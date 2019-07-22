Футбол
В «Спартак» может перейти нападающий «Шахтера»Sport24.ru вчера в 15:35
Состав московского «Спартака» может пополнить нигерийский нападающий донецкого «Шахтера» Оларенваджу Кайоде, сообщает «СЭ». По информации источника, красно-белые планируют взять 26-летнего футболиста в аренду с правом выкупа.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
По информации "СЭ", "Спартак" планирует взять в аренду форварда донецкого "Шахтера". Речь идет о нигерийском форварде "Шахтера" Оларенваджу Кайоде. Трансфер 26-летнего нападающего принадлежит украинскому клубу, который ранее выкупил игрока у английского "Манчестер Сити".Спорт-Экспрессвчера в 14:10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 03:58, Ашберн
Происшествия
Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось нарушением закона
Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:18
Экономика
Росстат назвал самую распространенную зарплату в России
Большинство граждан России получают 23,5 тысячи рублей в месяц, пишет газета "Известия" со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики.
Обновлено в 03:34
Хоккей
Нападающий «Салавата Юлаева» Павел Шэн подписал контракт с «Бостоном»
Накануне стало известно, что молодой форвард «Салавата Юлаева» Павел Шэн заключил контракт новичка с клубом НХЛ «Бостон Брюинз».
Обновлено в 00:18
Финансы
Сбербанк рассказал о влиянии ипотечных каникул на ставки
Сбербанк не планирует изменять процентные ставки по ипотеке после введения ипотечных каникул, заявил зампред правления кредитной организации Олег Ганеев.
Обновлено в 02:38
Политика
США создают коалицию для патрулирования Ормузского пролива
Госсекретарь США Майк Помпео объявил о начале создания коалиции для патрулирования Ормузского пролива.
Обновлено вчера в 22:26
Футбол
В Китае остались недовольны равнодушием «Манчестер Сити»
Для чемпионов премьер-лиги появление в Китае было не чем иным, как коммерческим обязательством, а отсутствие воодушевления и равнодушное отношение к принимающей стороне резко контрастируют с тем, что продемонстрировали другие клубы, говорится в статье.
Обновлено в 02:35
Космос
Раскрыты данные о местоположении секретных спутников США
В размещенном документе указывается, что космические аппараты расположены на геостационарной орбите.
Обновлено в 02:50
Политика
Партия Зеленского анонсировала новые выборы
Главным аргументом принятия решения стали результаты партии Зеленского «Слуга народа» на досрочных выборах в Верховную Раду.
Обновлено в 01:57
Футбол
Ибрагимович сломал скулу сопернику в матче MLS
Шведский нападающий Златан Ибрагимович нанёс травму сопернику во время матча американской Высшей футбольной лиги (MLS).
Обновлено вчера в 15:36
Экономика
Упаковки повседневных товаров в России уменьшились до 20% за шесть лет
Российские производители товаров повседневного спроса уменьшили размер упаковок на 7–20% в период с 2012 по 2018 год, приводит данные аналитиков GfK Rus газета "Ведомости".
Обновлено вчера в 17:32
Армия и оружие
Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи
Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
Обновлено в 00:11
Происшествия
Самолет AzurAir вернулся в аэропорт Антальи из-за нештатной ситуации
«Интерфакс» отмечает, что накануне из-за поломки самолета AzurAir на 16 часов был задержан рейс из Шереметьево в Анталью, а также на 13 часов — самолет из турецкого аэропорта в Москву.
Обновлено в 03:38
Общество
Мэр Кунгура заявил в прокуратуру на родителей детей-инвалидов
Обновлено 20 июля в 08:28
Политика
В Госдуме оценили идею закона об отношениях Украины и России
Законом невозможно очертить связь между двумя братскими народами, заявил в разговоре с RT депутат Государственной думы от Республики Крым Руслан Бальбек, комментируя предложение лидера украинской партии "Голос" Святослава Вакарчука принять закон о сосуществовании России и Украины.
Обновлено в 03:46
Политика
Жириновский допустил вхождение Украины в состав России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский допустил, что через некоторое время Украина может стать частью России.
Обновлено в 02:56
Происшествия
Четырехлетняя девочка из Дагестана умерла от побоев мачехи
В Махачкале четырехлетняя девочка умерла в результате побоев, ее мачеха задержана, говорится в сообщении в инстаграме МВД по Республике Дагестан.
Обновлено вчера в 18:13
Политика
Результаты партии Порошенко ухудшились
Партия экс-премьер-министра Юлии Тимошенко «Батькивщина» по итогам обработки 93 процентов бюллетеней на выборах в Верховную Раду обошла партию бывшего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность».
Обновлено в 03:49
Музыка
Metallica исполнила хит Виктора Цоя «Группа крови» в «Лужниках»
Знаменитая американская группа Metallica исполнила культовую песню Виктора Цоя "Группа крови" во время своего концерта в "Лужниках".
Обновлено вчера в 03:02
Экономика
Приток мигрантов в России обновил десятилетний максимум
Приток мигрантов в России обновил десятилетний максимум.
Обновлено в 03:52
Политика
СМИ сообщили о секретных тюрьмах СБУ в Харькове и Краматорске
Бывший районный следователь МВД Украины в Донецкой области рассказал агентству на условиях анонимности, что правоохранительные органы занимались похищением людей по приказу и "разнарядке" СБУ.
Обновлено в 03:13
Общество
Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Денис Коновалов
Шеф-редактор программы "Пусть говорят" Денис Коновалов умер в возрасте 29 лет. Об этом сообщается в понедельник на сайте Первого канала.
Обновлено вчера в 09:49
Политика
Трамп заявил о возможности за неделю закончить войну в Афганистане
США могли бы за несколько дней завершить войну в Афганистане в свою пользу, но это привело бы к гибели 10 млн человек.
Обновлено вчера в 17:52
Политика
Команда Зеленского отказалась от минских соглашений
Команда президента Украины Владимира Зеленского исключает возможность проведения амнистии для участников боевых действий в Донбассе.
Обновлено в 02:31
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина похвасталась фото без макияжа
Звезда опубликовала снимок в Instagram, на котором она запечатлена в ванне с пеной. При этом видно, что артистка позирует без макияжа.
Обновлено вчера в 16:44
Политика
В Литве предупредили о белорусском «огромном ударе» по Европе
По словам депутата, запуск БелАЭС станет «огромным ударом для всей Европы».
Обновлено в 03:24
Шоу-бизнес
Ксения Собчак: «Шнуров, твоей розеткой была Матильда»
На днях Шнуров заявил, что в стихотворном баттле между ним и Ксенией Собчак на самом деле участвовал Константин Богомолов, который и писал за избранницу.
Обновлено вчера в 11:30
Технологии
Работникам банков хотят запретить пользоваться смартфонами
Сотрудникам российских банком хотят запретить пользоваться сотовыми телефонами и другими гаджетами, у которых есть камера, на рабочем месте.
Обновлено в 01:43