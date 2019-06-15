Футбол

В «Спартаке» рассказали, когда вернутся в строй Глушаков и РассказовRT на русском 03:54

Глава медицинского департамента московского футбольного клуба «Спартак» Михаил Вартапетов заявил, что защитник Николай Рассказов и хавбек Денис Глушаков должны начать сбор команды в общей группе.
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