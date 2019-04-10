Космос
Ракета Илона Маска Falcon Heavy впервые совершила коммерческий полетРЕН ТВ вчера в 22:15
Компания SpaceX во главе с Илоном Маском впервые запустила ракету Falcon Heavy с саудовским спутником Arabsat 6A, которая совершила свой первый коммерческий рейс. Ракета стартовала во Флориде с космодрома на мысе Канаверал.
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Футбол
Отец Неймара опроверг уход сына из «ПСЖ»
Отец нападающего «ПСЖ» Неймара, который является агентом футболиста, опроверг слухи, касающиеся ухода его сына из французской команды.
Обновлено в 05:12
Армия и оружие
Генерал Сердюков возглавил российские войска в Сирии
Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков возглавил российскую группировку войск в Сирии, сменив генерал-полковника Сергея Суровикина, который пробыл на этом посту более года, сообщают СМИ.
Обновлено в 05:10
Единоборства
UFC запретил выход под «День Победы» бойцу из Донбасса
Никита Крылов, чемпион Fight Nights в полутяжелом весе, не смог выйти в октагон под песню «День Победы» в исполнении Льва Лещенко.
Обновлено в 03:05
Политика
Путин наградил Моди орденом Андрея Первозванного
Обновлено в 05:00
Политика
Зеленский опережает Порошенко перед вторым туром выборов
Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский опережает главу государства Петра Порошенко перед вторым туром выборов.
Обновлено 10 апреля в 19:07
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл решили сохранить рождение первенца в тайне
Совсем скоро принц Гарри и Меган Маркл станут родителями. По слухам, их первенец появится дома.
Обновлено вчера в 12:22
Спорт
Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено вчера в 05:10
Общество
Терешкова заложила аллею космонавтов в саратовском аэропорту «Гагарин»
Герой Советского Союза, первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова в пятницу в День космонавтики заложила в строящемся саратовском аэропорту "Гагарин" аллею космонавтов, посадив на ней дерево.
Обновлено в 06:00
Экономика
«О’Кей» подтвердил интерес Сбербанка к своим гипермаркетам
Накануне Reuters со ссылкой на источники сообщил, что Сбербанк ведет переговоры о покупке ритейлера "О'Кей", чтобы затем перепродать актив.
Обновлено в 06:14
Политика
СК объявил в розыск экс-главу Минобороны Украины Гриценко
«В суд поступило ходатайство о заочном аресте Гриценко Анатолия Степановича, он объявлен в международный розыск», — заявила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царёва.
Обновлено в 03:57
Экономика
Рождаемость в России в 2018 году упала больше чем на 5%
Рождаемость в России в 2018 году снизилась более чем на 5%, сообщил в пятницу министр труда и соцзащиты Максим Топилин.
Обновлено в 04:14
Происшествия
Четвертый день: суд рассматривает дело Кокорина и Мамаева
Во вторник в Пресненском суде столицы началось первое открытое слушание по делу «зенитовца» Кокорина и футболиста «Краснодара» Павла Мамаева.
Обновлено в 05:05
Политика
Путин не получал запросы на встречу с кандидатами в президенты Украины
Запросов от кандидатов в президенты Украины на встречу с российским лидером Владимиром Путиным не поступало.
Обновлено в 06:52
Политика
Литва отозвала своего посла из России
Литва решила отозвать своего посла Ремигиюса Мотузаса из Москвы, пишет агентство BNS со ссылкой на официального представителя МИД страны Расу Якилайтене.
Обновлено вчера в 14:57
Происшествия
Лучший эстонский спецслужбист задержан за шпионаж в пользу России
Полиция безопасности Эстонии (КАПО) задержала экс-сотрудника этого ведомства Владимира Куликова по подозрению в шпионаже на Россию, сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 05:50
Космос
Юрий Гагарин совершил первый полёт в космос 58 лет назад
12 апреля 1961 года человек впервые совершил полёт в космос.
Обновлено вчера в 18:07
Космос
Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры
Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено 10 апреля в 09:47
Энергетика
Chevron достигла договоренности о покупке Anadarko
Chevron достигла договоренности о покупке американской нефтегазовой компании Anadarko за $33 млрд, говорится в сообщении компаний.
Обновлено в 06:38
Политика
Украинский телеканал подаст в суд на Порошенко за срыв эфира
Канал 1+1 подаст в суд на президента Украины Петра Порошенко, без предупреждения появившегося в студии.
Обновлено в 02:48
Происшествия
Мосгорсуд оставил Абызова в СИЗО
Мосгорсуд признал законным арест бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве на 4 млрд рублей и создании организованного преступного сообщества.
Обновлено в 05:25
Футбол
Сергей Семак: «Не опасаюсь недооценки „Анжи“»
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции перед матчем 23-го тура премьер-лиги против "Анжи" отметил, что полузащитник Кристиан Нобоа играет не только из-за лимита.
Обновлено в 04:45
Игры
Авторы Hitman 2 представили годовой план развития
Недавно студия IO Interactive рассказала о том, что ждёт игроков Hitman 2 в апреле. А теперь решила заглянуть в будущее ещё дальше.
Обновлено вчера в 14:35
Политика
В сети появился ролик с Зеленским и белым порошком
Обновлено в 03:54
Общество
Голикова назвала регионы с высоким уровнем смертности
Самый высокий уровень смертности в 2018 году зарегистрирован в Орловской, Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской и Тверской областях, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании коллегии министерства труда и социальной защиты.
Обновлено в 04:53
Наука
Палеолитические фигуративные рисунки впервые нашли на Балканах
В настоящее время международной группой ученых идентифицируется первое доисторическое изобразительное пещерное искусство, найденное на Балканском полуострове.
Обновлено вчера в 17:57
Авто
АвтоВАЗ прекратит поставки автомобилей в Европу
Обновлено вчера в 10:31
Происшествия
Школьницу в Петербурге мать «сдавала» мужчинам: СКР ведет проверку
По данным «78.ru», отец девочки узнал о творящемся с его дочерью от старшего сына, который скопировал и прислал переписку матери с потенциальным «покупателем» о передаче девочки в «личное пользование» на выходные за 10 тысяч рублей.
Обновлено в 05:08
Авто
Кабриолеты Aurus участвуют в репетиции парада Победы
Aurus Senat Cabrio участвует в репетиции парада Победы на Красной площади.
Обновлено в 02:15
Шоу-бизнес
Елизавета II готовит Кейт Миддлтон к принятию короны
Елизавета II готовит Кейт Миддлтон к принятию короны Супруга принца Уильяма в скором времени может стать королевой.
Обновлено в 03:08