Космос
В SpaceX сообщили, что космическая капсула Crew Dragon разрушенаИнтерфакс 02:47
Космическая капсула пилотируемого корабля Crew Dragon, которая в будущем должна будет доставлять людей на Международную космическую станцию, была разрушена во время испытания, сообщил телеканал CNN со ссылкой на компанию SpaceX. В компании случившееся назвали "аномалией".
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