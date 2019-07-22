По информации "СЭ", "Спартак" планирует взять в аренду форварда донецкого "Шахтера". Речь идет о нигерийском форварде "Шахтера" Оларенваджу Кайоде. Трансфер 26-летнего нападающего принадлежит украинскому клубу, который ранее выкупил игрока у английского "Манчестер Сити".

с чего всё началось

Состав московского «Спартака» может пополнить нигерийский нападающий донецкого «Шахтера» Оларенваджу Кайоде, сообщает «СЭ». По информации источника, красно-белые планируют взять 26-летнего футболиста в аренду с правом выкупа.

В «Спартак» может перейти нападающий «Шахтера»

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