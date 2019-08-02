Футбол

В «Спартаке» раскрыли детали сделки по Андре ШюррлеРБК 12:36

Решение о выкупе у дортмундской «Боруссии» прав на Андре Шюррле будет принято до 15 мая 2020 года. Об этом журналистам заявил спортивный директор «Спартака» Томас Цорн, комментируя трансфер 28-летнего атакующего полузащитника в столичную команду.
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Цорн: «„Спартак“ арендовал Шюррле с правом выкупа. Решение о его дальнейшем будущем примем до 15 мая»

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Немецкий футболист, нападающий дортмундской «Боруссии». Также выступает за сборную Германии. Чемпион мира 2014 года.
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