Футбол

В «Спартак» может перейти нападающий «Шахтера»Sport24.ru вчера в 15:35

Состав московского «Спартака» может пополнить нигерийский нападающий донецкого «Шахтера» Оларенваджу Кайоде, сообщает «СЭ». По информации источника, красно-белые планируют взять 26-летнего футболиста в аренду с правом выкупа.
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«Спартак» планирует взять в аренду форварда «Шахтера»

По информации "СЭ", "Спартак" планирует взять в аренду форварда донецкого "Шахтера". Речь идет о нигерийском форварде "Шахтера" Оларенваджу Кайоде. Трансфер 26-летнего нападающего принадлежит украинскому клубу, который ранее выкупил игрока у английского "Манчестер Сити".
Спорт-Экспрессвчера в 14:10

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В «Спартак» может перейти нападающий «Шахтера»

Sport24.ruвчера в 15:35

«Спартак» возьмет в аренду нападающего «Шахтера»

Soccer.ruвчера в 14:25

Лучший игрок Австрии, отец троих детей, быстрый, как Муса. Кто такой Кайоде, который может перейти в «Спартак»

Спорт-Экспрессвчера в 17:57

«Спартак» может арендовать экс-нападающего «Ман Сити»

Спорт день за днемвчера в 15:38

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Lenta.ruвчера в 14:53

«Спартак» может арендовать форварда «Шахтёра»

Metaratingsвчера в 16:38

«СЭ»: «Спартак» намерен арендовать форварда «Шахтера» Кайоде

Бомбардир.рувчера в 14:25
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Происшествия

Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось нарушением закона

Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
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Росстат назвал самую распространенную зарплату в России

Большинство граждан России получают 23,5 тысячи рублей в месяц, пишет газета "Известия" со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики.
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Финансы

Сбербанк рассказал о влиянии ипотечных каникул на ставки

Сбербанк не планирует изменять процентные ставки по ипотеке после введения ипотечных каникул, заявил зампред правления кредитной организации Олег Ганеев.
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Политика

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Госсекретарь США Майк Помпео объявил о начале создания коалиции для патрулирования Ормузского пролива.
Обновлено вчера в 22:26
Футбол

В Китае остались недовольны равнодушием «Манчестер Сити»

Для чемпионов премьер-лиги появление в Китае было не чем иным, как коммерческим обязательством, а отсутствие воодушевления и равнодушное отношение к принимающей стороне резко контрастируют с тем, что продемонстрировали другие клубы, говорится в статье.
Обновлено в 02:35
Космос

Раскрыты данные о местоположении секретных спутников США

В размещенном документе указывается, что космические аппараты расположены на геостационарной орбите.
Обновлено в 02:50
Политика

Партия Зеленского анонсировала новые выборы

Главным аргументом принятия решения стали результаты партии Зеленского «Слуга народа» на досрочных выборах в Верховную Раду.
Обновлено в 01:57
Футбол

Ибрагимович сломал скулу сопернику в матче MLS

Шведский нападающий Златан Ибрагимович нанёс травму сопернику во время матча американской Высшей футбольной лиги (MLS).
Обновлено вчера в 15:36
Экономика

Упаковки повседневных товаров в России уменьшились до 20% за шесть лет

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Обновлено вчера в 17:32
Армия и оружие

Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи

Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
Обновлено в 00:11
Происшествия

Возбуждено ещё одно дело после пожара в лагере в Хабаровском крае

Обновлено в 00:58
Происшествия

Сотрудник иркутской колонии задержан за кражу двух центнеров нефрита

Обновлено в 02:16
Происшествия

Самолет AzurAir вернулся в аэропорт Антальи из-за нештатной ситуации

«Интерфакс» отмечает, что накануне из-за поломки самолета AzurAir на 16 часов был задержан рейс из Шереметьево в Анталью, а также на 13 часов — самолет из турецкого аэропорта в Москву.
Обновлено в 03:38
Шоу-бизнес

Адвокат бывшего короля Малайзии намекнул на неверность «Мисс Москвы»

Обновлено в 00:20
Общество

Мэр Кунгура заявил в прокуратуру на родителей детей-инвалидов

Обновлено 20 июля в 08:28
Политика

В Госдуме оценили идею закона об отношениях Украины и России

Законом невозможно очертить связь между двумя братскими народами, заявил в разговоре с RT депутат Государственной думы от Республики Крым Руслан Бальбек, комментируя предложение лидера украинской партии "Голос" Святослава Вакарчука принять закон о сосуществовании России и Украины.
Обновлено в 03:46
Политика

Жириновский допустил вхождение Украины в состав России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский допустил, что через некоторое время Украина может стать частью России.
Обновлено в 02:56
Происшествия

Четырехлетняя девочка из Дагестана умерла от побоев мачехи

В Махачкале четырехлетняя девочка умерла в результате побоев, ее мачеха задержана, говорится в сообщении в инстаграме МВД по Республике Дагестан.
Обновлено вчера в 18:13
Политика

Результаты партии Порошенко ухудшились

Партия экс-премьер-министра Юлии Тимошенко «Батькивщина» по итогам обработки 93 процентов бюллетеней на выборах в Верховную Раду обошла партию бывшего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность».
Обновлено в 03:49
Музыка

Metallica исполнила хит Виктора Цоя «Группа крови» в «Лужниках»

Знаменитая американская группа Metallica исполнила культовую песню Виктора Цоя "Группа крови" во время своего концерта в "Лужниках".
Обновлено вчера в 03:02
Экономика

Приток мигрантов в России обновил десятилетний максимум

Приток мигрантов в России обновил десятилетний максимум.
Обновлено в 03:52
Политика

СМИ сообщили о секретных тюрьмах СБУ в Харькове и Краматорске

Бывший районный следователь МВД Украины в Донецкой области рассказал агентству на условиях анонимности, что правоохранительные органы занимались похищением людей по приказу и "разнарядке" СБУ.
Обновлено в 03:13
Общество

Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Денис Коновалов

Шеф-редактор программы "Пусть говорят" Денис Коновалов умер в возрасте 29 лет. Об этом сообщается в понедельник на сайте Первого канала.
Обновлено вчера в 09:49
Политика

Трамп заявил о возможности за неделю закончить войну в Афганистане

США могли бы за несколько дней завершить войну в Афганистане в свою пользу, но это привело бы к гибели 10 млн человек.
Обновлено вчера в 17:52
Политика

Команда Зеленского отказалась от минских соглашений

Команда президента Украины Владимира Зеленского исключает возможность проведения амнистии для участников боевых действий в Донбассе.
Обновлено в 02:31
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина похвасталась фото без макияжа

Звезда опубликовала снимок в Instagram, на котором она запечатлена в ванне с пеной. При этом видно, что артистка позирует без макияжа.
Обновлено вчера в 16:44
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В Литве предупредили о белорусском «огромном ударе» по Европе

По словам депутата, запуск БелАЭС станет «огромным ударом для всей Европы».
Обновлено в 03:24
Шоу-бизнес

Ксения Собчак: «Шнуров, твоей розеткой была Матильда»

На днях Шнуров заявил, что в стихотворном баттле между ним и Ксенией Собчак на самом деле участвовал Константин Богомолов, который и писал за избранницу.
Обновлено вчера в 11:30
Технологии

Работникам банков хотят запретить пользоваться смартфонами

Сотрудникам российских банком хотят запретить пользоваться сотовыми телефонами и другими гаджетами, у которых есть камера, на рабочем месте.
Обновлено в 01:43
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