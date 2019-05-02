Космос

В SpaceX сообщили, что космическая капсула Crew Dragon разрушенаИнтерфакс 02:47

Космическая капсула пилотируемого корабля Crew Dragon, которая в будущем должна будет доставлять людей на Международную космическую станцию, была разрушена во время испытания, сообщил телеканал CNN со ссылкой на компанию SpaceX. В компании случившееся назвали "аномалией".
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