Футбол

В «Спартаке» рассказали, когда вернутся в строй Глушаков и РассказовRT на русском 03:54

Глава медицинского департамента московского футбольного клуба «Спартак» Михаил Вартапетов заявил, что защитник Николай Рассказов и хавбек Денис Глушаков должны начать сбор команды в общей группе.
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Михаил Вартапетов: Глушаков и Селихов должны начать сбор в общей группе

Советский спорт03:12

С Понсе и без Глушакова? «Спартак» начинает подготовку к новому сезону

Sportbox.RUвчера в 09:31

Врач «Спартака» назвал сроки возвращения Глушакова и Рассказова

РИА Новости02:48

Вартапетов: перед обследованием все без исключения игроки «Спартака» в порядке

Чемпионат02:21

Глушаков остается в «Спартаке»?

Спорт-Экспресс04:05

В «Спартаке» рассказали, когда вернутся в строй Глушаков и Рассказов

RT на русском03:54
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 05:04, Вашингтон
Наука

В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента

О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено вчера в 12:46
Спорт

Загитова записала видеообращение сыну Плющенко

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова записала видеообращение шестилетнему сыну Евгения Плющенко Александру, передает "Советский спорт".
Обновлено в 03:51
Происшествия

Более 170 человек доставлены в полицию после драки в селе под Пензой

Обновлено вчера в 23:36
Хоккей

Свитов подписал контракт с «Локомотивом»

Как отмечается, 36-летний центрфорвард подписал с ярославским клубом контракт сроком на один год.
Обновлено в 04:51
Общество

Алибасова могут вывезти из России

Как напоминает «Газета.ru», известный советский и российский музыкальный деятель Бари Алибасов был госпитализирован после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб.
Обновлено 13 июня в 22:58
Политика

Глава Демократической партии Молдавии сбежал из страны

В пресс-службе партии в субботу, 15 июня, подтвердили информацию о том, что Плахотнюк покинул страну.
Обновлено в 04:52
Политика

«Похудей, уродка»: В партии Порошенко пообещали разобраться с оскандалившимся кандидатом в депутаты

Переименованная партия экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» («ЕС») идет на парламентские выборы под модным ныне на Украине лозунгом обновления и привлечения в свои ряды новых лиц.
Обновлено в 03:41
Происшествия

Источник: летчики-испытатели повторят заход на посадку разбившегося в Шереметьево SSJ

Обновлено в 03:15
Армия и оружие

CNN: Иран пытался сбить дрон США перед инцидентом с танкерами

Обновлено в 01:55
Музыка

Группа «Мегаполис» выпустила сингл на стихи Жака Превера

Группа «Мегаполис» выпустила сингл на стихи французского поэта Жака Превера. Композиция вышла под названием «Три спички».
Обновлено в 01:43
Транспорт

Росавтодор прояснил ситуацию с увеличением скоростного лимита

Обновлено в 01:56
Музыка

Алсу стала народной артисткой Башкирии

Врио главы Башкирии Радий Хабиров наградил троих артистов – певицу Алсу, солиста группы «Пицца» Сергея Приказчикова и основателя группы «Аргымак» Рината Рамазанова.
Обновлено в 04:31
Происшествия

В Башкирии более 100 полицейских написали заявление об увольнении

В Стерлитамаке хотят уволиться более 100 сотрудников полициии.
Обновлено в 01:18
Культура

Экстренно госпитализирован Ален Делон

Обновлено вчера в 12:10
Политика

Путин назвал последствия выхода США из СВПД

Президент России Владимир Путин заявил, что выход США из ядерной сделки с Ираном дестабилизирует обстановку в регионе.
Обновлено вчера в 03:19
Транспорт

Роспотребнадзор рассказал, что можно требовать при задержке авиарейса

Роскомнадзор рассказал, о каких услугах могут попросить россияне у авиаперевозчика в случае перерыва, отмены, задержки или переноса рейса, соответствующие рекомендации опубликованы на сайте ведомства.
Обновлено в 03:17
Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Обновлено вчера в 04:08
Шоу-бизнес

Водянова назвала слова Малышевой о детях этически недопустимыми

Обновлено вчера в 09:29
Происшествия

Годовалую девочку придавило стеклянной столешницей в Петербурге

Стеклянная столешница упала на годовалую девочку в квартире на улице Шелгунова в Петербурге.
Обновлено в 04:53
Политика

Гонконг приостановит рассмотрение поправок к закону об экстрадиции

Правительство Гонконга в субботу в полдень объявит о приостановке рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые вызвали массовые акции протеста, сообщает газета South China Morning Post.
Обновлено вчера в 23:54
Политика

Путин заявил о «боях без правил» в экономике

«В мире разгораются настоящие торговые войны, к сожалению, фактически идут бои без правил с запугиванием и устранением конкурентов нерыночными методами», — цитируют «Известия» Путина.
Обновлено в 02:50
Финансы

Центробанк снизил ключевую ставку

Центральный банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 7,5%. Это произошло впервые с марта прошлого года.
Обновлено вчера в 06:42
Политика

Нюта Федермессер снялась с выборов в Мосгордуму

Обновлено в 04:56
Политика

Трамп сравнил свою супругу с Жаклин Кеннеди

Американский лидер Дональд Трамп сравнил свою супругу Меланью с Жаклин Кеннеди, женой 35-го президента Соединённых Штатов Джона Кеннеди.
Обновлено в 04:04
Происшествия

Сестрам Хачатурян предъявили обвинение в окончательной редакции

Обновлено вчера в 05:55
Общество

Брошенная в московской квартире девочка научилась кататься на самокате

Пятилетняя девочка, которую спасатели нашли брошенной в одной из московских квартир, научилась кататься на самокате, и у нее значительно увеличился словарный запас.
Обновлено вчера в 16:19
Космос

Веселая пятница: SpaceX секретно отправляла сыр в космос

Сыр побывал в космосе еще в 2010 году вместе с кораблем Dragon, однако до сегодняшнего дня представители SpaceX не рассказывали о секретном грузе аппарата.
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Технологии

Самый большой самолет в мире выставлен на продажу за 400 млн долларов

Самый большой самолет в мире, созданный для запуска космических аппаратов, внезапно выставлен на продажу.
Обновлено в 04:18
Шоу-бизнес

Суд запретил бывшему менеджеру Бритни Спирс приближаться к ней

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Почему дорожают автомобили с пробегом

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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
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