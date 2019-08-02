Футбол
В «Спартаке» раскрыли детали сделки по Андре ШюррлеРБК вчера в 12:36
Решение о выкупе у дортмундской «Боруссии» прав на Андре Шюррле будет принято до 15 мая 2020 года. Об этом журналистам заявил спортивный директор «Спартака» Томас Цорн, комментируя трансфер 28-летнего атакующего полузащитника в столичную команду.
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Томас Цорн: «Аренда Шюррле – с правом выкупа. Но это не обязательный выкуп»
Спорт-Экспрессвчера в 12:09
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Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что власти страны готовы принять адекватные меры в ответ на анонсированное американскими властями повышение пошлин на китайские товары.
Обновлено вчера в 06:36
Армия и оружие
Северная Корея провела испытания реактивной системы залпового огня
КНДР объявила об испытаниях новой реактивной системы залпового огня с управляемыми ракетами.
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Армия и оружие
Авиация Минобороны потушила лесные пожары на 113 тысячах гектаров
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Общество
Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет
Закон, по которому увеличивается число семей, имеющих право на выплаты за первого и второго ребенка, утвердил президент России Владимир Путин.
Обновлено вчера в 22:56
Политика
Глава «Нафтогаза» обвинил Россию в невыполнении обещания Меркель
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью немецкой газете Handelsblatt рассказал о своих сомнениях по поводу продолжения транзита российского газа через территорию Украины.
Обновлено 01 августа в 18:16
Политика
Милонов предложил ввести «правила для иностранных артистов»
Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил министру иностранных дел Сергею Лаврову подумать о введении «дополнительных правил для иностранных артистов», прибывающих в Россию, поскольку, по его мнению, те нередко «переступают границы» допустимого.
Обновлено вчера в 20:51
Политика
Стала известна зарплата Зеленского
Обновлено вчера в 23:22
Происшествия
В Иркутске пенсионерку насмерть сбили на пешеходном переходе
Водитель сбил 72-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
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Шоу-бизнес
«Цените родителей»: Садальский описал «прелести» самостоятельной жизни
Известный актер Станислав Садальский, а теперь любимец и инстааудитории, в очередной поделился своими рассуждениями о жизни.
Обновлено в 00:22
Политика
CNN: Трамп обсуждал по телефону с Путиным нового посла США
Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин во время телефонного разговора обсуждали нового посла в Москве, утверждает CNN.
Обновлено в 01:48
Футбол
Кокорин и Мамаев подали прошение об УДО
Обновлено вчера в 18:25
Политика
Племянница Скрипаля рассказала о телефонном разговоре с ним
Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль сообщила РИА Новости, что её дядя связывался с семьёй 26 июня.
Обновлено вчера в 18:07
Армия и оружие
Замминистра обороны вручил морпехам Черноморского флота полковую чашу
Обновлено вчера в 15:28
Наука
Найден способ предотвращения неотвратимой гибели мозга
Как передает MedicalXpress, прионная инфекция, а также бешенство у коров и болезнь Крейтцфельдта приводят к преждевременной смерти из-за гибели мозга.
Обновлено вчера в 10:56
Наука
Древний храм с сокровищами был найден на дне Нила
Ученые во время исследования затонувшего древнеегипетского города Тонис (Гераклион) смогли обнаружить руины храма и множество артефактов, а именно украшения из золота, монеты и фрагмент лодки.
Обновлено 31 июля в 19:07
Общество
Убитая в Москве блогерша с 17 лет писала в соцсетях о «дорогих» мужчинах
Обновлено вчера в 11:48
Армия и оружие
ВСУ вывели бригаду десантников из Донбасса из-за многократных краж
Начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий заявил, что командование ВСУ приняло решение о выведении из зоны боевых действий в Донбассе 25-ой отдельной воздушно-десантной бригада.
Обновлено в 00:10
Происшествия
Драка россиян на борту самолета в Турции попала на видео
Обновлено в 01:47
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Валентина Рубцова расплакалась, вспоминая про болезнь Андрея Гайдуляна
Валентина Рубцова поддерживала Андрея Гайдуляна, когда он боролся с онкологическим заболеванием.
Обновлено вчера в 23:30
Политика
На Украине допрашивают получивших российские паспорта жителей Донбасса
На Украине допрашивают жителей Донбасса, которые обратились за российскими паспортами, заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос в эфире радио "Новое время".
Обновлено вчера в 12:04