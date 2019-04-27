Космос

В SpaceX сообщили о переносе запуска грузового корабля Dragon к МКСRT на русском 13:34

В американской компании SpaceX заявили, что отправка грузового корабля Dragon на Международную космическую станцию перенесена с 30 апреля на 1 мая. Об этом говорится в сообщении компании.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Запуск грузового корабля Dragon для МКС перенесли на 1 мая

РБК11:58

Отправка на МКС американского частного корабля Дрегон перенесена с 30 апреля на 1 мая

Эхо Москвы11:32

Запуск корабля Dragon к МКС перенесли на 1 мая

Говорит Москва10:57

Запуск корабля Dragon с грузом для МКС перенесен на 1 мая

ТАСС11:11

Запуск Dragon к МКС перенесли

Газета.Ru11:07

Отправку на МКС грузового корабля Dragon перенесли на 1 мая

РИА Новости10:47

Запуск Dragon к МКС перенесен

Телеканал 360°11:25
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 14:47, Ашберн
Музыка

После победы дочери Алсу в шоу «Голос. Дети» началась проверка

Обновлено в 01:28
Религия

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

Благодатный огонь сошел в Великую субботу накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме.
Обновлено в 07:33
Политика

Путин обсудил с Лукашенко ситуацию с трубопроводом «Дружба»

Президент России Владимир Путин подтвердил, что коротко обсудил с белорусским коллегой Александром Лукашенко ситуацию с трубопроводом "Дружба".
Обновлено в 04:45
Автоспорт

Гонщик «Мерседеса» Боттас выиграл квалификацию Гран-при Азербайджана

Обновлено в 11:22
Хоккей

Сборная России вышла в финал юниорского чемпионата мира по хоккею

Обновлено в 12:20
Путешествия

Лодку Федора Конюхова сняли на видео

Пилоты военного самолета Чили сняли на видео российского путешественника Федора Конюхова, совершающего одиночный морской переход на весельной лодке "Акрос".
Обновлено в 02:55
Наука

В хлебе обнаружена опасная добавка

Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени.
Обновлено 25 апреля в 23:00
Политика

Путин рассказал о возможной встрече с Зеленским

«Владимир Зеленский пока ещё не возведён в ранг святых, не Господь Бог, и вряд ли я должен перед ним представать в каком бы то ни было качестве», – отшутился Путин в ответ на вопрос журналиста о том, когда он «предстанет» перед новоизбранным президентом Украины.
Обновлено в 06:20
Здоровье

Названы причины рака легких у некурящих людей

Основными причинами возникновения рака легких у людей, по мнению ученых, является загрязнение воздуха, воздействие на организм вредных веществ на производстве и пассивное курение.
Обновлено вчера в 12:21
Политика

Коломойский вернется на Украину и поможет Зеленскому

Украинский олигарх и политик Игорь Коломойский заявил, что собирается вернуться на Украину и готов помогать победителю президентских выборов Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 08:33
Космос

Сибирские ученые обнаружили признаки жизни на Венере

Ученые, описывая признаки жизни на Венере, подчеркивают, что в этом ничего удивительного нет - инопланетная жизнь может разительно отличаться от земной.
Обновлено в 02:00
Политика

Росгвардия хочет засекретить свои госзакупки

В Росгвардии изъявили желание сделать свои государственные закупки засекреченными.
Обновлено в 03:31
Экономика

Илон Маск будет согласовывать все твиты о Tesla

Основатель Tesla Илон Маск заключил соглашение с Комиссией по ценным бумагам и биржам США, чтобы урегулировать спор о записях в Twitter.
Обновлено в 14:06
Происшествия

В Хабаровском крае разбился самолет Як-18

В Хабаровском крае разбился спортивный самолет Як-18.
Обновлено в 02:56
Политика

Украинского миллионера арестовали в Москве

Отмечается, что визит украинского бизнесмена в Москву мог быть связан с обсуждением судьбы его активов в республиках Донбасса.
Обновлено в 03:47
Армия и оружие

«Посейдон» обеспечит РФ контроль над Северным Ледовитым океаном

Обновлено в 09:04
Наука

Обнаружены белки-цели для лечения опухоли головного мозга

Обновлено вчера в 11:20
Происшествия

В «Красном треугольнике» спасатели тушат чердак

Обновлено в 10:49
Футбол

«Динамо» и «Ахмат» не выявили победителя

Обновлено в 13:57
Происшествия

Российские спасатели завершили работы на шахте в ЛНР

Обновлено в 06:15
Общество

СМИ: к накрутке голосов за дочь Алсу могут быть причастны военные

Несколько telegram-каналов сообщили, что отец конкурсантки супруг певицы Алсу бизнесмен Ян Абрамов прислал в воинские части Екатеринбурга три тысячи сим-карт, с которых отправлялись голоса.
Обновлено в 09:39
Происшествия

В Ростове при пожаре в многоэтажке погибли женщина и ребенок

В Ростове-на-Дону жертвами пожара в многоквартирном доме стали женщина и ребенок, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.
Обновлено в 14:37
Общество

Ректор ВШЭ высказался о сборе подписей за снос памятника Дзержинскому

Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов прокомментировал сбор подписей студентами за демонтаж памятника основателю Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) Феликсу Дзержинскому.
Обновлено в 13:45
Шоу-бизнес

Опубликовано последнее сообщение Началовой перед смертью

Обновлено в 13:37
Политика

Кравчук сообщил об угрозах компрометации Зеленского

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что представители старой власти могут попытаться скомпрометировать избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщает издание Громадське.
Обновлено в 14:02
Армия и оружие

Американцы признали, что Су-35 лучше любого истребителя, кроме одного

Американское издание The National Interest сравнило российский истребитель Су-35 с американским F-16.
Обновлено в 07:53
Происшествия

Самолет «Аэрофлота» экстренно вернулся в Москву после часа полета

Обновлено в 12:09
Политика

СМИ нашли Зеленского в запретном для журналистов турецком отеле

Обновлено в 12:00
Происшествия

В Уфе пропала семья из 5 человек

Обновлено вчера в 14:33
Культура

Лукьяненко объяснил, почему победа дочери Алсу в «Голосе» – это «очень плохо»

Певица Светлана Лобода опубликовала на своей странице в социальной сети фотографии соперников Микеллы, сопроводив их смайлом-сердечком, а позднее стало известно, что завершившийся сезон для нее, вероятно, станет последним в качестве наставника участников конкурса.
Обновлено в 10:11
Как работают Яндекс.Новости?
Главное