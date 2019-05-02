Космос

В SpaceX рассказали об аварии во время испытаний Crew DragonСуть событий 04:18

В SpaceX подтвердили потерю капсулы Crew Dragon в ходе проведения огневых испытаний. Об аварии на космодроме на мысе Канаверал стало известно в конце апреля. Компания сообщала тогда, что в ходе проведения испытаний возникла внештатная ситуация.
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Причину аварии в ходе испытаний Crew Dragon назвали в SpaceX

Газета.Ru06:24

SpaceX рассказала о сгоревшей капсуле корабля Crew Dragon

Коммерсантъ04:19

В SpaceX назвали возможную причину аварии в ходе испытаний Dragon-2

РИА Новостивчера в 12:42

В SpaceX назвали возможную причину неполадок при испытании Crew Dragon

RT на русскомвчера в 18:13

В SpaceX рассказали об обстоятельствах взрыва капсулы на испытаниях

Известиявчера в 15:21

В SpaceX подтвердили, что капсула Crew Dragon была уничтожена при испытании двигателей

ТАССвчера в 14:20

Полет Crew Dragon отменили из‐за разрушения космической капсулы

Телеканал 360°04:00
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Футбол

«Рубин» обыграл «Оренбург» и прервал серию поражений в РПЛ

Обновлено в 11:42
Политика

Путин и Трамп провели телефонный разговор

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор.
Обновлено в 12:08
Армия и оружие

Пентагон прогнозирует увеличение числа военных баз Китая за рубежом

Как полагают США, Китай будет стремиться создать дополнительные военные базы в странах, «с которыми у него давние дружеские отношения и схожие стратегические интересы», и в которых уже был прецедент для размещения иностранных военных.
Обновлено в 00:35
Шоу-бизнес

Максим Виторган интимно прижался к груди Глюкозы

Максим Виторган обнародовал в аккаунте в соцсети Instagram провокационный снимок, на котором он вместе с Ростиславом Хайтом изображают из себя младенцев, тянущихся к груди звезды.
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Происшествия

Туристка из Китая утонула во время фотосессии в Петербурге

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Происшествия

В Москве чемпионка Европы по художественной гимнастике сбила пешехода

В Москве чемпионка Европы по художественной гимнастике Диана Боциева сбила пешехода, переходившего дорогу.
Обновлено в 11:32
Космос

Ученые возможно, заметили черную дыру, проглотившую нейтронную звезду

Обновлено в 01:18
Происшествия

В жилом доме в Кургане взорвался газовый баллон

«В микрорайоне Смолино на улице Розы Люксембург после взрыва газового баллона горят три частных жилых дома», — приводит РИА Новости слова представителя пресс-службы МЧС России.
Обновлено в 10:29
Шоу-бизнес

Волочкова помирилась с матерью после многолетней вражды

Судя по подписи к снимку, балерина наконец нормализовала отношения с матерью после многолетней вражды.
Обновлено в 05:10
Армия и оружие

Россия выступила против договора о запрете ядерного оружия

Москва выступила против договора о запрещении ядерного оружия, следует из сообщения, опубликованного на сайте МИД.
Обновлено в 10:33
Шоу-бизнес

Семья Алсу впервые высказалась после скандала на «Голосе. Дети»

Победительница шоу Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу и банкира Яна Абрамова, в СМС-голосовании получила в полтора раза больше голосов, чем ближайший конкурент, а по телефонным звонкам в 18 раз опередила финалиста, занявшего второе место.
Обновлено в 06:27
Общество

Советский завод Украины «Свема» выставлен на продажу за $15 тыс

Известный советский и украинский завод видео - и фотопленок "Свема" (г. Шостка, Сумская область), имевший в СССР стратегическое значение, выставлен на продажу по остаточной цене в 404 669,00 гривен (чуть более $15 тыс.) Объявление о проведении аукциона по продаже имущества предприятия "Свема", назначенного на 31 мая 2019 года, размещено на сайте Минюста Украины.
Обновлено в 08:55
Политика

