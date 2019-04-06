Футбол
В «Спартаке» аутсайдеры на тренировках оплачивают командный ужинМатч ТВ 06:48
Игроки, у которых меньше всего набранных баллов за определенный период, оплачивают командный ужин в ресторане. Еще одним новшеством стало проведение командных ужинов после домашних матчей и командные обедов на клубной базе, на которых разрешено присутствовать семьям футболистов.
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