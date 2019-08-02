Футбол
В «Спартаке» раскрыли детали сделки по Андре ШюррлеРБК 12:36
Решение о выкупе у дортмундской «Боруссии» прав на Андре Шюррле будет принято до 15 мая 2020 года. Об этом журналистам заявил спортивный директор «Спартака» Томас Цорн, комментируя трансфер 28-летнего атакующего полузащитника в столичную команду.
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Из-за столкновения фанатов "Спартака" с сотрудниками ОМОНа после матча на стадионе в Ростове-на-Дону футбольный клуб "Ростов" оштрафован на 650 тыс. руб. Также "Ростов-Арена" условно дисквалифицирована на два матча: в случае повторного нарушения ростовчане проведут два матча на нейтральном поле.
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Обновлено в 13:55
Общество
Правительство Москвы согласовало митинги 10 и 11 августа
Обновлено в 11:50
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Обновлено вчера в 02:28
Энергетика
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Обновлено в 05:20
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Православные отмечают Ильин день
Обновлено вчера в 18:00
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Получивших российские паспорта украинцев вызвали на допросы
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что его ведомство допрашивает жителей Донецкой и Луганской областей, обратившихся за получением российских паспортов.
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Экономика
Кредитование малого бизнеса выросло в России
Объемы кредитования малого и среднего бизнеса на востоке России в I квартале 2019 года увеличивались со скоростью, значительно опережающей темпы общероссийского прироста.
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«Русфонду» вернули все деньги, собранные на лечение Жанны Фриске
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