Министр энергетики США назвал российский газ «ненадежным»

Глава Минэнерго США Рик Перри назвал российский газ, поступающий в страны ЕС, «дешевым, но ненадежным».
Обновлено вчера в 06:29
Наука

Рак развивается из-за водопроводной воды

По исследованию 47% случаев заболевания раком вызвал мышьяк в воде, треть диагнозов – побочный эффект от обработки воды, 16% — 6-валентный хром.
Обновлено в 11:30
Футбол

Икера Касильяса выпишут из больницы в субботу

Появилась новая информация о состоянии голкипера «Порту» Икера Касильяса. Три дня назад испанский вратарь перенес инфаркт на тренировке.
Обновлено в 12:11
Общество

Титул «Мисс США» завоевала адвокат из Северной Каролины

Чесли Крист из Северной Каролины стала "Мисс США 2019". Об этом сообщает Associated Press.
Обновлено в 06:55
Экономика

Бразилия прекратила печатать венесуэльскую валюту

Бразильский монетный двор прекратил печать венесуэльских боливаров. Причиной стало завершение договора, сообщили местные СМИ.
Обновлено в 07:43
Шоу-бизнес

Экс-супруг Ани Лорак потерял бизнес после развода

Ходят слухи, что Мурат потерял бизнес из-за Лорак.
Обновлено в 09:07
Политика

Посольство России в США передало ноту протеста на приговор Бутиной

Российские дипломаты отметили, что направили соответствующую ноту протеста официальным властям США в которой потребовали — "обеспечить защиту прав и законных интересов нашей соотечественницы в соответствии с международными стандартами в области прав человека".
Обновлено в 09:42
Происшествия

МЧС: на окраине Орска горит жилой дом вместе с надворными постройками

Обновлено в 09:37
Происшествия

Ребенка заставили целовать землю в детском саду Краснодара

В соцсетях появилась видео, на котором заведующая детским садом №74 в Краснодаре поставила ребенка на колени и силой заставила коснуться губами земли.
Обновлено 01 мая в 16:20
Происшествия

В Краснодаре в районе парка вспыхнул пожар на площади в 1 гектар

Обновлено в 11:49
Интернет

Назван самый популярный в мире браузер

Назван самый популярный в мире браузер. На нем работают две трети пользователей на нашей планете.
Обновлено в 04:40
Армия и оружие

Армия Хафтара отступила от Триполи

Обновлено в 10:46
Шоу-бизнес

СМИ сообщили о тайных родах Меган Маркл в Великобритании

СМИ Великобритании сообщают, что герцогиня Сассекская Меган Маркл могла тайно родить девочку.
Обновлено в 10:18
Армия и оружие

Чемезов заявил о готовности России поставить Турции Су-57

Россия рассматривает возможность начать поставки экспортной модификации новейших истребителей Су-57 в Турцию.
Обновлено в 10:29
Авто

На продажу: названы десять моделей авто, от которых владельцы отказываются в первый год после покупки

Эксперты портала iSeeCars составили рейтинг автомобилей, которые по разным причинам разочаровали своих владельцев в первый год после покупки в результате оказались на рынке.
Обновлено в 03:02
Гаджеты

Huawei Mate 30 Pro выйдет с большим дисплеем

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Наука

Экологи доказали: биоразлагаемые пакеты вредят природе

Для эксперимента ученые купили пакеты из биоразлагаемого пластика в местных розничных магазинах, разрезали их на полоски размером 15 на 25 миллиметров и уложили в полиэтиленовые сетки высокой плотности с размером ячеек один миллиметр.
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Футбол

Луис Адриано и Боккетти не помогут «Спартаку» в матче с «Уралом»

Футболисты московского "Спартака" Луис Адриано и Сальваторе Боккетти пропустят встречу 27-го тура Российской премьер-лиги с екатеринбургским "Уралом", сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
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Космический аппарат
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