Олег Белозеров.
Обновлено в 13:23