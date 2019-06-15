Футбол
В «Спартаке» рассказали, когда вернутся в строй Глушаков и РассказовRT на русском 03:54
Глава медицинского департамента московского футбольного клуба «Спартак» Михаил Вартапетов заявил, что защитник Николай Рассказов и хавбек Денис Глушаков должны начать сбор команды в общей группе.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 05:04, Вашингтон
Наука
В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента
О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено вчера в 12:46
Спорт
Загитова записала видеообращение сыну Плющенко
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова записала видеообращение шестилетнему сыну Евгения Плющенко Александру, передает "Советский спорт".
Обновлено в 03:51
Происшествия
Более 170 человек доставлены в полицию после драки в селе под Пензой
Обновлено вчера в 23:36
Хоккей
Свитов подписал контракт с «Локомотивом»
Как отмечается, 36-летний центрфорвард подписал с ярославским клубом контракт сроком на один год.
Обновлено в 04:51
Общество
Алибасова могут вывезти из России
Как напоминает «Газета.ru», известный советский и российский музыкальный деятель Бари Алибасов был госпитализирован после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб.
Обновлено 13 июня в 22:58
Политика
Глава Демократической партии Молдавии сбежал из страны
В пресс-службе партии в субботу, 15 июня, подтвердили информацию о том, что Плахотнюк покинул страну.
Обновлено в 04:52
Политика
«Похудей, уродка»: В партии Порошенко пообещали разобраться с оскандалившимся кандидатом в депутаты
Переименованная партия экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» («ЕС») идет на парламентские выборы под модным ныне на Украине лозунгом обновления и привлечения в свои ряды новых лиц.
Обновлено в 03:41
Происшествия
Источник: летчики-испытатели повторят заход на посадку разбившегося в Шереметьево SSJ
Обновлено в 03:15
Музыка
Группа «Мегаполис» выпустила сингл на стихи Жака Превера
Группа «Мегаполис» выпустила сингл на стихи французского поэта Жака Превера. Композиция вышла под названием «Три спички».
Обновлено в 01:43
Музыка
Алсу стала народной артисткой Башкирии
Врио главы Башкирии Радий Хабиров наградил троих артистов – певицу Алсу, солиста группы «Пицца» Сергея Приказчикова и основателя группы «Аргымак» Рината Рамазанова.
Обновлено в 04:31
Происшествия
В Башкирии более 100 полицейских написали заявление об увольнении
В Стерлитамаке хотят уволиться более 100 сотрудников полициии.
Обновлено в 01:18
Культура
Экстренно госпитализирован Ален Делон
Обновлено вчера в 12:10
Политика
Путин назвал последствия выхода США из СВПД
Президент России Владимир Путин заявил, что выход США из ядерной сделки с Ираном дестабилизирует обстановку в регионе.
Обновлено вчера в 03:19
Транспорт
Роспотребнадзор рассказал, что можно требовать при задержке авиарейса
Роскомнадзор рассказал, о каких услугах могут попросить россияне у авиаперевозчика в случае перерыва, отмены, задержки или переноса рейса, соответствующие рекомендации опубликованы на сайте ведомства.
Обновлено в 03:17
Происшествия
Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери
Обновлено вчера в 04:08
Шоу-бизнес
Водянова назвала слова Малышевой о детях этически недопустимыми
Обновлено вчера в 09:29
Происшествия
Годовалую девочку придавило стеклянной столешницей в Петербурге
Стеклянная столешница упала на годовалую девочку в квартире на улице Шелгунова в Петербурге.
Обновлено в 04:53
Политика
Гонконг приостановит рассмотрение поправок к закону об экстрадиции
Правительство Гонконга в субботу в полдень объявит о приостановке рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые вызвали массовые акции протеста, сообщает газета South China Morning Post.
Обновлено вчера в 23:54
Политика
Путин заявил о «боях без правил» в экономике
«В мире разгораются настоящие торговые войны, к сожалению, фактически идут бои без правил с запугиванием и устранением конкурентов нерыночными методами», — цитируют «Известия» Путина.
Обновлено в 02:50
Финансы
Центробанк снизил ключевую ставку
Центральный банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 7,5%. Это произошло впервые с марта прошлого года.
Обновлено вчера в 06:42
Политика
Нюта Федермессер снялась с выборов в Мосгордуму
Обновлено в 04:56
Политика
Трамп сравнил свою супругу с Жаклин Кеннеди
Американский лидер Дональд Трамп сравнил свою супругу Меланью с Жаклин Кеннеди, женой 35-го президента Соединённых Штатов Джона Кеннеди.
Обновлено в 04:04
Происшествия
Сестрам Хачатурян предъявили обвинение в окончательной редакции
Обновлено вчера в 05:55
Общество
Брошенная в московской квартире девочка научилась кататься на самокате
Пятилетняя девочка, которую спасатели нашли брошенной в одной из московских квартир, научилась кататься на самокате, и у нее значительно увеличился словарный запас.
Обновлено вчера в 16:19
Космос
Веселая пятница: SpaceX секретно отправляла сыр в космос
Сыр побывал в космосе еще в 2010 году вместе с кораблем Dragon, однако до сегодняшнего дня представители SpaceX не рассказывали о секретном грузе аппарата.
Обновлено вчера в 07:46
Технологии
Самый большой самолет в мире выставлен на продажу за 400 млн долларов
Самый большой самолет в мире, созданный для запуска космических аппаратов, внезапно выставлен на продажу.
Обновлено в 04:18
Авто
Почему дорожают автомобили с пробегом
Обновлено в 03:20