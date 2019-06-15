Футбол
В «Спартаке» рассказали, когда вернутся в строй Глушаков и РассказовRT на русском 03:54
Глава медицинского департамента московского футбольного клуба «Спартак» Михаил Вартапетов заявил, что защитник Николай Рассказов и хавбек Денис Глушаков должны начать сбор команды в общей группе.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 06:39, Вашингтон
Общество
Сын Алибасова рассказал о состоянии отца
Обновлено в 04:36
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Алсу присвоили звание народной артистки Башкирии
Певица в прошлом году получила звание "Заслуженная артистка Российской Федерации", а еще с 2010 года она - народная артистка Татарстана.
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Культура
Экстренно госпитализирован Ален Делон
Обновлено вчера в 12:10
Происшествия
Двое россиян пострадали в ДТП в Анталье
Семеро человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в турецкой Анталье. Среди получивших ранения двое россиян.
Обновлено в 06:22
Политика
Крым отказался от грязной украинской воды
Украина обеспечивала Крым пресной водой на 85%, ее использовали для полива 140 тыс. га сельхозугодий.
Обновлено вчера в 07:40
Единоборства
Федор Емельяненко подписал с Bellator новый контракт
Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко подписал с организацией Bellator новый контракт на несколько боев, сообщает 15 июня MMAJunkie.
Обновлено в 03:35
Политика
Россия потребовала объяснить данные о новых целях британского спецназа
Москва призвала британские МИД и минобороны публично разъяснить статьи местных медиа о якобы приказе министерства обороны этой страны о "переформатировании спецназа Британии на Россию".
Обновлено вчера в 22:53
Общество
Малышева отреагировала на критику передачи о кретинах
Телеведущая Елена Малышева в ответ на критику выпуска программы «Жить здорово» под названием «Откуда берутся кретины» посоветовала посмотреть саму передачу, перед тем как критиковать.
Обновлено вчера в 08:46
Происшествия
Самолет совершил жесткую посадку в Краснодаре
По словам представителей пресс-службы аэропорта, около двух часов ночи воздушное судно коснулось хвостом взлетно-посадочной полосы при попытке уйти на второй круг.
Обновлено в 04:26
Культура
Художник «Ну, погоди!» раскрыл прообраз зайца из мультфильма
По данным опроса ВЦИОМа, «Ну, погоди!» является самым популярным мультфильмом среди россиян.
Обновлено в 06:12
Происшествия
Полиция объяснила задержания на Хохловской площади в центре Москвы
Московская полиция прокомментировала сообщения о задержаниях на Хохловской площади у метро «Китай-город» в центре столицы.
Обновлено вчера в 20:03
Политика
Экс-глава фракции Партии регионов пойдет на выборы в Раду
Экс-глава парламентской фракции Партии регионов Александр Ефремов, который уже три года находится в СИЗО, войдет в первую десятку избирательного списка партии "Оппозиционный блок" на внеочередных выборах в Верховную раду, сообщил лидер партии, депутат Евгений Мураев.
Обновлено в 05:45
Спорт
Уно прилетел в Новогорск, где проведет сбор в группе Тутберидзе
Обновлено в 04:02
Политика
Яценюк назвал причину поражения Порошенко на выборах президента
Экс-глава правительства Украины и лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк назвал причину поражения Петра Порошенко на президентских выборах.
Обновлено в 04:18
Происшествия
Нотр-Дам отчитался об отсутствии пожертвований от миллиардеров
В апреле сообщалось, что суммарные пожертвования на восстановление собора Парижской Богоматери перевалили за миллиард евро.
Обновлено вчера в 22:14
Армия и оружие
Росстат впервые раскрыл число погибших от военных действий
Росстат в сведениях о смертности населения по причинам смерти за 2018 год раскрыл данные о четырех погибших от «повреждений в результате военных действий».
Обновлено в 03:00
Шоу-бизнес
Анжела Левайн рассекретила тайный роман принца Гарри
Завесу над одним из наиболее интересных фактов в отношениях между принцем и актрисой приподняла Анжела Левайн, в свое время написавшая книгу о британской королевской семье, которая тут же стала мировым бестселлером.
Обновлено в 01:55
Происшествия
Дело об убийстве в селе Чемодановка передано в центральный аппарат СКР
Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин передал уголовное дело об убийстве жителя села Чемодановка Пензенской области в Главное следственное управление СКР.
Обновлено в 06:00
Футбол
Бразилия разгромила Боливию в матче открытия Кубка Америки
Сборная Бразилии одержала победу над Боливией в матче открытия Кубка Америки-2019.
Обновлено вчера в 22:21
Авто
Renault Arkana: важная информация о новинке
Обновлено в 06:08
Политика
Путин призвал продолжать СВПД по Ирану
Президент Владимир Путин призвал выполнять Совместный всеобъемлющий план действий по Ирану, отметив, что он является единственным путем решения проблемы иранской ядерной программы.
Обновлено в 04:38
Экономика
Титов выступил на российско-китайском деловом форуме
Россия бы хотела, чтобы Китай снизил барьерные ограничения на российские сельскохозяйственные товары, чтобы нарастить объемы экспорта в КНР этого вида продукции, заявил в субботу уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов в рамках российско-китайского делового форума малого и среднего бизнеса в Харбине.
Обновлено в 03:30
Общество
Во Франции пройдет 31-я акция протеста «желтых жилетов»
В некоторых городах демонстрации с участием "желтых жилетов" начались еще в пятницу.
Обновлено вчера в 17:37
Происшествия
Губернатор в Чемодановке: Виновные ответят по полной программе
Обновлено вчера в 13:24
Происшествия
Российский сноубордист застрелен в США
Российский сноубордист Дмитрий Кольцов был застрелен в США незнакомым ему мужчиной, с которым вступил в небольшую словесную перепалку.
Обновлено вчера в 14:51
Происшествия
Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери
Обновлено вчера в 04:08
Гаджеты
Sony объявила цены на флагман Sony Xperia 1 в России
Обновлено в 04:35