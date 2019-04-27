Космос
В SpaceX сообщили о переносе запуска грузового корабля Dragon к МКСRT на русском 13:34
В американской компании SpaceX заявили, что отправка грузового корабля Dragon на Международную космическую станцию перенесена с 30 апреля на 1 мая. Об этом говорится в сообщении компании.
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Музыка
После победы дочери Алсу в шоу «Голос. Дети» началась проверка
Обновлено в 01:28
Религия
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме
Благодатный огонь сошел в Великую субботу накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме.
Обновлено в 07:33
Политика
Путин обсудил с Лукашенко ситуацию с трубопроводом «Дружба»
Президент России Владимир Путин подтвердил, что коротко обсудил с белорусским коллегой Александром Лукашенко ситуацию с трубопроводом "Дружба".
Обновлено в 04:45
Путешествия
Лодку Федора Конюхова сняли на видео
Пилоты военного самолета Чили сняли на видео российского путешественника Федора Конюхова, совершающего одиночный морской переход на весельной лодке "Акрос".
Обновлено в 02:55
Наука
В хлебе обнаружена опасная добавка
Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени.
Обновлено 25 апреля в 23:00
Политика
Путин рассказал о возможной встрече с Зеленским
«Владимир Зеленский пока ещё не возведён в ранг святых, не Господь Бог, и вряд ли я должен перед ним представать в каком бы то ни было качестве», – отшутился Путин в ответ на вопрос журналиста о том, когда он «предстанет» перед новоизбранным президентом Украины.
Обновлено в 06:20
Здоровье
Названы причины рака легких у некурящих людей
Основными причинами возникновения рака легких у людей, по мнению ученых, является загрязнение воздуха, воздействие на организм вредных веществ на производстве и пассивное курение.
Обновлено вчера в 12:21
Политика
Коломойский вернется на Украину и поможет Зеленскому
Украинский олигарх и политик Игорь Коломойский заявил, что собирается вернуться на Украину и готов помогать победителю президентских выборов Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 08:33
Космос
Сибирские ученые обнаружили признаки жизни на Венере
Ученые, описывая признаки жизни на Венере, подчеркивают, что в этом ничего удивительного нет - инопланетная жизнь может разительно отличаться от земной.
Обновлено в 02:00
Политика
Росгвардия хочет засекретить свои госзакупки
В Росгвардии изъявили желание сделать свои государственные закупки засекреченными.
Обновлено в 03:31
Экономика
Илон Маск будет согласовывать все твиты о Tesla
Основатель Tesla Илон Маск заключил соглашение с Комиссией по ценным бумагам и биржам США, чтобы урегулировать спор о записях в Twitter.
Обновлено в 14:06
Происшествия
В Хабаровском крае разбился самолет Як-18
В Хабаровском крае разбился спортивный самолет Як-18.
Обновлено в 02:56
Политика
Украинского миллионера арестовали в Москве
Отмечается, что визит украинского бизнесмена в Москву мог быть связан с обсуждением судьбы его активов в республиках Донбасса.
Обновлено в 03:47
Наука
Обнаружены белки-цели для лечения опухоли головного мозга
Обновлено вчера в 11:20
Происшествия
В «Красном треугольнике» спасатели тушат чердак
Обновлено в 10:49
Футбол
«Динамо» и «Ахмат» не выявили победителя
Обновлено в 13:57
Происшествия
Российские спасатели завершили работы на шахте в ЛНР
Обновлено в 06:15
Общество
СМИ: к накрутке голосов за дочь Алсу могут быть причастны военные
Несколько telegram-каналов сообщили, что отец конкурсантки супруг певицы Алсу бизнесмен Ян Абрамов прислал в воинские части Екатеринбурга три тысячи сим-карт, с которых отправлялись голоса.
Обновлено в 09:39
Происшествия
В Ростове при пожаре в многоэтажке погибли женщина и ребенок
В Ростове-на-Дону жертвами пожара в многоквартирном доме стали женщина и ребенок, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.
Обновлено в 14:37
Общество
Ректор ВШЭ высказался о сборе подписей за снос памятника Дзержинскому
Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов прокомментировал сбор подписей студентами за демонтаж памятника основателю Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) Феликсу Дзержинскому.
Обновлено в 13:45
Шоу-бизнес
Опубликовано последнее сообщение Началовой перед смертью
Обновлено в 13:37
Политика
Кравчук сообщил об угрозах компрометации Зеленского
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что представители старой власти могут попытаться скомпрометировать избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщает издание Громадське.
Обновлено в 14:02
Армия и оружие
Американцы признали, что Су-35 лучше любого истребителя, кроме одного
Американское издание The National Interest сравнило российский истребитель Су-35 с американским F-16.
Обновлено в 07:53
Происшествия
В Уфе пропала семья из 5 человек
Обновлено вчера в 14:33
Культура
Лукьяненко объяснил, почему победа дочери Алсу в «Голосе» – это «очень плохо»
Певица Светлана Лобода опубликовала на своей странице в социальной сети фотографии соперников Микеллы, сопроводив их смайлом-сердечком, а позднее стало известно, что завершившийся сезон для нее, вероятно, станет последним в качестве наставника участников конкурса.
Обновлено в 10:11